Bezlatné open-source programy #3: NewPipe, aneb jak sledovat YouTube bez reklam?

Nepěkná situace kolem reklam na YouTube

YouTube je již léta hegemonem, který poskytuje nejširší spektrum multimediálního obsahu na internetu. Najdete tu téměř veškerou hudbu, nespočet videí od rozličných tvůrců a mnohdy i filmů, které jsou zde dostupné někdy legálně, jindy ilegálně (kdy následně velmi brzy zmizí).

Chcete-li tak tento obsah na internetu konzumovat, YouTubu se s největší pravděpodobností nevyhnete. Existují sice alternativy, je na nich však zanedbatelné množství toho, co je vám schopen poskytnout právě YouTube. Google, mateřská firma tohoto multimediálního molocha si je tohoto faktu vědoma a tak se jeho prostřednictvím snaží z uživatelů vyždímat co možná nejvíce peněz.

Dosahováno je toho dvěma cestami – standardním YouTubem prošpikovaným reklamami a placenou verzí Premium, která uživatele od tohoto nešvaru dnešní doby osvobozuje. Oba tyto modely jsou naprosto pochopitelné – přeci jen, každá společnost musí být z něčeho živa. Jak však praví známé přísloví, s jídlem roste chuť a společnosti (tedy nejen Google) v honbě za ziskem často značně přestřelí a v takový moment uživatelova číše trpělivosti přetéká.

Ono přestřelení jsou v kontextu YouTubu všudypřítomné reklamní bloky, jimiž jsou prošpikována téměř všechna videa a které jsou schopny velice znepříjemnit divácký zážitek. Určitě to znáte – pustíte si pětiminutovou skladbu, přičemž vám YouTube naservíruje dvě, ač přeskočitelné reklamy hned zkraje, aby vám záhy uprostřed videa naservíroval minimálně jednu další, mnohdy nepřeskočitelnou reklamu.

Není-li to uživatel ochoten tolerovat, má vesměs tři možnosti – platformu nepoužívat, což se snadno řekne, avšak hůře dělá; zaplatit si Premium, o což pravděpodobně nestojí, když to doposud neudělal; nebo reklamy kulantně obejít.

Uznávám, že třetí možnost má potenciál vyvolat v diskuzi flame, avšak ruku na srdce – kolik procent uživatel se k takovému kroku uchýlí a kolik peněz gigant Google kvůli těmto uživatelům tratí?

Jaké má tedy uživatel možnosti, uchýlí-li se k obcházení reklam? V případě prohlížení ve webovém prohlížeči je možné použít některý z blokátorů reklam s vhodnou kombinací filtrů. Nutno podotknout, že v této věci je ku dnešnímu dni vhodné udělat si rešerši a dopídit se k tomu, co funguje a co nikoliv, jelikož Google nedávno vyhlásil blokátorům reklam válku.

V případě, že používáte YouTube v klientu na vaší chytré televizi, zklamu vás – máte smůlu. Do televizoru klienty třetích stran nenainstalujete, stejně tak blokovače reklam a jste tak odkázáni na pořízení Premia, či strpení reklam.

Jiná situace panuje na mobilních telefonech. Majitelé iPhonů jsou odkázáni na alternativní prohlížeč (tedy nikoliv Safari) s nainstalovaných blokovačem reklam, což není v případě telefonu dvakrát komfortní řešení, a co se androiďáků týče, jejich možnosti jsou mnohem širší.

Přichází NewPipe

Jednou z těchto možností je aplikace NewPipe. Jedná se o open-source klienta umožňujícího prohlížet YouTube, který se vyznačuje tím, že nevyužívá oficiální API Googlu, místo něhož přímo data čerpá z webu. To mu umožňuje poskytovat různé funkcionality, k nimž se brzy dostaneme, které jsou v oficiálním API blokovány.

