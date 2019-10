Jaká bezdrátová sluchátka vybrat? Xiaomi Haylou GT1 Pro vydrží hrát až 26 hodin

K přechodu na bezdrátová sluchátka se objevuje stále více důvodů, ať už praktických či technických. Pocit, že už nemusíte manipulovat kabelem pod tričkem či přes tričko, je osvobozující. Možnost kdykoliv vstát bez rizika, že sluchátky škubnete za telefon ze stolu, rovněž. Kvalitativně už mezi oběma technologiemi nejsou mezery a liší se pouze vašimi preferencemi. V jednom se však stále liší, a to výdrž baterie.

Bezdrátová sluchátka jsou poměrně malinká zařízení, a tak není divu, že až doposud sváděly válku s baterií. Rok se ovšem s rokem sešel, a kombinace moderních akumulátorů s efektivní technologií Bluetooth 5.0 udělala své. Na trhu se konečně začínají objevovat bezdrátová sluchátka, která vydrží již několik hodin. V případě Xiaomi Haylou GT1 se dokonce jedná až o neuvěřitelných 26 hodin provozu.

Každé ze dvou sluchátek disponuje vlastní baterií o kapacitě 43mAh, avšak v samotném pouzdře se ukrývá dalších 800mAh šťávy. Při každém zandání sluchátek se tak automaticky dobíjejí, aby v součtu vydržely od rána do rána a pár hodin k tomu. V neaktivním standby režimu vydrží Xiaomi Haylou GT 1 Pro dokonce až 300 hodin provozu.

Vezmeme-li tyto hodnoty do praxe, kdy hudbu posloucháte ráno při cestě do práce, v práci plus mínus pár hodin, a pak cestou z práce, pak s těmito sluchátky vydržíte na jedno nabití klidně i několik dní. Výhoda externího akumulátoru ve formě pouzdra má navíc tu výhodu, že jej můžete nechat zapojený v elektřině, zatímco posloucháte, abyste svoji rezervu nikdy nevyčerpaly.

Samozřejmostí sluchátek Xiaomi Haylou GT1 Pro je voděodolnost úrovně IPX5, která chrání pecky před deštěm i potem. Vzít si je tedy můžete bez problémů do nevhodného počasí či je nosit při sportování. Ovládání je vskutku jednoduché a příjemně intuitivní. Stačí poklepat na pecku a dle aktuální činnosti buďto přijme či položí hovor nebo pozastaví či spustí písničku. Dokonce jsou natolik chytré, že dvojitým poklepáním na levou pecku se vrátíte o písničku zpět, na pravou pecku o písničku dopředu.

