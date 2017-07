Microsoft odvolal tzv. Autumn Creators Update i klíčové novinky

Jak je už tradicí, Windows 10 čas od času dostanou významnější aktualizaci. Ta nadcházející byla už před časem ohlášena jakožto „Fall Creators Update“ a v souvislosti s ní se hovořilo o několika klíčových prvcích jako Timeline a Cloud Clipboard. V poslední době však někteří zástupci Microsoftu začali informovat o tzv. „Autumn Creators Update“, který vyjde v září a prvky jako Timeline a Cloud Clipboard obsahovat nebude.

To některá média i uživatelé vyložili tak, že v září dojde na „Autumn Creators Update“ bez těchto novinek a později na podzim bude následovat „Fall Creators Update“, který je doplní. Slovo „Fall“ se sice v americké angličtině používá pro označení podzimu („Autumn“), ale obvykle je spojováno spíše s pozdějším podzimem, jak samotný původ naznačuje (tedy dobou opadávání listí).

Jenže tak to Microsoft nemyslel. „Fall Creators Update“ i „Autumn Creators Update“ jsou v terminologii Microsoftu totéž, názvosloví se rozštěpilo chybou ve firemní komunikaci a podle mluvčího společnosti je správným názvem „Fall Creators Update“ („Autumn Creators Update“ byl tedy odvolán, ovšem pouze jako termín). Objevují se názory, které kritizují terminologii Microsoftu a poukazují na nesmyslnost termínu „Fall Creators Update“ k označení něčeho, co není chystáno nejen na konec podzimu, ale dokonce teprv na konec kalendářního léta. Různé země zkrátka rozlišují terminologické nuance ve věci ročních období různě, nehledě na různé podnebné pásy, ve kterých nastává fáze roku spojená s opadáváním listí úplně jindy než v době podzimu mírného pásu severní polokoule.

Podstatou původního sdělení tedy mělo být, že „Fall Creators Update“, tedy to, co přijde v září, nebude obsahovat klíčové prvky Timeline a Cloud Clipboard, které měly být hlavními novinkami aktualizace. O Absenci Timeline už jsme si říkali, Cloud Clipboard je pak - jak názve napovídá - schránka fungující přes cloud, která umožňuje kopírovat obsah ze zařízení s desítkami do jiných zařízení, klidně i s iOS. Ještě v květnu byla tato vlastnost propagována jako součást podzimní aktualizace; podle aktuálních informací jí ale nebude. Snad na jaře.