NewPipe podporuje Android od verze 5, je tak téměř zaručené, že s jeho zprovozněním nebudete mít žádný problém. Výchozí okno aplikace zobrazuje návrhy na základě vaší aktivity. Krátce po instalaci nejsou tyto návrhy relevantní, takže budete muset vyčkat na jejich postupné vytvoření. Pokud se bez nich obejdete, nabízí program možnost sekci návrhů skrýt, případně na výchozí pozici přesunout jinou – například vaši historii.

Výchozí podoba přehrávače se spuštěným přehráváním na pozadí. Zdroj: vlastní

NewPipe nabízí spoustu funkcionalit, které jsou v oficiálním klientovi nedostupné. Uživatelsky zajímavé jsou však konkrétně tři – možnost přehrávat obsah na pozadí, tedy bez nutnosti být v okně aplikace, navíc se zapnutým displejem; možnost přehrávat obsah v okně, které se vám zobrazí nad ostatními aplikacemi; a možnost obsah stáhnout – jak ve formě videa, tak ve formě audia. Co se videa týče, nabízeno je několik rozlišení v kontejnerech MP4 a WebM, audio je pak dostupné v Opusu, nebo M4A (AAC).

Stažení obsahu pro offline použití v rozhraní NewPipe. Zdroj: vlastní

Hodit se taktéž může nastavení výchozího rozlišení při použití mobilních dat, které zajistí, že o ně během hodiny nepřijdete, či sledování věkově omezeného obsahu bez nutnosti přihlášení. Pokud by vám obsah na YouTube nestačil, je možné se pomocí pár kliků přesunout na SoundCloud, Bandcamp, FramaTube, či media.cc.de, kdy zejména první dvě zmíněné položky stojí za řeč.

Režim přehrávače v okně překrývající ostatní aplikace. Zdroj: vlastní

Kde je háček?

Vypadá to až příliš ideálně na to, že se jedná o naprosto bezplatnou aplikaci, že? Přeci jen, jeden háček tu je – nemožnost přihlásit se do svého YouTube účtu. Rozloučit se tak můžete se svými odběry, či možnosti komentovat a lajkovat videa. Samotný odběr kanálu v NewPipe funguje, je to však řešení pouze lokální a pokud se tak v něm rozhodnete sledovat nějakého nového tvůrce a budete jej chtít odebírat i standardně ve webovém prohlížeči, budete se muset k odběru přihlásit znovu, tentokrát ve vašem YouTube účtu.

NewPipe tak nelze označit za ideální řešení pro ty, kteří se bez YouTube účtu neobejdou, naopak ho s klidem lze označit za ideální řešení pro všechny ostatní.

Jdeme instalovat

Nyní přichází otázka, jak toto zprovoznit na svém telefonu. Rovnou zmíním, že Obchodu Play se v tomto případě obloukem vyhněte, protože

NewPipe podmínky Googlu pro publikování aplikace v Obchodě Play porušuje – tudíž se tu nenachází. Pokud na nějaký NewPipe v Obchodu Play přeci jen narazíte, vězte, že jde o falešnou aplikaci, která v lepším případě nebude fungovat.

Spolehnout se tak musíte na přímou instalaci prostřednictvím APK, kterou však nedoporučuji – Google čas od času provede nějaké změny, které uvedou NewPipe do nefunkčního stavu a je pak nutno aktualizovat – v tomto případě ručně; nebo na instalaci z alternativního zdroje softwaru. Pro tyto účely doporučuji Droid-ify, moderní klient pro repozitář open source softwaru F-Droid, který má ve výchozím nastavení povolený mimo jiné i repozitář NewPipe. Takto si zajistíte jednoduché aktualizace známé z Obchodu Play a navíc získáte možnost instalace dalšího softwaru.

V obou případech nezapomeňte na povolení instalace z neznámých zdrojů.

Máte zkušenost s alternativními klienty / frontendy pro YouTube? Hlasujte v anketě!