Minirecenze: ASUS ROG Strix XG17AHP - aneb přenosný monitor pro hráče

ASUS ROG Strix XG17AHP je tak trochu specialitka na poli monitorů, jelikož se nejedná o úplně standardní monitor. Monitory běžně nerecenzuji a nijak detailně neřeším, toto mi však bylo zapůjčeno jako taková zajímavost a tak jsem se na XG17AHP v rychlosti podíval. ASUS ROG Strix XG17AHP je zajímavý tím, že má vlastní baterie a nevyžaduje tak napájení(alespoň pár hodin) a ASUS u něj primárně propaguje snadnou přenositelnost. Monitor má úhlopříčku 17,3", nabídne FullHD rozlišení, IPS panel, 300 lumenů podsvícení, FreeSync s rozsahem 48-240 Hz a barevné pokrytí 100% sRGB. To samo o sobě nevypadá vůbec zle, jedná se o lepší panel, než jaký najdeme ve velkém množství notebook.

Monitor navíc můžeme posadit na skladatelný teleskopický držák, nebo může sedět v ohebném obalu s magnetkami jako tablet. Nechybí ani zabudované reproduktory a výstup na sluchátka, který krmí DAC ESS 9118.

Předem upozorním, že za tento přenosný monitor zaplatíte v poměru jeden tisíc Kč za jeden palec úhlopříčky. Většina eshopů má monitor zalistovaný za nějakých 17 690 Kč s DPH. Za tyto peníze mimo samotný monitor dostaneme i hromádku příslušenství.

Konkrétně uvnitř balení najdeme stylovou ASUS ROG brašnu, do které se vleze kdejaký 17,3" notebook a tento monitor, magnetický Smart Cover, teleskopickou trojnožku, USB napájecí adaptér, USB-C oboustranný kabel, HDMI-microHDMI kabel, kalibrační zprávu monitoru a manuály.

Přiznám se na rovinu, že SmartCover mě úplně nenadchnul, magnety sice drží, ale celé seskupení se hýbe a měl jsem obavy, že monitor z tohoto obalu kdykoliv vyskočí, spadne ze stolu a rozkřápne se. Tento obal se chová podobně jako různé skládací obaly na tablety, kdy překrývají displej a různým ohýbáním slouží jako podstavec.

Mnohem více se mi líbila teleskopická trojnožka. Ta je navíc skládací, takže lze nosit v brašně nebo v batohu a nezabere moc místa. Tři nohy se vyklopí bez námahy a automaticky zamknou, pokud je chceme sklopit zpět, je třeba zamáčknout čudlík na spodku trojnožky. Horní část trojnožky je vysouvací, přičemž lze utáhnout páčkou, která zasekne tuto část ve výšce, ve které chceme displej mít. Tento stojan bohužel nepodporuje otáčení samotného displeje, je tak možné ho mít pouze v širokoúhlém režimu. Aby bylo možné displej na tento držák uchytit, je na něj potřeba našroubovat přiložený díl, který se nacvakne do stojanu, odcvaknutí pak provedeme zmáčknutím dvou mechanických čudlíků na stranách.

Co se hmotnosti týče, ASUS udává 1,06 kg pro monitor a 1,76 kg pro kombinaci stojanu a monitoru, což přibližně odpovídá.

Monitor má i reproduktory, orientované jsou směrem vpřed a poskytují 2x1W RMS výkon, nicméně zvukové podání připomene různé business class notebooky, v takto tenkém těle není mnoho prostoru pro nějaké velké audio.

V levé horní části monitoru jsou celkem čtyři tlačítka, jedno je zapínací a má v sobě i informační LEDku o stavu. Ostatní tři pak slouží pro ovládání OSD, funkce tlačítek se tak mohou měnit dle konkrétního menu. Několik položek v menu jsem vyfotil, české uživatele potěší fakt, že vše je přeloženo do češtiny. Nicméně na překladu by mohl ASUS zapracovat, jelikož překlady jako "Vlasový kříž"(původní název je Crosshair, tato funkce umístí zaměřovač dle výběru do prostřední části obrazovky) zní opravdu podivně a neznalý uživatel může být zmaten.

