Hubněte správnou cestou, odborné měření vám nahradí i domácí chytrá váha

Ať už je vaším snem zhubnout posledních pár kilo do plavek nebo jste v aktivním výcviku, potřebujete mít nezbytně přehled o své váze, tukové tkáni, svalové hmotě, množství vody v těle či BMI. Na to, na co by dřív nestačila ani celá ordinace, vám dnes spolehlivě postačí jedna jediná chytrá váha.

Společnost Huawei přivedla na trh velice chytrou, ale zároveň elegantní a designově propracovanou osobní váhu, se kterou může být její majitel propojen přes Bluetooth. Váha mu po každém zvážení pošle do mobilu dohromady 9 údajů o jeho těle. Při pravidelném vážení tak může sledovat pohodlně z mobilu, jak hubne a jak moc narůstá jeho svalová hmota, a obratem pak upravovat třeba svůj jídelníček. Výrobce navíc nechal do mobilní aplikace zabudovat i mnoho tipů a zdravotnických rad, takže nemusíte svá data složitě analyzovat. Váš mobil to udělá za vás a ještě vám dá doporučení, co dál dělat.

Kilogram tuku a kilogram svalové hmoty jsou sice stejně těžcí, mají však naprosto rozdílnou hustotu, takže tuk má zhruba třikrát větší objem. Proto v případě hubnutí není žádoucí cílit na snížení váhy, ale na snížení tukové složky. Právě tento, a mnoho dalších údajů, vám pomůže inteligentní váha zjistit během jediného krátkého měření.

Výrobce se chtěl také ujistit, že designově zapadne jeho váha do každého bytu, proto zvolil jednoduchý a elegantní design, v podobně bílé temperované skleněné desky, která zapadne skutečně do každé domácnosti a díky malým rozměrům je i velice skladná.

Pro co možná nejobjektivnější měření je však zapotřebí se vážit pravidelně ve stejnou denní dobu. I na to výrobce pamatoval a zabudoval pro tyto účely do váhy praktický budík, který se sám připomene, že je čas vážení.