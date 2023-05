Jak uspět na TikToku

TikTok byl poprvé spuštěn v roce 2016 a od té doby se stal oblíbenou sociální sítí. Ptáte se proč? Umožňuje uživatelům vytvářet krátká videa a stal se centrem pro zábavný obsah. A to je přesně to, co lidé v dnešní uspěchané době hledají. Když chtějí vidět dvouhodinové video, zajdou si do kina na film. Když chtějí zhlédnout obsah, který má 20 minut, pustí si YouTube. TikTok video si pustí ve chvíli, kdy mají potřebu se rychle pobavit bez dlouhého sledování náročnějšího obsahu.

Ať už je vaším cílem na TikToku proslavit sebe, nebo jste se rozhodli založit účet pro vaši společnost, máme pro vás pár tipů, jak na to:

1. Vytvářejte zábavný obsah

Jak už jsme řekli, lidé se chodí na TikTok pobavit, proto byste se měli zaměřit na vytváření zábavných videí. Nezapomínejte ale ani na kvalitu obsahu. Zkuste zkrátka předat lidem hodnotné informace zábavnou formou.

Pokud vám dojdou nápady, nebojte se inspirovat trendy, které zrovna letí. Neznamená to, že hned musíte předvádět TikTok dance. Důležité je natáčet videa, která vám dávají smysl a dělají radost. Pokud vás tancování nikdy nebavilo, nejspíš tanečky na TikToku nebudou výjimkou.

Tip: Pro natáčení TikTok videí vám bohatě postačí mobil se solidním foťákem a vaše kreativita. Nepotřebujete žádné drahé fotoaparáty ani další příslušenství.

2. Přidávejte pravidelně

Na TikToku se neproslavíte ze dne na den, je k tomu potřeba značná dávka odhodlání a především vytrvalosti. Konzistentnost je základ úspěchu. Když budete přidávat TikTok videa pravidelně, udržíte tím zájem a angažovanost sledujících a také zvýšíte svoji viditelnost. Algoritmus TikToku totiž preferuje tvůrce, kteří aktivně přispívají. Takže když budete tvořit příspěvky pravidelně, algoritmus vás odmění tím, že váš profil bude více doporučovat uživatelům.

Říkáte si, že je to časově příliš náročné, ale přesto byste chtěli, aby vaše firma byla na TikToku a dalších sociálních sítích aktivní? Obraťte se na společnost, která se věnuje správě sociálních sítí a budete to mít bez starostí.

3. Nezapomeňte na hashtagy

Díky tomu, že použijete správné hashtagy, můžete získat více lajků a followerů a mít větší dosah. Víte, jak pracovat s hashtagy způsobem, který vám pomůže zvýšit viditelnost vašich videí?

Používejte hashtagy relevantní k tématu.

Vyvarujte se psaní pouze těch nejpoužívanějších hashtagů.

Udělejte si průzkum, co momentálně uživatele nejvíce zajímá.

Hashtagy obměňujte.

Buďte aktivní

Být aktivní neznamená pouze pravidelně přidávat nový obsah. Znamená to také reagovat na komentáře pod vašimi příspěvky a zapojovat se do diskuzí. Berte to tak, že se snažíte vybudovat si komunitu, která má podobné zájmy. Proto pokud vás baví například fashion trends, pak hledejte na TikToku příspěvky, které se také věnují módě, a dejte o sobě vědět. Pište komentáře, lajkujte nebo se zapojte do populárních výzev a trendů.