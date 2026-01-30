Minirecenze: ASUS ExpertCenter PN54 - aneb miniPC s Ryzenem AI 7 350
Kapitoly článků
ASUS vyrábí všelijaká miniPC mnoho let. Sám mám v provozu jedno starší ASUS miniPC PN51 s Ryzenem 7 5700U, kde ale nejvíce zamrzí nízký napájecí limit procesoru, pouhých 15 Wattů. Toto naštěstí nový model PN54 napravuje.
MiniPC lze pořídit jako barebone, ale existují i osazená RAM, SSD a OS. Cena je pak samozřejmě vyšší, testovaný kus mi od ASUSu dorazil ve své osazené variantě, tedy s RAM, SSD a OS.
Cena v eshopu u takto osazeného miniPC vyšplhá až na 34 500 Kč včetně DPH, což není málo. Levnější verze s Windows 11 Home je pak o nějaké 3000 Kč levnější. Za zmínku stojí i to, že je možné pořídit starší modely, například PN53 s Ryzenem 5 7535H jako barebone za nějakých 11k Kč s DPH.
Situace na trhu DRAM/NAND flash je poněkud smutná, proto je cena osazeného miniPC poněkud vyšší.
Konfigurace testovaného ASUS ExpertCenter PN54 vypadala takto:
- AMD Ryzen AI 7 350 8C/16T - 2GHz, Turbo až 5GHz, 16MB L3 cache, 54W TDP, 4nm
- 2x16GB RAM DDR5-5600 CL-46-45-45-90 1T
- AMD Radeon 860M
- WDC PC SN5000S 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4
- Qualcomm FastConnect 7800 WiFi 7 + Bluetooth 5.3
- Windows 11 Pro 24H2
ASUS mi ExpertCenter PN54 zaslal ve svém běžném balení, počítač měl osazené SSD, RAM a nainstalovaný OS.
Uvnitř malé krabičky najdeme 120W napájecí adaptér, adaptér pro VESA držák, manuály a samozřejmě i samotné miniPC.
ASUS ExpertCenter PN54 má rozměry 130 x 130 x 34 milimetrů, je tak příjemně kompaktní.
Podívejme se tedy na portovou výbavu malé krabičky. Vepředu najdeme zapínací tlačítko, audio 3,5mm combo jack, dva USB-A 10Gb/s porty, USB-C 10Gb/s a MicroSlop Copilot tlačítko.
Na jednom boku můžeme vidět výdech chlazení a zdířku pro zámek typu Kensington.
Na zadní straně je zbylá portová výbava. Najdeme zde jeden USB4 port ve formě USB-C 40Gb/s s podporou DisplayPortu 2.1. Dále zde najdeme dva velké DisplayPorty 1.4 a HDMI 2.1 výstup. iGPU v procesoru podporuje až tři monitory. Nechybí zde samozřejmě DC jack pro napájení, USB-A 10Gb/s a rovnou dva RJ45 konektory připojené do Realtek RTL8125 čipsetů, každý poskytuje až 2,5GbE, což je na malou krabičku velmi hezké.
Spodní kryt miniPC lze snadno odcvaknout, je kovový a slouží jako chladič pro PCIe NVMe SSD.
Uživatel může velmi snadno vyměnit některé komponenty miniPC, konkrétně můžeme měnit dvě M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD, M.2 WiFi kartu a DDR5 SODIMM moduly.
Od ASUSu zde byly osazené dva 16GB DDR5-5600 CL46 moduly a SSD společnosti WD, jedná se spíše o levnější DRAM-less SSD, takže od něj nečekejme zázraky.
V miniPC je osazen procesor AMD Ryzen AI 7 350. To je poměrně známé Zen5 osmijádro se SMT, kombinuje čtyři Zen5 a čtyři Zen5c jádra a integruje grafický adaptér AMD Radeon 860M. ASUS procesoru pustil žilou, tedy ve smyslu limitu napájení. Celé APU totiž může konzumovat 54 Wattů a to dokonce dlouhodobě, což jsem nečekal.
To znamená, že v nějaké velké zátěži si celá krabička odebírá klidně i 76 Wattů. Zen5 jádra tikají v AVX2 zátěži na 4,4GHz a Zen5c jádra se drží okolo 3,2GHz velmi stabilně.
Co se týče softwaru, na miniPC nechyběl samozřejmě tradiční McAfee antivirus a Office 365, které jsem po dobu testování odstranil.
A nyní hurá na testy!
Diskuse ke článku Minirecenze: ASUS ExpertCenter PN54 - aneb miniPC s Ryzenem AI 7 350