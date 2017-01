Addonics Pocket UDD25 - univerzální krabička pro externě připojené úložiště

Addonics šel na návrh tohoto produktu zcela logicky. Krabička s označením Pocket UDD25 je univerzálním způsobem jak připojit k PC jakékoli úložiště rozmerů 2,5 palců a menší. Je jedno, jde-li o notebookový pevný disk či SSD, 1,8palcový malý disk z ultrabooku, SSD úložiště typu mSATA či M.2. Pro všechny tyto typy má Pocket UDD25 adaptér pro svůj vnitřní form factor (což je samo standardní rozhraní 2,5" SATA disků). Vedle klasických počítačových úložišť pak umí připojit i paměťové karty CFast.

Vše závisí na tom, jakou variantu tohoto produktu zvolíte. Základní verze bez adaptérů se prodává kolem 1800 Kč. Verze "v plné palbě", tedy se čtyřmi adaptéry (to jsme měli v testu my) vyjde na zhruba 3700 Kč. Existuje také varianta pouze pro čtení, kdy zařízení nepodporuje zápis dat na vložené úložiště, tam si připravte ~2200 Kč na verzi bez adaptérů, resp. ~5700Kč na verzi s adaptéry.



Schéma propojení jednotlivých částí.

Na opačné straně krabičky pak najdeme rozhraní pro připojení k PC, což zahrnuje jak obligátní USB - zde ve verzi 3.0, tak e-SATA. Prvně jmenované rozhraní má teoretickou maximální propustnost 5,0 Gbit/s, to druhé pak 6,0 Gbit/s.



Kompletní přehled existujících adaptérů z webu výrobce.

K připojení Pocket UDD25 k PC skrze USB stačí tento samotný konektor, který zajistí dostatečné napájení. To nejhladovější, co krabička pojme, je 2,5palcový disk stadnardní výšky těla 9,5 mm, což USB 3.0 utáhne. V případě použití čistě e-SATA rozhraní je potřeba doplnit 5V napájení (pokud napájení nezrealizujete USB kabelem).

Pokud by vás zajímalo, jaké čipy Pocket UDD25 používá, pak jsou to ASMedia 1153E (řadič pro USB 3.0), ASMedia ASM1456 (řadič pro e-SATA) přímo v hlavní krabičce. A samozřejmě další jiné čipy v konkrétních zásuvných redukcích.

No a to je vlastně vše. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Všemožných USB či e-SATA adaptérů pro připojení typicky interních datových úložišť je na trhu hodně, nicméně výhodou Addonics Pocket UDD25 je to, že díky použití vlastních adaptérů pojme všemožné typy bez nutnosti složitěji zápasit s kabely.

Balení obsahuje vše potřebné, tedy vedle vlastního produktu a držáků pro různé typy úložišť dále byelný USB 3.0 kabel a e-SATA kabel, případně instalační příručku. Z hlediska operačního systému není čeho se bát, používají se standardní rozhraní typu SATA a USB, takže pokud je podporuje operační systém, neměl by být problém. Addonics udává podporu Windows (98 SE a výše), Mac OS (9.0 a výše) či Linux (kernel 2.4 a výše).



Nahoře Addonics Pocket UDD25 s SSD připojeným přes USB3 ve Windows 8.1,

dole vlevo Linux/USB3, vpravo Linux/(e)SATA.

My jsme prověřili běh zařízení se 480GB SSD Kingston. V případě SATA přenosů zde byly limitem spíše samotné rychlosti SSD (kolem 500 MB/s), při použití USB 3.0 pak propustnost rozhraní na Linuxu (kernel 4.4.x) i Windows (verze 8.1) dosahovala ~100 MB/s.

Pokud tedy hledáte nějakou univerzální externí krabičku pro připojení pevných disků a SSD všemožných formátů (od SATA až po M.2/U.2) či paměťových karet typu CFast, je Addonics Pcoket UDD25 zajímavou volbou. Sluší se ještě jednou explicitně zmínit, že firma vyrábí též READ ONLY verzi pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že si na připojeném úložišti nepřepíší žádná data.