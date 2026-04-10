Neoretro: Acer TravelMate 243LC, desktopový Celeron do každé rodiny!
Čas Celeronu nastal. Pro některé je Celeron noční můra, pro jiné je to vykoupení, možnost zobrazit si obrázek v Internetovém prohlížeči na ISDN lince.
Acer TravelMate 243LC zastupuje dostupnější business-class notebook roku 2003, postavený na desktopových procesorech společnosti Intel. Cena začínala na nějakých 25 000 Kč bez DPH v konfiguraci s Celeronem 2,4GHz, 256MB RAM a 30GB HDD. Testovaný kus má o 100MHz rychlejší Celeron a DVD mechaniku, mohl tak být o pár tisíc Kč dražší. DVD mechanika, disketová mechanika a rychlejší Celeron až 2,6GHz jsou příplatkové komponenty a cena se tehdy mohla vyšplhat klidně na nějakých 39 000 Kč bez DPH a to nadále s 256MB RAM a 30GB HDD.
Hmotnost tohoto notebooku je standardních asi 3,2 kilogramu, může se to lišit podle konfigurace mechanik a dalších komponent.
Acer TravelMate 243LC primárně zaujme desktopovým procesorem, to znamená horší výdrž při provozu na baterie, protože Celerony nepodporují Intel SpeedStep a nejsou úsporné. Použitý Celeron je pochopitelně ořezané Pentium 4, generace Northwood, ještě se tak jedná o 130nm výrobní proces. Použitý Celeron má FSB400 a pouhých 128 kB L2 cache. Do notebooku můžeme vložit Northwoodová Pentia 4 s 533 FSB a 512 kB L2 cache, taktovací frekvence až 2,8 GHz. To jsem ale neudělal, protože toto není poslední notebook s desktopovou P4, na který se podíváme.
Grafická karta je zde celkem low-endová, jedná se o Intel Extreme Graphics 2, je to extrémně pomalý grafický adaptér, který je součástí Intel 852GME čipové sady. Toto grafické řešení podporuje dokonce i DirectX 7, takže třeba půjde spustit i nějaké videohry. Nicméně tomu tak není, ovladače jsou v tomto ohledu poměrně mizerné, Mafia nejde spustit, WarCraft 3 běží velmi mizerně(Ano, přichystali jsme si pro vás i benchmark ve WarCraftu 3!), Half-Life 2 zamrzne v hlavním menu a spadne, pouze Counter-Strike: Source mi šel spustit a občas nespadnul.
Acer TravelMate 243LC měl původně osazeno 256MB DDR-266 RAM, chtěl jsem mu trochu pomoct a tak jsem osadil rovnou dva 512MB DDR-266 moduly, přístup k RAM ze severního můstku je samozřejmě jednokanálový, takže nějakou vysokou propustnost paměti čekat nemůžeme. Hlavní lákadlo notebooku je jižní můstek ICH4-M, ten totiž obsahuje dokonce USB 2.0 řadič a notebook má rovnou čtyři USB 2.0 porty!
Horní víko notebooku je stříbrné a najdeme zde LEDKy signalizující, zda je notebook zapnutý a zda není uspaný do paměti.
Portová výbava je relativně minimalistická, na pravé straně notebooku najdeme pouze chladící otvor, zdířku zámku typu Kensington, záslepku kde může bydlet disketová mechanika a reproduktor.
Na levé straně notebooku najdeme dva PCMCIA sloty, infračervený port, DVD-ROM optickou mechaniku a jeden reproduktor.
Zbytek portů najdeme v zadní části notebooku, napájecí DC jack konektor, paralelní port, výdech chlazení, D-Sub výstup na monitor, čtyři USB 2.0 porty, RJ45 připojený na Realtek RTL8139 100Mbps čipset, RJ11 pro modem a dva 3,5mm audio jacky.
Klávesnice má celkem standardní rozložení, nechybí zde malý touchpad s čtyřsměrným joystickem. Nad klávesnicí najdeme extra tlačítka pro spuštění třeba mailového klienta, nebo zde můžeme vypnout/zapnout WLAN a Bluetooth modul. To co vypadá jako děrování pro reproduktor je ve skutečnosti místo, kudy saje hlavní ventilátor, který chladí procesor notebooku.
Displej má 15" úhlopříčku a rozlišení 1024x768 pixelů, vesměs dobový standard. Testovaný kus má bohužel displej poškozený, testoval jsem tak primárně s externím displejem.
Spodní část notebooku ukrývá servisní dvířka pro několik komponent, můžeme snadno vyměnit 56K modem a paměti typu DDR, jsou zde dva sloty.
Všímavý čtenář jistě přemýšlí, kde je vlastně umístěn pevný disk. To je něco, co mně také lehce potrolilo, stačí totiž vyndat baterii a posléze vytáhnout šuplík se samotným diskem. Původní 30GB HDD někdo vyměnil za 40GB 4200 RPM disk, který je evidentně vytažen z nějakého IBM ThinkPadu.
K procesoru se dostaneme tak, že odšroubujeme plast nad klávesnicí a vyndáme klávesnici. Procesor chladí relativně robustní chladič používající měděné heatpipes i žebrování. Po vyčištění a přepastování je notebook výrazně tišší, než jak jsem ho dostal.
Zbytek hardwaru můžete vidět na screenshotech ze správce zařízení níže.
