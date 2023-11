KOMENTÁŘ: Jak se žije s „neomezenými“ daty za 29 Kč?

Zdroj obrázku: PublicDomainPictures.net

Nepatřím mezi ty uživatele mobilních telefonů, kteří by měli potřebu mimo dosah WiFi sítí provádět datově náročné operace. Pracovní záležitosti si pořeším buď doma, nebo v práci, na filmy kouknu tamtéž (v práci ne, samozřejmě), hudbu nestreamuji, neboť ji mám jako správný staromilec fyzicky uloženou, a jediné, k čemu mobilní data využiji je tak klábosení na různých kecálcích, hledání autobusových spojů, či čtení článků zde na Diitu.

Neřekl bych o sobě, že jsem člověk, co má hluboko do kapsy. Zároveň také nejsem někdo, kdo by s oblibou rád zbytečně krmil již tak dosti nenasytné operátory. Tato skutečnost v kombinaci s faktem, že rád nacházím limity různých služeb a zároveň zkouším vymyslet, jak si ohnout služby operátorů k obrazu svému vede k jedinému → snaze najít co možná nejlevnější a zároveň nejvstřícnější datový balíček.

Laborování s mobilními daty

Argument, že za „tři kila“ můžu od Kaktusu dostat "Neřešto za 300", tedy 100 minut, 100 SMS a neomezená data s prvními 6GB jedoucími plnou rychlostí, často přítomný v rozličných internetových diskuzích je pádný, nutno však počítat s faktem výše předestřeným. Tento článek tak prosím neberte jako návod, jak ušetřit na mobilních datech, nýbrž jako můj komentář k jejich používání v laciné „neomezené“ formě, jíž tu nyní představím.

Při své rešerši jsem se zpravidla díval na gigabajtové datové balíčky, které mi objemem většinou vystačily. Cena od sedmdesáti korun výše mě však příliš nelákala, a tak jsem zabrouzdal do vod výhodných dlouhodobých balíčků s roční platností, které vám každý měsíc v přepočtu za necelých 50 Kč poskytnou 2 GB dat. To se zdá být fajn, jenže je tu velké ale. Ceníková cena je mnohem vyšší a pro její významné smrsknutí je nutno podnikat obskurnosti jako je vyčkávání na slevové akce, objednávání a vyměňování SIM karet, dobíjení kreditu za takovou sumu, abych obdržel bonusový kredit atd. A lidově řečeno, „to nechceš.“

Po následném uvědomění a utříbení potřeb, které mají mobilní data uspokojovat jsem dospěl k závěru, že nepotřebuji nijak závratnou rychlost. Provedl jsem tak další průzkum trhu, při němž jsem narazil na datový balíček Na Dosah od virtuála Tesco Mobile, který tento požadavek splňující. Na první dobrou to vypadalo až snově – neomezený internet na měsíc za 29 Kč. Při bližším ohledání jsem však narazil na důvod toho, proč jsou tato data tak levná – jejich rychlost. Ta je uměle omezena na závratných 16kbps, což navíc není inzerovaná běžná rychlost, nýbrž maximální. Za sekundu tak stáhnete celé 2 kB (protože není bit, jako bajt). Když si to spočítáte dojdete k závěru, že slogan „neomezená data“ je pouhopouhá reklamština, protože rychlostí 2kB/s stáhnete za jedno zúčtovací období přinejlepším 5,184 GB dat.

Jistě, teď už to tak lákavě nevypadá (na druhou stranu, kdo vám dá 5 GB za 30 korun, že). I tak jsem si ale říkal, že pro mé účely by to mohlo stačit a tak jsem si jednu simku objednal. Při objednání přes aplikaci vyšla i s dopravou na 1 Kč, přičemž na ní byl přednabitý kredit ve výši 150 Kč. Ikdybych tak zjistil, že mé požadavky nesplní, mohl bych ji vzít a bez újmy hodit do koše.

Jak se s tím žije?

