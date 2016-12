Facebook již cenzuruje sdílení nepravdivých zpráv

Nový systém „ochrany před politickou lží“, či jak to vlastně nazývat, byl zatím nasazen v rámci USA. Funguje tak, že kdyby nějaký uživatel chtěl sdílet zprávu, která není košer, vyskočí oznámení sdělující, že daná zpráva byla nezávislými autoritami shledána pochybnou. Facebook tvrdí, že tento způsob upozorňování není cenzurou, nicméně u něj systém nekončí. Zprávy, které nejsou dostatečně politicky korektní, navíc budou v seznamu příspěvků posunuty na nejnižší příčky, což je odklidí z centra pozornosti. Jinými slovy tento zásah sníží počet osob, kterým bude zpráva předána, což je jen jiný způsob, jak lze popsat cenzuru.

Facebook tuto cenzuru (či chcete-li raději - „cenzuru“) sice sám technologicky zajišťuje, ale na jaký obsah bude aplikována, nechává rozhodovat externí subjekty. Například ABC News (televize), Associated Press, FactCheck.org, Politifact nebo Snopes. Podíl vlivu budou mít i samotní uživatelé, kteří mohou snadno a rychle nahlásit obsah, který považují za závadný.

Podle Facebooku bude jakýmsi ochranným prvkem před zneužitím možnost si u každé závadné zprávy rozkliknout detaily o tom, proč je považována za pochybnou a jaké informace, které obsahuje, jsou konkrétně závadné. Samo o sobě to nezní špatně. Domnívám se ale, že by to bylo akceptovatelné v případě, že by nebyla ovlivněna dostupnost zprávy. V okamžiku, kdy je odklizena někam bokem mimo hlavní centrum pozornosti, je to už jedno. Uživatel, který se ke zprávě nedostane, si ani nepřečte ono uvedení na pravou míru. No a zdůvodnění cenzury samo o sobě není ničím novým, každá cenzura v historii byla vždy něčím zdůvodněna - blahem společnosti, ochranou státu, vyššími cíli a podobně.

Otázkou také zůstává, kde bude nasazena laťka a zda se ve své pozici udrží, nebo s ní bude hýbáno podle aktuálních politických či společenských tlaků a nálad. Facebook tvrdí, že by chtěl cenzurovat označovat jen opravdu závadné a nepravdivé zprávy, jenže nepředložil ani konkrétní příklady, ani nepopsal, jak to hodlá vymáhat v situaci, kdy předal cenzorské otěže různým externím subjektům.