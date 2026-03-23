Minirecenze: ASUS ROG Flow Z13 Kojima Edition, Strix Halo se 128GB RAM
AMD Strix Halo je produkt, který mne velmi zaujal už při svém oznámení. Paradoxně mnohem více, než nové grafické karty a procesory. Šestnáct Zen5 jader, velké GPU a 256-bit paměťová sběrnice v balení 45 až 120 Wattů, to tu ještě ve světě AMD64 počítačů nebylo. Strix Halo aktuálně podporuje LPDDR5X-8000 paměti a údajně umí adresovat až 128GB paměti. Zajímavé je, že grafickému jádru lze alokovat až 96GB VRAM.
Tento odstavec je tak trochu dupla > koš, ale někde se začít musí. ASUS ROG Flow Z13 byl jedním z prvních notebooků využívající AMD Strix Halo na trhu. Původně jsem měl možnost testovat model s 32GB RAM, dnes testovaný kus má rovnou 128GB paměti, což je aktuálně maximum u Strix Halo.
ASUS se totiž rozhodl vyrobit speciální edici v kooperaci s jedním pánem z Japonska, který má na svědomí počítačovou hru Death Stranding 2 na pláži.
Ceny jsou bohužel lehce smutníkaté, paměťový kartel a AI bublina nám trochu mění ceny hardwaru. Aktuálně se testovaná konfigurace prodává za nějakých 84~85 000 Kč včetně DPH, což není úplně málo. Na druhou stránu máme alespoň oněch maximálních 128GB RAM, což je více, než kolik nabídne nový Apple Macbook Neo.
Konfigurace vypadala takto:
- AMD Ryzen AI MAX+ 395 16C/32T - 3GHz, Turbo až 5,1GHz, 64MB L3, 35~92W TDP, 4nm
- 128 GB RAM LPDDR5X-8000 CL52-36-42-84 1T - 256-bitová sběrnice
- AMD Radeon 8060S - 2560 shaderů, 32 ROPs, 32 TMUs, 60~70W TGP, 4nm
- AMD XDNA2 NPU - 50 TOPS
- 13,4“ ASUS NEBULA 2560x1600 IPS, 180 Hz, 100% sRGB, 500 nitů
- Micron 2500 1TB - M.2 2230 PCIe NVMe Gen4 x4
- MediaTek MT7925 WiFi 7 (802.11be + Bluetooth 5.4)
- 4 cell 70Wh baterie
- 200W DC adaptér
- Windows 11 Pro 25H2
Trochu si "vykradu" svou vlastní recenzi předchozí varianty, dnes testovaný kus se liší primárně vizuálně, hardware je téměř identický vyjma použitého SSD a množství připájené paměti s náhodným přístupem.
ASUS lehce pozměnil napájecí limity a pokud použijeme Turbo režim, může celé APU sosat nějakých 80 Wattů, to navíc při maximální hlučnosti 42 děloBuchů, což považuji za přijatelné. Šestnáct velkých Zen5 jader by jistě rádo ještě více, ale to vyžaduje jiné šasi, než tabletové.
Vyzkoušel jsem i obligátní utilitu G-Helper, ta zdá se funguje, ale přišlo mi, že navyšování napájecích limitů zde nefungovalo, pokud tedy chceme jít mimo běžné hodnoty, je třeba použít utilitu ASUS Armoury Crate.
ASUS mi notebook dodal ve svém prodejním balení. Uvnitř černé kartonové krabice najdeme několik menších krabiček a dalších předmětů. V jedné menší stříbrné krabici najdeme napájecí adaptér. ASUS se rozhodl použít svůj proprietární konektor, jako u předchozího Flow modelu.
ASUS přibalil i nějaké extra periferie, které si musíme koupit zvlášť. Konkrétně se jednalo o bezdrátový headsuit s podporou Bluetooth a myš ASUS ROG KERIS II ORIGIN Kojima Edition. Myš je příjemně lehká a podobně jako ostatní produkty má samozřejmě Kojima design.
Napájecí adaptér dodá až 200 Wattů a je tak značně naddimenzovaný, 140W USB-C adaptér by byl zcela dostatečný. Ale pokud si uživatel nějak vylomí USB-C porty, může notebook alespoň dobíjet. ROG Flow Z13 podporuje nabíjení i přes USB-C a je ochoten přijmout až 100 Wattů, to ale znamená, že přes USB-C neposkytne maximální možný výkon.