V levé spodní části monitoru sedí různé vstupy a výstupy. Konkrétně zde najdeme 3,5mm audio jack pro sluchátka, USB-C konektor, který slouží pouze pro nabíjení a napájení monitoru, USB-C s podporou nabíjení a DisplayPortu. Poslední konektor je pak microHDMI, které slouží pouze jako vstup, potřebný kabel je přibalen v balení monitoru.

Já jsem testoval s USB-C, jelikož přes USB-C je možné monitor napájet. Pro většinu uživatelů je toto řešení asi nejpohodlnější, jelikož monitor takto připojí k notebooku přes jeden kabel. ASUS se chlubí i podporou tabletů a telefonů, nicméně to jsem nezkoušel. Mohu potvrdit, že FreeSync opravdu funguje na notebooku Acer Helios 500 Predator(takové veselé DTR s Ryzenem 7 2700 a Vegou 56) a DELL Latitude 5495. Věřím, že bude fungovat i na dalším HW a s Acerem jsem monitor několik dní používal, jelikož primární 4K monitor mi okupovala testovací sestava s RTX 3090.

Během testování jsem narazil na jeden nepříjemný bug. Pokud alespoň trochu dbáte na bezpečnost, je možné, že máte navyknuto při odchodu od počítače s Windows zmáčknout klávesovou zkratku Win+L, kterou počítač zamknete. Po několika vteřinách systém vypne všechny monitory. Po vrácení k počítači pohnete myší, nebo stisknete tlačítko na klávesnici a systém probudí všechny monitory. To je víceméně standardní chování, nicméně na obou testovaných noteboocích se monitor neprobudil a zůstal ve zvláštním stavu, kdy byl vidět v systému, ale jinak byl vypnutý. Odpojení a připojení USB-C kabelu nepomohlo, vždy jsem musel monitor vypnout, odpojit, znovu zapnout a připojit. To je poněkud otravný proces, doufám tedy, že ASUS tento problém vyřeší. Zda je to problém kompatibility notebooků a tohoto konkrétního monitoru netuším, netestoval jsem to nijak důkladně a s velkou hromadou jiných notebooků.

Na závěr jsem se zkusil zamyslet, pro koho je tento produkt určený. Na jednu stranu se mi líbí takový přenosný monitor, dokonce bych si vystačil i s modelem bez baterie a reproduktorů, ale myslím si, že monitor je dost zabitý velmi vysokou cenou. Za nějakých 11 390 Kč můžeme například ze stáje ASUSu pořídit monitor ASUS TUF GAMING VG259QM, který má úhlopříčku 24,5", FHD rozlišení, IPS panel, 400 lumenů a 280Hz obnovovací frekvenci s podporou FreeSync. Tedy na doma k desktopovému PC nebo i k notebooku nedává moc smysl. Monitor je tedy určený pro hráče, napadla mě tedy situace, kdy si nějaký hráč koupí herní notebook s nekvalitním displejem, nebo s pomalým 4K panelem a takto může získat lepší LCD, než integrované. Jenže takový člověk si nejspíš pořídí větší standardní monitor. Pro koho je tedy určený? Pro často cestující uživatele, kteří sedí ve sdílených moderních free kůl a in kancelářích? Pro ty, kteří cestují po světě a pracují na hotelech? Nevím, určený je pro hráče a jedná se dle mého názoru o velmi specifický produkt, určitě si rád přečtu nějaký zajímavý use case v diskuzi.

Z monitoru mám tak konfliktní pocity, ocenění si žádné neodnese, jelikož celá akce byla takový rychlý pohled na tento produkt. Nějaké zhodnocení však přidám do standardní tabulky s pesíky.

Hodnocení tedy vidím následovně:

klady + Podpora FreeSync 48-240 Hz

+ Velmi dobrý IPS panel

+ USB-C podporuje DisplayPort + nabíjení

+ Kompatibiliní s ThunderBolt 3

+ Bohaté příslušenství zápory - Velmi vysoká cena

- Monitor se občas nemusí probudit pohlídejte si ? SmartCover nemusí držet úplně dobře, trojnožka je lepší a stabilnější

Za zapůjčení monitoru ASUS ROG Strix XG17AHP děkuji společnosti ASUS.