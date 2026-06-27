RECENZE: ASUS NUC 15 Pro+ – Core Ultra 9 v miniaturním desktopu od ASUSu
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Společnost ASUS jistě mnozí čtenáři znají, aby také ne, pořád nám totiž něco posílají. Dnes se podíváme na prémiový NUC využívající hliníkové šasi, tedy ASUS NUC 15 Pro+. Za zmínku stojí zmínit, že existuje i nižší model, ASUS NUC 15 PRO. Levnější ASUS NUC 15 Pro existuje v nízké a vysoké variantě. Cenově se pohybuje v rozpětí cca 8000 až 16 000 Kč včetně DPH. Typicky je ASUS prodává jako barebone, tedy bez RAM, SSD a bez OS.
Standardní NUC 15 Pro začíná s procesory ála Intel Core 3 100U a končí u CPU ála Intel Core Ultra 7 255H.
Dnes testovaný kus je vyšší model(myšleno v rámci řady ASUS NUC 15 Pro+) s kovovým tělem a nejlepším procesorem Intel Core Ultra 9 285H. Tato varianta jako barebone stojí aktuálně nějakých 22 000 Kč včetně DPH.
ASUS mi tento malý počítač zaslal osazený komponentami, které standardní barebone neobsahuje. Uvnitř jsem tak našel dva paměťové moduly Micron 16GB DDR5-6400 (1Rx8) a také nějaké SSD. Konkrétně se jedná o Micron 3500 1TB PCIe NVMe Gen4 x4 SSD, u kterého doufám, že bude lepší, než starší Micron 2500 modely. Pokud chcete paměti koupit, napište do diskuze, určitě se nějak dohodneme. ;)
Nabité přehledy a efektivita, to jsou Windows 11.
Minipočítač mi dorazil ve své originální krabičce, uvnitř najdeme samotný NUC 15+ PRO, bílý napájecí adaptér, VESA držák a manuály. Napájecí adaptér dokáže dodat až 150 Wattů a je příjemně malý. Rozměry minipočítače jsou 144 x 112 x 42 milimetrů.
Všechny NUCy 15+ PRO jsou postaveny na Intel procesorech, přičemž ASUS se zde chlubí AI technologiemi. To lehce pokulhává, jelikož NPU v procesoru má pouchý 13 TOPS, iGPU Intel Arc 140T je na tom značně lépe.
Porty najdeme na přední a zadní části minipočítače, vepředu můžeme vidět zapínací tlačítko, dva USB-A 10Gb/s porty a jeden USB-C 20Gb/s port.
Zadní strana obsahuje zbytek, konkrétně napájecí konektor, dva HDMI 2.1 výstupy, dva USB-C porty s podporou Thunderbolt 4 (DP 2.1 a USB4), USB-A 2.0, USB-A 10Gb/s, RJ45 port připojený na Intel i226 2,5GbE čipset a to je vše. Potěší fakt, že NUC dokáže obsloužit až čtyři monitory najednou.
Bohužel, 3,5mm combo audio jack či nějakou čtečku karet zde nenajdeme, ale obojí lze případně řešit skrze USB porty.
Na obou bocích NUCu můžeme vidět větrací otvory, dno počítače obsahuje ventilátor, který ofukuje dva heatsinky vyrobené z mědi.
Přístup do krabičky je velmi snadný, stačí odklopit dno, které lze zafixovat šroubkem a můžeme vidět vnitřnosti minipočítače. Vyčistit chlazení od prachu je tak celkem triviální činnost, přepastování procesoru už méně.
Uživatelsky můžeme velmi snadno vyměnit oba dva DDR5 SODIMM moduly, primární M.2 2280 SSD a také sekundární M.2 2242 SSD. Snadno lze vyměnit i WiFi chipset Intel BE201, ten podporuje WiFi 7 a kartička samotná je jen fyzické rozhraní pro antény, jak je u Intelích xx1 karet zvykem dlouhá léta.
Hardwarová konfigurace testovaného NUCu vypadala následovně:
- Intel Core Ultra 9 285H 16C/16T - 3,7GHz, Turbo až 5,4GHz, 24MB L3 cache, 65W až 115W TDP, 3nm
- 2x16GB RAM DDR5-6400 CL52
- Intel Arc 140T 16GB iGPU + Intel NPU
- Micron 3500 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4
- Intel BE201 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
- Windows 11 Pro 25H2
Na NUC jsem doinstaloval aplikaci MyASUS, ta je užitečná, neboť zde můžeme aktualizovat ovladače, firmware a nastavovat některé aspekty počítače. Například chování ventilátorů.
Procesor samotný označuji v grafech jako 65W, nicméně v krátké zátěži cca do dvou minut se snaží držet až 115 Wattů, ale takto se instantně přehřeje a drží se spíše někde mezi 90~100W, než dojde k poklesu na 65 Wattů dlouhodobě.
ASUS NIC 15+ PRO nabízí i určitou business vychytávku a to sice "Intel Wi-Fi Proximity Sensing". Podobnou technologii nabízí i jiní vendoři, v minulosti se využívaly webkamery a Windows Hello na detekci přítomnosti u počítače a pokud stanici opustíte, sám se zamkne.
To mne trochu vytrolovalo během testování, protože jsem pustil nějaký delší test, šel jsem si udělat kapslové Frappé, hovězí pečeni a počítač se z mého úhlu pohledu náhodně uspal do RAM. Takže jsem nejprve řešil, zda nějak zlobí Modern Standby, ale je to tato magická zamykací technologie, vypnout to můžeme v utilitě MyASUS.
Tradičně jsem vyzkoušel "benchmark z Pendolina", tedy zabudovaný test v utilitě CPU-Z, tentokrát verze benchmarku 19.01 64-bit AVX2 (beta). CPU-Z umí využít dokonce i dvě super úsporná jádra, která standardně použít nelze.
A nyní hurá na testy!
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