Minirecenze: Framework Laptop 16 - aneb refresh se Strix Point v akci
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Částečně vykrádám svou původní recenzi, refreshnutý Framework 16 primárně nabízí novější klávesnici, numpad a hlavně základní desku s novějšími procesory AMD Strix Point, podobně jako novější Frameworky 13. Došlo i na vylepšení co se řízení ventilátorů týče a nový model je o něco tišší a to i s přídavnou grafickou kartou.
Aktuálně je možné přikoupit modul s Radeonem RX 7700S 8GB (Gen2 má tišší ventilátory, jinak je to stejné), GeForce RTX 5070 8GB a nově i RTX 5070 s 12GB VRAM. Přídavné grafické moduly si mohou sosat až 100 Wattů a chce to mít alespoň 180W USB-C napájecí adaptér. USB-C port na RTX 5070 podporuje kromě DisplayPortu i nabíjení, na starším Radeonu RX 7700S nikoliv.
Další menší změnou pod povrchem je použití Honeywell PTM7958 namísto tekutého kovu, což by mělo usnadnit manipulaci s chladičem a je to předpokládám snadnější pro výrobu.
Menší novinkou je také nový síťový modul, ten má v sobě Realtek RTL8159 čipset, který podporuje rychlosti 10/100/1000/2500/5000/10000Mbit/s. K dispozici je i předchozí modul, který podporuje až 2,5GbE. Tento modul můžeme samozřejmě osadit do libovolného Framework Laptopu, nebo desktopu.
Cena notebooku se odvíjí dle konfigurace, Framework Laptop 16 můžeme zakoupit v DIY edici s několik procesory, podobně jako menší Framework 13. Původní Framework 16 nabízel pouze Ryzen 7 7840HS nebo Ryzen 9 7940HS, což jsou prakticky totožné procesory (liší se jen ve 100 MHz boostu). Refreshnutý Framework 16 s Ryzenem AI 5 340 jako barebone nás vyjde na 34 799 Kč s DPH, přičemž osmijádro Ryzen AI 7 350 ho prodaží na 42 619 Kč a dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 nás vyjde na 51 219 Kč. Samozřejmě je na uživateli, jaké paměti, SSD, GPU a další komponenty osadí.
Testovaný kus byl zakoupen několik měsíců zpátky a to právě ve variantě s Ryzenem AI 9 HX 370, paměti a SSD jsem pořídil normálně v ČR, ještě před děsivým navýšením cen.
Pro jistotu znovu vypíchnu, že jednou z hlavních myšlenek Frameworku je neironická udržitelnost, tedy zakoupený notebook můžeme opravit, pořídit všechny náhradní díly i několik let po jeho vydání a také ho můžeme upgradovat. Za pár let tak můžeme původní základní desku nahradit za modernější s výkonnějším HW, ale zbytek notebooku může zůstat stejný.
Prozradím, že pro svůj Framework Laptop 16 s Ryzenem 7 7840HS jsem pořídil přídavný Radeon RX 7700S, díky tomu si mohu v LM Studiu povídat s Terry Davisem, který mi poradí jak psát efektivní kód, aniž bych byl sledován bioluminiscenčními agenty CIA. Nicméně jsem neměl příležitost Radeon RX 7700S otestovat v dnes recenzovaném Frameworku 16.
Notebook zakoupený v "Slož si sám" variantě dorazí částečně rozložený, musíme si tak smontovat základový plech, modulární klávesnici a bezel kolem displeje. Samozřejmě je třeba osadit i vnitřnosti notebooku, než ho zaklopíme. K notebooku dostaneme i sadu Framework lepíků Framework šroubovák, který má vyměnitelný otočný bit. Na jedné straně je torx 5 a na druhé Philips 0.
Skvělé je, že všechny náhradní díly a komponenty notebooku si lze koupit přímo přes eshop Frameworku, zatím vše prodávají přímo sami a nejsou tak žádní přeprodejci, což může mít výhodu v nějaké kontrole kvality. Za mě je to super, protože ne u všech zařízení lze snadno nakoupit veškeré náhradní díly, je to takový opak toho co dělá Apple.
Pokud jste menší/střední firma, může být zajímavé si servisní úkony dělat po vlastní ose, veškerá dokumentace i náhradní díly jsou běžně dostupné a nemusíte čekat klidně i týdny, než <název společnosti vložit zde> naskladní náhradní díly a pošle technika. To je něco, co je mi velmi sympatické, protože mě občas nebaví opravovat drobné chyby jako špatně zacvaknuté plastové zobáčky, nedotažené šroubky a tak podobně.
