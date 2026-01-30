Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Minirecenze: ASUS ExpertCenter PN54 - aneb miniPC s Ryzenem AI 7 350

Pátek, 30 Leden 2026 - 19:00 | Karáš Svorka | Hardware, Minipočítače, Recenze
nepřehlédněte

Zdroj: ASUS

Toužíte po miniPC s rychlým procesorem a dvěma RJ45 porty? ASUS ExpertCenter PN54 je možná to pravé ořechové.

Kapitoly článků

1.  Představení miniPC
2.  Konverze videa - ffmpeg 7.0.1 (AVX-512) - SVT-AV1 a x265 - plovoucí medúzy
3.  CPU výkon – JavaScript - Kraken a Motion Mark, 7-Zip
4.  CPU výkon - Cinebench 2024, R23, R20, R15 Extreme a R15
5.  Produktivita - SPECviewperf 2020 v3.1
6.  Výkon úložiště - zápis 608GB dat
7.  Závěrečné hodnocení

ASUS vyrábí všelijaká miniPC mnoho let. Sám mám v provozu jedno starší ASUS miniPC PN51 s Ryzenem 7 5700U, kde ale nejvíce zamrzí nízký napájecí limit procesoru, pouhých 15 Wattů. Toto naštěstí nový model PN54 napravuje.

MiniPC lze pořídit jako barebone, ale existují i osazená RAM, SSD a OS. Cena je pak samozřejmě vyšší, testovaný kus mi od ASUSu dorazil ve své osazené variantě, tedy s RAM, SSD a OS.

Cena v eshopu u takto osazeného miniPC vyšplhá až na 34 500 Kč včetně DPH, což není málo. Levnější verze s Windows 11 Home je pak o nějaké 3000 Kč levnější. Za zmínku stojí i to, že je možné pořídit starší modely, například PN53 s Ryzenem 5 7535H jako barebone za nějakých 11k Kč s DPH.

Situace na trhu DRAM/NAND flash je poněkud smutná, proto je cena osazeného miniPC poněkud vyšší.

Konfigurace testovaného ASUS ExpertCenter PN54 vypadala takto:

  • AMD Ryzen AI 7 350 8C/16T - 2GHz, Turbo až 5GHz, 16MB L3 cache, 54W TDP, 4nm
  • 2x16GB RAM DDR5-5600 CL-46-45-45-90 1T
  • AMD Radeon 860M
  • WDC PC SN5000S 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4
  • Qualcomm FastConnect 7800 WiFi 7 + Bluetooth 5.3
  • Windows 11 Pro 24H2

ASUS mi ExpertCenter PN54 zaslal ve svém běžném balení, počítač měl osazené SSD, RAM a nainstalovaný OS. 

Uvnitř malé krabičky najdeme 120W napájecí adaptér, adaptér pro VESA držák, manuály a samozřejmě i samotné miniPC.

ASUS ExpertCenter PN54 má rozměry 130 x 130 x 34 milimetrů, je tak příjemně kompaktní. 

Podívejme se tedy na portovou výbavu malé krabičky. Vepředu najdeme zapínací tlačítko, audio 3,5mm combo jack, dva USB-A 10Gb/s porty, USB-C 10Gb/s a MicroSlop Copilot tlačítko.

Na jednom boku můžeme vidět výdech chlazení a zdířku pro zámek typu Kensington.

Na zadní straně je zbylá portová výbava. Najdeme zde jeden USB4 port ve formě USB-C 40Gb/s s podporou DisplayPortu 2.1. Dále zde najdeme dva velké DisplayPorty 1.4 a HDMI 2.1 výstup. iGPU v procesoru podporuje až tři monitory. Nechybí zde samozřejmě DC jack pro napájení, USB-A 10Gb/s a rovnou dva RJ45 konektory připojené do Realtek RTL8125 čipsetů, každý poskytuje až 2,5GbE, což je na malou krabičku velmi hezké.

