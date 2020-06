Osvěžovač vzduchu od Xiaomi uchladí každou domácnost i za šíleného vedra

Blíží se horká sezóna, během které se budeme smažit ve vlastních domácnostech. Při pomyšlení na druhou vlnu epidemie, která by nás v období veder opět uvrhla do karantény, by se udělalo kdekomu mdlo. Xiaomi Smart Air Purifier 2S nabízí kompletní dohled nad kvalitou vzduchu, jeho teploty i vlhkosti.