Framework Laptop 16 využívá stejné moduly jako ostatní Frameworky. Oproti menšímu FW13 má k dispozici celkem šest slotů, přičemž nemá integrovaný 3,5mm audio jack, ten existuje ve formě přídavného modulu. Moduly pak mohou mít třeba USB-C konektor s podporou USB4, USB-A 10Gb/s, HDMI, DisplayPort, microSD, SD slot, 2,5/5/10 GbE síť a to je vlastně vše v základní nabídce Frameworku.
Kolem Frameworku existuje celkem velká komunita a vznikají tak různé neoficiální moduly, třeba dva USB-A porty vedle sebe, nebo USB-A modul s interním USB2.0 portem, kam lze připájet rozebraný Logitech Unifying dongle a nesežere nám pak USB-A port. Framework vypustil na veřejnost všechna potřebná data a tak si modul může ukuchtit skoro každý. Vše je zdokumentováno, což je úžasný přístup.
Z tohoto důvodu nemohu moc popisovat, na které straně notebooku jsou jaké porty, protože každý uživatel si může připojit různé moduly dle chuti. Můžete si osadit klidně šest 2,5 GbE ethernetových portů, protože proč ne. Já jsem primárně využíval konfiguraci dvou USB-C portů, dvou USB-A, jeden ethernet a audio port. Ano, USB-C moduly jsou levandulové, vidíte správně.
Podobně jako Framework Laptop 13, i větší šestnácka má určité omezené, co kam můžeme osadit. Týká se to hlavně obrazových výstupů a napájecích portů. Pouze dva porty podporují plné USB4, zbylé podporují USB 10Gb/s, některé umí i 240W nabíjení a mají DisplayPort výstup. I v tomto případě nabízí Framework užitečnou infografiku, kde můžeme vidět upgrade oproti předchozí generaci, nyní můžeme připojit monitor do jednoho dalšího portu.
Všechny moduly je možné vyměňovat za chodu notebooku, vesměs se jedná o USB zařízení a jsou Plug&Play, Framework 16 přežije vyndání všech modulů a jejich opětovné připojení. Pokud si omylem fyzicky nějaký port poškodíme, je snadné ho vyměnit.
Framework Laptop 16 má trochu jinak řešený zámek modulů, na spodní straně notebooku jsou dva jednoduché zámky, každý pro jednu stranu modulárních portů. Oproti menšímu FW13 tak nemusíme držet kus plastu zamáčknutý pro vyndání modulu.
Rozměry Frameworku 16 jsou 356 x 270 x 17,95 milimetrů a hmotnost se pohybuje okolo 2,1 kilogramu, nicméně hmotnost se odvíjí primárně od osazených komponent a modulů, ty mohou v rámci desítek gramů s hmotností zahýbat. Ještě více může s rozměry a hmotností zahýbat grafický modul s Radeonem RX 7700S, pokud ho osadíme, tak hmotnost stoupá na 2,4 kilogramu a rozměry se mění na 356 x 290 x 20,95 milimetrů.
Horní víko Frameworku 16 je hliníkové, přičemž po jeho otevření nás přivítá hlavní vychytávka ve formě modulární klávesnice. Framework 16 nemá klasickou fixní klávesnici, ale nad základní deskou má tenký základový plech, který má několik konektorů, přes které můžeme připojit různé moduly. Tedy klávesnice, numerické bloky, e-ink displeje, RGB LED spacery a jistě se objeví i něco dalšího. Hlavní výhodou je zde vysoká konfigurovatelnost, klávesnici můžeme mít vycentrovanou, nebo si ji můžeme posunout vlevo, vpravo a přidat i numerický blok. Majitelé Microsoft Sidewinder X6 klávesnic jistě ocení možnost mít numerický blok vlevo.
Pro lepší představu jak to celé funguje jsem nahrál krátké video za pomoci business-class Logitech webkamery.
Klávesnice má bílé podsvícení a tři úrovně jasu. Numerický blok se ovládá separátně, protože není spojen s primární klávesnicí. Změna jasu se provádí tak, že vypnete NumLock a podsvícení se pak cykluje za pomoci klávesy Enter.
Po demontáži všech touchpadů, spacerů a klávesnic můžeme demontovat základový plech a odpojit ho ze základní desky. Pod tímto plechem najdeme vnitřnosti notebooku, dostat se dovnitř je tak lehce zdlouhavější, než u menšího Frameworku 13.
Spodní část zabírá velká baterie s kapacitou 85Wh, vedle pak najdeme dva 2W reproduktory, každý z nich má více membrán. V levé části kousek nad baterií najdeme dva M.2 sloty, hlavní M.2280 poskytuje čtyři PCIe Gen4 linky přímo z procesoru. Druhý M.2 2230 slot nabídne pouze dvě PCIe Gen4 linky, což je downgrade oproti předchozí generaci. Do krátkého M.2 2230 lze aktuálně osadit SSD s maximální kapacitou 2TB. Menší SSD má k dispozici teplovodivý polštářek, hlavní SSD má pak k dispozici podlouhlý proužek, který teplo odvede do základového plechu pod klávesnicí. Pro testy jsem použil Samsung SSD 990 Pro 1TB SSD a Kingston NV3 1TB.
