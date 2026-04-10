Mac OS X portován na Nintendo Wii
Dá se rozhodně říct, že pro příznivce procesorové architektury PowerPC nastaly zajímavé časy. Počítače a další zařízení na této architektuře založené se pomalu přesunuly z kategorie „zastaralý hardware, který používají jen lidé odmítající si přiznat realitu“ do kategorie „zajímavý hardware na experimentování“ a tyto experimenty tu a tam přinesou opravdu zajímavý výsledek. Před několika lety to byl například port Windows NT na PowerMac, po němž následoval port téhož systému na herní konzoli Nintendo Wii. A právě Wii teď srovnává krok s PowerMacem, protože kromě Windows na ní spustíte už i Mac OS X.
Za portem úplně první desktopové, pětadvacet let staré verze tohoto systému, tedy Mac OS X 10.0 „Cheetah“, na dvacet let starou herní konzoli od Nintenda stojí vývojář Bryan Keller. Tato myšlenka ho napadla už kolem roku 2013, nicméně tím správným impulsem, který ho pohnul k zahájení prací, byla odpověď na jeho dotaz na Redditu, zda by vůbec bylo teoreticky něco takového možné: There is a zero percent chance of this ever happening.
Mezi touto větou a dokončením portu bylo odvedeno neuvěřitelné množství práce, Nintendo Wii totiž není zrovna Mac a vlastně to ani není moc počítač v tradičním slova smyslu. Sice je zde procesor IBM Broadway, který je prakticky totožný s PowerPC 750CL, jež je zdokonalenou verzí PowerPC 750CXe nacházejícího se v několika modelech počítačů iMac G3 a iBook G3, ale tím veškerá podobnost s počítači Apple končí. Konzole nemá Open Firmware, který slouží k zavádění systému na počítačích od Apple. RAM má celkovou velikost 88 MB, což je méně než udávané minimum pro běh Mac OS X (128 MB) a ještě je paměť rozdělena na dva bloky o velikostech 24 a 64 MB. Dokonce tu ani není klasická PCI sběrnice, připojení periferií se děje přes SoC Hollywood, který navrhovala ATi, protože jde primárně o grafický čip. Sekundárně pak jde o řadič periferií, k tomuto účelu v sobě integruje jádro ARM označované jako Starlet, které hlavnímu procesoru periferie zpřístupňuje. Dokonce i framebuffer se od toho počítačového liší - nepoužívá barevný model RGB, ale televizní YUV.
Bryan Keller všechny tyto rozdíly překlenul. Napsal si vlastní bootloader, ovladač pro komunikaci s čipem Hollywood, pro práci s integrovaným slotem na SD karty, aby bylo odkud systém nastartovat, pro USB řadič, aby bylo jak připojit klávesnici a myš, i pro framebuffer, aby bylo jak kreslit obraz. Jelikož tato raná verze Mac OS X měla některé ovladače napevno v jádře (množina podporovaného hardware byla totiž při uvedení systému docela malá), bylo nutné i patchovat XNU kernel, k čemuž zas bylo nutné sehnat si jeho staré zdrojáky, aby to celé nebylo jen metodou pokus-omyl.
Zdroj: bryankeller.github.io
Výsledkem je funkční Cheetah v rozlišení 640x480 a to dokonce včetně prostředí Classic, v němž lze spouštět software pro starší verze systému Mac OS. Jelikož Mac OS X podporuje automatické nahrávání ovladačů z oddílů typu FAT32, je dokonce možná instalace z oddílu na SD kartě, do je nakopírován nijak neupravený obsah originálního instalačního média od Apple.
Soudě dle tabulky v repozitáři projektu, chystají se i novější verze systému, byť u pozdních PowerPC verzí, jako je 10.5, asi není mnoho šancí, že by mohly fungovat. Asi zkusím ze skříně vyhrabat své Wii, na němž poslední dobou beztak nemám čas hrát hry, a zkusím ho přesvědčit že je PowerMac.