Spodní kryt miniPC lze snadno odcvaknout, je kovový a slouží jako chladič pro PCIe NVMe SSD. 

Uživatel může velmi snadno vyměnit některé komponenty miniPC, konkrétně můžeme měnit dvě M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD, M.2 WiFi kartu a DDR5 SODIMM moduly. 

Od ASUSu zde byly osazené dva 16GB DDR5-5600 CL46 moduly a SSD společnosti WD, jedná se spíše o levnější DRAM-less SSD, takže od něj nečekejme zázraky.

V miniPC je osazen procesor AMD Ryzen AI 7 350. To je poměrně známé Zen5 osmijádro se SMT, kombinuje čtyři Zen5 a čtyři Zen5c jádra a integruje grafický adaptér AMD Radeon 860M. ASUS procesoru pustil žilou, tedy ve smyslu limitu napájení. Celé APU totiž může konzumovat 54 Wattů a to dokonce dlouhodobě, což jsem nečekal.

To znamená, že v nějaké velké zátěži si celá krabička odebírá klidně i 76 Wattů. Zen5 jádra tikají v AVX2 zátěži na 4,4GHz a Zen5c jádra se drží okolo 3,2GHz velmi stabilně.

Co se týče softwaru, na miniPC nechyběl samozřejmě tradiční McAfee antivirus a Office 365, které jsem po dobu testování odstranil.

A nyní hurá na testy!

Tagy: 
Kraken Point, Zen 5, AMD, minipočítač, ASUS, AI, NPU, HWiNFO, ffmpeg, Cinebench
nahlásit chybu
Kapitoly článků
1.  Představení miniPC
2.  Konverze videa - ffmpeg 7.0.1 (AVX-512) - SVT-AV1 a x265 - plovoucí medúzy
3.  CPU výkon – JavaScript - Kraken a Motion Mark, 7-Zip
4.  CPU výkon - Cinebench 2024, R23, R20, R15 Extreme a R15
5.  Produktivita - SPECviewperf 2020 v3.1
6.  Výkon úložiště - zápis 608GB dat
7.  Závěrečné hodnocení

Prý je rozhodnuto: RDNA 3 dostane FSR 4, dorazí nejspíš v prvním kvartálu 2026

Radeony RX 7000 velmi pravděpodobně dostanou podporu FidelityFX Super Resolution čtvrté generace. Ovladače, které kompatibilitu zajistí, by se mohly objevit v průběhu nadcházející zimy…

Asus reagoval na případy X3D procesorů, problém nepotvrdil ani nevyvrátil

Mediální pozornost věnovaná několika případům reklamací X3D procesorů na deskách společnosti Asus vyvolala oficiální odezvu společnosti, která se v tiskové zprávě k situaci vyjádřila…

CEO Intelu byl obviněn z machinací vedoucích k osobnímu obohacení

CEO Intelu Lip-Bu Tan byl nařčen z toho, že tlačí společnost k investicím a akvizicím, ze kterých by měl osobní prospěch. Situace vyšla najevo v důsledku snah o akvizici firmy Rivos, kde Tan působil…

Chystá se Radeon RX 9060. 8GB, 1792 SP, vydání ještě v létě

Radeon RX 9060 je na cestě. Model, o které se letmo mluvilo začátkem roku, dostává konkrétní podobu. Lze očekávat výkon asi 12 % pod Radeonem RX 9060 XT…

Wildcat Lake, levnější Panther Lake bez Atomů a RT, dorazí kvartál po Pantheru

Leaker momomo_us zveřejnil roadmapy mobilních procesorů AMD a Intelu v letech 2026 a 2027. Krom známých informací se dozvídáme, že novinka Intelu pro nižší cenovou hladinu dorazí koncem zimy…

Karel "Karáš Svorka" Svoboda (Google+)

Pesíci dělají chro. Je potřeba vysumýšovat chrochták.

VGA Legacy MKIII

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Minirecenze: ASUS ExpertCenter PN54 - aneb miniPC s Ryzenem AI 7 350

Žádné komentáře.