V pravé části desky najdeme dva DDR5 SODIMM sloty, kam můžeme osadit až 96GB RAM celkem, pozitivní je, že deska podporuje i XMP profily. Tentokrát došlo na použití vesměs běžných 32GB DDR5-5600 CL46 modulů, nic speciálního.
Prostřední části notebooku vévodí chladič, který odvádí teplo do dvou stran. Také zde najdeme třetí M.2 2232 slot, ve kterém je osazena AMD RZ717 WiFi 7 karta, kterou je případně možné vyměnit za jinou.
Nad chladičem najdeme zvláštní plastovou krytku, která schovává dva konektory. Každý konektor poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace a podporují i nějaké extra napájení. Konektory slouží pro hlavní vyměnitelný modul, ten má několik podob.
Ta základní nabízí dva ventilátory. Další varianta tohoto modulu má v sobě dva M.2 2280 sloty, čímž můžeme do notebooku osadit celkem čtyři SSD. Další dostupné moduly obsahují přídavné grafické karty, AMD Radeon RX 7700S 8GB, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB a 12GB.
Testovaný model si tak musí vystačit s integrovaným Radeonem 890M, což je aktuálně nejrychlejší iGPU, které AMD nabízí ve svých "menších" procesorech pro notebooky.
Procesor má k dispozici osm Zen5c jader a čtyři Zen5 jádra, Ryzen AI 9 HX 370 je konfigurací totožný, jako v menším Frameworku 13, hlavní rozdíl je v tom, že má vyšší napájecí limit, ale pomalejší DDR5-5600 paměti budou držet grafický adaptér krapet zpátky.
Jelikož se občas objevují specifické příspěvky v diskuzi, přidal jsem i pár testů z CPU-Z, kde můžeme vidět rozdíly výkonu, pokud se použijí všechna jádra, pouze Zen5 jádra a pouze Zen5c jádra.
Pro zajímavost dodám, že novější Frameworky 16 využívají Honeywell PTM7958 pro přenos tepla z APU do chladiče, původní FW16 používal tekutý kov, ale PTM7958 je asi o něco příjemnější v rámci výroby a pozdější údržby.
Konfigurace testovaného Frameworku 16 vypadala takto:
- AMD Ryzen AI 9 HX 370 12C/24T - 2GHz, Turbo až 5,1GHz, 24MB L3 cache, 54W TDP, 4nm
- 2x32GB RAM DDR5-5600 CL-46-45-45-90 1T
- AMD Radeon 890M
- 16,1" 2560x1600, IPS, 60~165 Hz FreeSync, 100% DCI-P3, 500 nitů
- Samsung SSD 990 Pro 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4
- AMD RZ717 WiFi 7 + Bluetooth
- 1080p 60 FPS webkamera
- 4 cell, 85Wh baterie
- Windows 11 Pro 25H2
Framework oficiálně podporuje Windows 11 a několik Linuxových distribucí, nicméně je možné provozovat i nepodporované distribuce Linuxu a také Windows 10, ale je to samozřejmě na vlastní riziko. Já jsem primárně testoval ve Windows 11. Děsivé.
Stejně jako ostatní modely, i zde můžeme nainstalovat ovladače ve Windows skrze jeden balík, který nainstaluje ovladače čipsetu, grafické karty, WiFi, Bluetooth, audio, čtečky otisků prstů, 2,5GbE ethernetu, čtečky SD karet a displeje. Ovladače čipsetu a grafického adaptéru pocházely taktéž z balíčku Framework ovladačů.
Vyzkoušel jsem i hromádku dokovacích stanic a se všemi fungoval Framework 16 perfektně. To samozřejmě neznamená, že bude fungovat úplně s čímkoliv, ale skoro bych tomu i věřil. Konkrétně jsem otestoval Lenovo ThinkVision T27hv-20, Lenovo ThinkPad USB-C Universal Dock 90W 40AY0090EU, ASUS SimPro Dock 2, i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W, i-Tec USB-C Metal nano Dock 2x DP HDMI with LAN 100W PD, DELL WD19S USB-C Docking Station 130W, DELL WD22TB4 USB-C dock.
Je třeba mít na paměti, že s většinou těchto doků se sníží výkon, jelikož notebooku pošlou něco mezi 65 až 95 Watty. Pro maximální výkon je tak nejlepší použít 100W+ adaptéry, pokud používáte přídavné dGPU, je spíše nutností použít 180~240W USB-C adaptér.
A nyní hurá na testy!
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