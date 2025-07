Německý úřad požádal o stažení DeepSeek z aplikačních obchodů

Meike Kamp, zmocněnkyně pro ochranu dat a svobodu informací německé spolkové země Berlín, vyzvala společnosti Apple a Google, aby ze svých aplikačních obchodů odstranily aplikaci DeepSeek - AI Assistant z důvodu porušování evropské směrnice GDPR.

Jak už plyne z plného názvu, který je Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., jedná se o čínskou společnost. Ta je sice v soukromých rukách, ale musí se plně podřizovat zákonům Čínské lidové republiky, takže například online verze jejích jazykových modelů odpovídají uživatelům v souladu s postoji tamější komunistické strany.

To je nicméně z onoho podřizování se ještě relativně nejméně potenciálně škodlivá část. Všechna data uživateli do aplikace zadaná i související technické informace o zařízení a další metadata jsou nahrávána, zpracovávána a uchovávána na serverech na čínském území, což zajišťuje dle čínské legislativy prakticky neomezený a zcela oficiální přístup k těmto datům státním organizacím a jak se již několikrát ukázalo i neoficiální přístup soukromým subjektům - v Číně si prostě s ochranou uživatelských dat až tak moc starosti nedělají.

Lokálního běhu na vlastním hardware se celá věc nijak nedotkne. Zdroj: autor

A právě zde dochází k rozporu s GDPR. Dle tohoto nařízení totiž jakákoliv osobní data shromažďovaná od osob v EU musí být chráněna dle standardů plynoucích z tohoto nadřízení. DeepSeek nemá v EU žádnou lokální pobočku, přímo mateřská společnost byla tedy berlínskými úřady v květnu vyzvána, aby prokázala, že její podnikání je v souladu s GDPR a když tak neučinila podal úřad, který Meike Kamp zastupuje, dle Nařízení o digitálních službách (DSA) žádost o stažení aplikace z evropského trhu.

Ačkoliv to některá média mylně uvádějí, žádost nebyla podána jménem Spolkové republiky Německo, ale „pouze“ na úrovni jednoho spolkového státu, byť došlo ke koordinaci s regulátory z několika dalších spolkových států a věc podpořil i spolkový síťový regulátor Bundesnetzagentur. Na vyřízení by tato formální stránka věci však neměla mít vliv a pokud obě společnosti vyhoví, pak by mělo dojít k vyřazení aplikace v celé Evropské Unii. Doposud je v EU aplikace blokována pouze v Itálii, mimo Unii pak například v Jižní Koreji, Austrálii či na Taiwanu.