Nyní již praktická zkušenost. Standardní webový prohlížeč mi nic nenačetl. Facebook a Instagram hlásí, že jsou bez připojení k internetu. Stejně tak NewPipe a Spotify. Za jediný problém z tohoto výběru jsem považoval nefunkční načítání stránek. Lze to však chápat, s přihlédnutím k tomu, kolik si dnes běžná webová stránka s sebou tahá balastu. Tento problém jsem však snadno vyřešil, ač poněkud spartánsky. V emulátoru terminálu Termux jsem si nainstaloval Links – webový prohlížeč, který stáhne pouze textovou část stránky. Tedy žádné obrázky, žádný JavaScript, zkrátka nic víc. Ano, je to nepohodlné, chce to trochu „skill“, ale funguje to – načítání sice není nijak bleskové, ale přece jen k němu vždy dojde. Mimochodem, Links doporučuji i v případě, že chcete šetřit i běžně rychlá mobilní data a Opera Mini vám připadá příliš nenažraná.

Co funguje naprosto bez problému jsou zmiňované kecálky. Jak sám operátor na svém webu uvádí, balíček je určený pro chatování na Messengeru, WhatsAppu a Viberu. Funkčnost prvních dvou zmíněných mohu potvrdit, stejně jako Telegramu. Viber na tom bude nejspíš obdobně. Pokud vám tak jde čistě jen o textovky a minete se bez obrázků, GIFů a videí, nemáte problém.

Dále jsem zmiňoval vyhledávání spojů veřejné dopravy. Pro tyto účely využívám aplikaci IDOS, v jejímž rozhraní zadáte odkud, kam a kdy chcete jet a aplikace vám vyhodí trasu, linky a časy. Datově jde o vcelku nenáročné operace, komunikace se serverem však není nejrychlejší a na výsledky si tak chvilku počkáte. Což normálně nevadí, horší je to v případě, kdy chcete zjistit, zda-li vám právě ta šalina ujela, nebo má nějaké to zpoždění.

Nejpodstatnější věc, kterou jsem chtěl na těchto značně limitovaných datech zprovoznit bylo VoIP, neboli volání na telefonní čísla přes internet. Pro používání VoIP je nutné mít účet u poskytovatele a nějakého toho softwarového klienta. Na obou stranách, tedy jak u poskytovatele, tak v aplikaci je možné nastavit kodeky, jimiž bude hovor kódován. V Evropě jsou nejčastěji používány dva kodeky – relativně kvalitní, přenosově náročnější PCMA (G.711A), který si za minutu řekne o 480 kB; a poměrně nekvalitní, avšak datově nenáročný GSM, který zkonzumuje cca 98 kB za minutu. Snadnou matematikou jsem se dostal ke zjištění, že linka ani jeden z kodeků neutáhne, což potvrdilo i jejich vyzkoušení – absolutně nepoužitelné. Lépe na tom byl G.729 a iLBC, kde již relativně rozumět bylo, avšak zdaleka ne v takové kvalitě, kterou bych pro telefonní hovor snesl.

Tudíž provoz VoIP se bohužel neosvědčil a já jsem tak odsouzen vyhlížet implementaci Opusu, či EnCodecu ze strany mého poskytovatele (což je spíš zbožné přání). Aktuálně mi však nefunkčnost VoIP u mého poskytovatele ani příliš nevadí, protože touto dobou (podzim 2023) je volání do mobilních sítí, což je mnou využívaná funkcionalita, nepoužitelné, a to skrze nedávno implementovanou „ochranu“ T-Mobilu proti podvodných hovorům, která ukončuje službu CLIP, jenž u VoIP hovoru zobrazovala číslo SIM karty. Ale to jsem odbočil.

Krátké shrnutí závěrem – jsou „neomezená“ data za 29 Kč na měsíc pro vás? Pokud se spokojíte s textovkami na různých messengerech, hledáním spojů, či brouzdáním na netu ve spartánském prohlížeči šnečí rychlostí, pak se odvážím konstatovat, že ano. V jiném případě však rozhodně ne.

OSOBNÍ TIP: Smysluplnějším využitím tohoto datového balíčku je jeho zužitkování v libovolném IoT zařízení, neb mu za slušný peníz umožní alespoň základně komunikovat se světem, respektive s vámi. Za 29 Kč měsíčně tak můžete například sledovat údaje zaznamenané pohybovým čidlem na vaší chalupě, kde internet standardně zavedený nemáte.