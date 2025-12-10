Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Nový Jolla Phone v předprodeji

Středa, 10 Prosinec 2025 - 17:00 | logout | Mobilní zařízení

Zdroj: jolla.com

Některé novinky a zprávy jsou aktuální v tak úzkém časovém okně, že nevydáte-li je okamžitě, píšete vlastně už o něčem jiném, než jste původně chtěli psát.

Tak například kdyby tato novinka vyšla v pátek pozdě odpoledne, byla by to zcela čerstvá zpráva o tom, že finská společnost Jolla - spirituální pohrobek Nokie - spustila předobjednávky nového modelu telefonu určeného pro běh nezávislého mobilního operačního systému SailfishOS.

Poslední mobil, nazvaný Jolla Community Phone, seveřané uvedli na jaře roku 2024 a jelikož šlo o spíše levnější model, trpěl některými kompromisy - například neměl podporu 5G sítí. Přístroj právě uváděný nemá v názvu slůvko „Community“, jeho cenovka bude vyšší, takže parametry, ač nejsou oslnivé, jsou více než dostačující a v rámci platformy jde nejlepší dosud vydaný hardware vůbec:

  • Displej: 6.36” FullHD AMOLED (poměr stran 20:9) s výřezem v horní části
  • CPU: Prozatím nespecifikovaný SoC Mediatek s podporou 4G a 5G sítí
  • RAM: 12 GB
  • Úložiště: 256 GB s možností rozšíření pomocí microSDXC až na 2TB
  • Konektivita: 4G, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC
  • Kamera: 50 MPx + 13 MPx ultra-wide + selfie
  • Baterie: 5050 mAh, uživatelsky vyměnitelná
  • Zabezpečení: čtečka otisků prstů, uživatelský konfigurovatelný hardwarový vypínač komunikace, mikrofonu, kamery a dalších komponent

Designově se telefon odkazuje na první Jolla Phone, takže bude mít vyměnitelný zadní kryt ve třech barevných variantách včetně již tradiční oranžové a také v něm půjde vyměnit baterii bez nutnosti odnést k tomuto úkonu přístroj do servisu, rozšířit úložiště pomocí microSDXC karty a najdeme zde i notifikační LED - vše úkazy v poslední době nevídané.

Cena přístroje v předobjednávce je 499 eur, z čehož se 99 eur platí ihned a zbytek před reálným zahájením dodávek koncovým uživatelům. Cena mimo předprodej pak bude někde v rozmezí 599 až 699 eur (vše včetně DPH).

Když byl předprodej zahájen a oznámen na síti X prostřednictvím dlouho mlčícícho a nově resuscitovaného účtu společnosti, opatrný redaktor si řekl, že chvíli počká, než spustí svůj oblíbený textový editor a začne o tom psát. K jeho překvapení pak byla první předprodejní várka 2000 kusů do 48 hodin beznadějně vyprodána a počítadlo ukazovalo, že se o ni přihlásilo dokonce o pět stovek zájemců více, než určoval limit.

Zdroj: jolla.com

Jolla proto po několika dnech vyhlásila druhé kolo předprodeje, v němž je ovšem přístroj nabízen za cenu o 50 eur vyšší. I tak už počítadlo ukazuje celkem více než 4000 předobjednávek, v nejlepším případě tak za tuto cenu zbývají stovky kusů.

O zařízení se SailfishOS je tedy evidentně zájem a zájemci by si měli pospíšit, dokud je co předobjednávat. Zároveň je vidět, že komunita okolo tohoto systému (dle webu společnosti jednoho ze čtyř existujících mobilních systémů a jediného evropského) stojí za svým slovem - parametry telefonu byly totiž debatovány a hlasovány v jejím rámci a co bylo odhlasováno, za to také teď posílají svá eura.