Dále v krabici najdeme skořepinové pouzdro, což se hodí pro ochranu tabletu při cestování. ASUS Pen 2 v krabici tentokrát nebylo, ale možná jsem se přehlédl.
Finální krabice obsahuje samotný ASUS ROG Flow Z13 tablet, ten se dělí na dvě části. A to sice samotný tablet a odnímatelná klávesnice s RGB LED podsvícením. Tato klávesnice slouží zároveň jako chránič displeje, drží na magnetech a na první pohled působí velmi slušně. Bohužel pracanti nebudou spokojeni s rozložením kláves, marně jsem hledal klávesy Insert a PrintScreen.
Tyto klávesy na klávesnici zcela chybí, stejně tak PageUp a PageDown, což je pro mou práci skoro až nepoužitelné. Testovaný model měl japonskou klávesnici, což je zajímavé hlavně pro sběratele, kteří chtějí právě Kojima edici. Klávesnice má tak některé klávesy navíc, my Evropané je standardně nemáme. Omae wa mou shindeiru.
Subjektivně se mi design líbí, protože je prostě jiný, než u normální verze. Rozměry tabletu pak jsou 300 x 204 x 129 ~ 149 milimetrů. Hmotnost je slušných 1,2 kilogramu, na to jak je tablet nabušený, není vlastně nějak brutálně těžký.
Většina uživatelů bude ROG Flow Z13 používat v režimu s otevřenou "vyklápěcí nohou" na zadní straně. Díky této noze na pantech je možné tablet všelijak nastavit a používat jako notebook s přiloženou klávesnicí.
Zadní strana tabletu obsahuje i nějaké zajímavé prvky, pod nohou samotnou najdeme malá kovová dvířka, která na místě drží jeden T5 šroubek. Pod dvířky najdeme M.2 2230 slot poskytující čtyři PCIe linky čtvrté generace. ASUS zde osadil Micron 2500 1TB PCIe x4 Gen4 SSD, je škoda, že nedošlo na použití M.2 2280 formátu, v M.2 2230 velikosti seženeme maximálně SSD s kapacitou 2TB a čipy musí být pouze na horní straně. Použité SSD od Micronu nijak moc neoslní, jedná se o relativně pomalé QLC SSD bez DRAM cache.
Portová výbava je na tablet relativně dobrá, na pravé straně najdeme zapínací tlačítko, tlačítka pro změnu hlasitosti zvuku, USB-A 10Gb/s port, 3,5mm audio combo jack a reproduktor.
Na levé straně je pak hlavní sada portů, jsou zde dva plnohodnotné USB4 porty ve formátu USB-C s podporou 40 Gb/s propustnosti, DisplayPortu a nabíjení. Dále je zde velké HDMI 2.1, napájecí konektor a čtečka microSD karet.
V horní části tabletu se nachází dva ventilátory, které chladí parní komoru. Ta odvádí teplo z velkého Strix Halo APU za pomoci tekutého kovu.
Zepředu tabletu můžeme vidět displej, ten má úhlopříčku 13,4", rozlišení 2560x1600 pixelů, obnovovací frekvenci 180 Hz a je samozřejmě dotykový. Splňuje i DCI-P3 na 100% a jas dosahuje až 500 nitů. S lehkým přimhouřením očí jsem dokázal panel používat se 100% DPI.
A to máme v kostce vše. Samozřejmě testovaný ROG Flow Z13 má osazen nejvyšší Strix Halo, tedy AMD Ryzen AI Max+ 395. CPU část má k dispozici šestnáct Zen5 jader včetně podpory SMT a taktovací frekvence se mohou vyšplhat až na 5,1 GHz, což je relativně konzervativní frekvence oproti desktopu. Procesorová část má k dispozici 64MB L3 cache a efektivně vzato osmikanálový paměťový LPDDR5X řadič s šířkou 256-bitů.
Grafická část se jmenuje Radeon 8060S a má stejný přístup do paměti jako CPU část. Tomuto GPU s 2560 shadery je možné alokovat fixní paměť až 96GB. Já jsem testoval tak, že GPU mělo alokováno 32GB VRAM, pro systém tak zbylo ještě 96GB.
Na ROG Flow Z13 jsem bohužel našel předinstalovaný i nějaký software, který nevidím moc rád. Konkrétně se jedná o McAffee antivirus a Microsoft Office 365, obojí šlo v rámci testování pryč.
Zmínit musím i utilitu ASUS Armoury Crate, zde můžeme konfigurovat napájecí limity, křivky otáček ventilátorů a některé další aspekty notebooku. Zbytek se nastavuje v utilitě MyASUS.
