Facebook pochybil při ochraně osobních údajů. Německý soud to potvrdil

Hackeři chtějí narušit organizaci a průběh olympijských her Úterý, 13 Únor 2018 - 12:00 | lukas-cihak | diskuse (2) Mezinárodní olympijský výbor potvrdil, že organizátoři olympijských her v Jižní Korei čelili kybernetickému útoku v průběhu zahajovacího ceremoniálu. Odborníci z McAfee tvrdí, že to není poslední...