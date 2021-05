6 otázek a odpovědí, které byste měli vědět o VPN službách

Následující článek vznikl v rámci spolupráce s NordVPN. Aplikovatelný je však pro všechny poskytovatele podobných služeb. Využitím našeho affiliate linku pomáháte rozvoji magazínů CDR a Diit.

1) Můžu provozovat vlastní VPN?

Provozování vlastního VPN bodu či serveru rozhodně není nemožné, ale pro osobní používání může být velice nákladné a neflexibilní. K rozběhnutí vlastního VPN serveru potřebujete zvolit lokalitu, na které se bude server nacházet. Pokud se totiž chcete např. „tvářit“ jako uživatel z USA, musíte tam daný VPN server mít, aby přenášel vaší šifrovanou komunikaci do USA, a následně po rozšifrování se tvářil jako klient z USA.

Takový pronájem serveru se může pohybovat od pár stovek až do tisíců korun. Po úspěšném zprovoznění samotného serveru je potřeba nainstalovat VPN terminátor, který bude danou VPN terminovat, což vyžaduje pokročilé znalosti sítí a operačního systému Linux.

To vše je potřeba k tomu, aby jste měl jen jeden bod VPN, a to v USA. Pokud se budete chtít tvářit jako uživatel z jiného místa či státu, budete muset celou proceduru zopakovat. Pro průměrného uživatele je však mnohem levnější, jednodušší a flexibilnější použít již vystavěnou pavučinu VPN serverů, kterou poskytuje například společnost NordVPN a podobné.

Pokud vezmeme dotaz z pohledu využívání VPN jakožto připojení k určité lokalitě, tak již dnes spousta lidí používá připojení pomocí VPN do jejich domova (na jejich stolní PC), aby si mohli z dálky ovládat například topení, rolety na oknech apod. Z požadavků nám poté upadá pronájem daného serveru a jako server můžeme použít vlastní stolní počítač nebo notebook.

2) Co se stane, když se připojím na VPN? Kudy teče komunikace?

Po úspěšném připojení do VPN se veškerá, nebo vybraná, komunikace přesměruje do virtuálního HTTPS tunnelu, který je tvořen mezi vámi a cílovým VPN serverem. Tato komunikace je většinou zašifrovaná SSL certifikátem tak, aby nikdo v internetu nemohl vidět obsah vašich dat a pouze VPN server znal způsob, jak danou komunikaci rozšifrovat a naopak.

Zašifrovaná komunikace sice stále teče přes vašeho poskytovatele internetu, ale on už nevidí na jaké servery přistupujete a vidí pouze provoz mezi vámi a vaším VPN serverem.

Zároveň cílový server není schopen vás identifikovat jakožto onoho uživatele z čech, protože vystupujete do internetu pod veřejnou IP adresou VPN serveru.

3) Díky čemu nemůže můj poskytovatel znát moji internetovou aktivitu?

Váš poskytovatel internetu o vás může sbírat všelijaká data podle toho, jak se na internetu chováte. Poskytovatel je rozhodně schopen odlišit, na jaké stránky se díváte, jak dlouho, případně jaké objemy dat mezi vámi tečou. Poskytovatel rozhodně není schopen vidět jaká data tečou mezi vámi a serverem, na který přistupujete, ale dovede si udělat obrázek vašeho chování na internetu pomocí IP adres.

4) Můžu vůbec věřit provozovateli VPN služby?

Důvěra je něco, co se v počítačových sítích skloňuje těžko. I přes to, že vám různí provideři VPN slibují extrémní bezpečnost, stále je tu šance že může dojít k odchycení a prodeji či zneužití vašich informací ze strany poskytovatele VPN. Takový VPN poskytovatel sice stále neodchytí více, než váš poskytovatel internetu, ale stále může určitým způsobem do komunikace zasahovat.





NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Zároveň je šance, že protokol, který daný VPN poskytovatel používá, může být probourán a rozšifrován nějakou chybou, která je v daném protokolu schovaná. Každopádně mít VPN je rozhodně lepší, než ji nemít. Přidáváte další vrstvu ochrany pro vaši komunikaci a nebezpečí se na internetu bohužel nevyhnete tak jako tak.

Pokud používáte VPN pouze na rekreační věci jako jsou hry, či filmy, tak se rozhodně nemáte čeho bát. Jestli se ale rozhodnete VPN služby třetích stran využít, sáhněte raději po známých řešeních, byť i dražších. Od levných či bezplatných řešeních nikdy nevíte, kudy vaše informace tečou a kdo je může po cestě odchytnout. Na internetu totiž platí jedno pravidlo: Pokud je něco zadarmo, vy jste ten produkt.

5) Ochuzuji se o něco, když procházím internet přes VPN?

VPN může vypadat, že vás sice magicky schová za nějaký bod kdekoliv ve světe, ale realita je taková, že data putující z vašeho zvoleného cílového serveru (např. Netflix, Facebook apod.) musí projít nejdříve VPN serverem vašeho VPN poskytovatele. Tam se zašifrují do tunelu mezi vámi, a poté putují tunelem skrz internet k vám.

Takže pokud koukáte na stránku, která leží v Praze, ale jste připojeni na bodu kdesi v Asii nebo Americe, tak se vám rozhodně sníží rychlost přenosu a odezva vyletí do slušných výšin. Výsledkem bude zdánlivě pomalá a neresponzivní stránka, která sice leží pár kilometrů od vás, ale vy ji natahujete přes půl světa. Klíčové také je, jak stabilní a rychlé připojení daný provozovatel VPN bodu poskytuje. Rychlost připojení přes NordVPN, které se řadí mezi ty rychlejší, si můžete vyzkoušet v bezplatné zkušební verzi.

6) Nebudu na něčí černé listině, když se budu anonymizovat přes VPN?

Toto je velice choulostivá věc a rozhodně by se nemělo stát, že byste vy, jako uživatel, měl skončit na černé listině. Při nejhorším se může stát, že server, na který se připojujete, byl nějakým jiným uživatelem použit k nekalým praktikám a veřejná adresa toho serveru byla zařazena na veřejný black list. Tím pádem by i vaše komunikace skrz tento VPN server mohla být identifikována jako škodlivá a mohlo by se to odrazit na kvalitě používání vaší VPN.

Toto se ale dá rychle opravit přepnutím na jiný VPN bod, a nebo vypnutí VPN úplně. Vaše vlastní veřejná IP adresa není nikde při používání VPN zaznamenána a vše by se mělo vrátit do normálu.

