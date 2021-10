Jak si Facebook představuje virtuální realitu v příštích 10 letech? [VIDEO]

Budeme za deset let docházet do kanceláře virtuálně? Vyměníme košile a kravatu za náhlavní soupravu? Promarnil Facebook příležitost během lockdownu, aby získal náskok ve vývoji virtuální reality, jak tvrdí John Carmack? Odpovědi na tyto otázky zodpovídáme ve videu níže.

Dozvíte se také například, jaký úspěch zaznamenal v uplynulých letech s prodejem virtuálních souprav Oculus Quest, jaký podíl si bere z prodaných aplikací pro svoji platformu a na kolik zvyšuje produkci svých headsetů, aby za pár let získal dominantní postavení v dalším technologickém odvětví.

V následujících několika týdnech se můžete těšit na sérii videočlánků ve spolupráci s YouTube kanálem CryptoCharlie. Pro jejich celou tvorbu neváhejte odebírat jejich YouTube kanál, kde už nyní naleznete desítky videí ze světa financí, byznysu a kryptoměn.

Svět, ve kterém nemusíte vstát celý den z postele a budete si moci vybrat, co dnes chcete zažít... To je blízká budoucnost alias virtuální realita podle Marka Zuckerberga. Software a soupravy v podobě speciálních brýlí nám umožní spojit se s každým, kdykoliv a kdekoliv a dělat s nimi cokoliv, tedy téměř. Tvorba virtuální reality je Zuckerbergova odpověď na lockdown. A data o uživatelích, která díky svým službám a výrobkům Mark získá už jsou jen příjemnou třešničkou na pomyslném dortu... Co nás čeká v příštích deseti letech?