RECENZE: ASUS Mini PC PL64, aneb pasivně chlazená změna paradigmatu pro průmysl

V minulosti jsem testoval několik různých miniPC společnosti ASUS, dnešní model se však liší od předchozích spíše kancelářských/HTPC krabiček. Dnešní krabička se poněkud liší, je určena spíše do průmyslového prostředí, byť své uplatnění najde i ve video segmentu jakožto krmítko pro hromádku monitorů.

Podobně jako jiné různé krabičky tohoto typu, i ASUS MiniPC PL64 podporuje různé varianty VESA držáku a zcela pasivní chlazení.

ASUS tyto krabičky prodává jako barebone, což znamená, že si je musíme dovybavit úloštěm a operační pamětí sami. ASUS tuto krabičku nabízí se čtyřmi různými procesory, konkrétně můžeme pořídit s Intel Celeronen 7305, Core i3-1215U, Core i5-1235U a Core i7-1255U. Ostatní parametry jsou pak shodné pro všechny konfigurace, což je pozitivní.

Lehce zvláštní je, že ASUS uvádí podporu až 32GB RAM, nicméně PL64 má dva DDR4 SODIMM sloty a všechny procesory umí adresovat až 64GB RAM. Já jsem podporu 64GB RAM nezkoušel, jelikož jsem neměl tyto moduly po ruce, testoval jsem tak jen s 2x8GB RAM. Testovací MiniPC PL64 bylo totiž osazeno procesorem Intel Core i3-1215U, což je procesor, který má k dispozici dvě P jádra s HT a taktovacími frekvencemi v rozpětí 2,5~4,4 GHz. Dále má procesor ještě čtyři E-jádra, která tikají na frekvenci až 3,3 GHz.

Procesor má poněkud zvláštně TDP nastaveno až na 55 Wattů, ale dlouhodobě drží 15W. ASUS zde napájecí limit nastavil vzhledem k pasivnímu chlazení a tak si procesor na 55W nikdy nesáhne, maximálně na nějakých 35W a to velmi krátce, v podstatě ihned spadne do 15W režimu, což znamená značné snížení taktovacích frekvencí. Ve vícevláknové zátěži to znamená, že P-Cores tikají někde okolo 2,2-2,3GHz a E-Cores dokonce jen okolo 1,7GHz.

Grafická karta je samozřejmě integrovaná přímo v procesoru, Intel ji označuje jako UHD Graphics, architektonicky patří do rodiny Intel Xe grafik, k dispozici má 64 EU bloků a nějaký vysoký výkon není samozřejmě možné čekat.

Zajímavé je i to, že krabička má dva M.2 2280 sloty a podporuje dokonce Intelovský pseudo-hardwarový RAID skrze WMD. Tuto možnost jsem využil a do krabičky jsem osadil dvě SSD Micron 2210 512GBm která jsem vytáhl z ASUS ExpertBooků L2502. Přes tato SSD jsem vyrobil RAID0 políčko, na které jsem nainstaloval Windows 11 Pro, ve kterých jsem primárně testoval.

Konfigurace MiniPC tak vypadala následovně:

Intel Core i3-1215U 6C/8T - 2,5GHz, Turbo až 4,4GHz, 10MB L3 cache, 15W TDP, 10nm

2x8GB RAM DDR4-3200 CL22-22-22-52 2T

Intel UHD Graphics 64EU

2x Micron 2210 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4 - Intel RAID0

Intel I219-V 1 GbE

Intel I225-V 2,5 GbE

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

2x RJ50 (RS232, 422, 485)

65W DC adaptér

Windows 11 Pro v22621.1413

MiniPC ke mě dorazilo v nenápadné kartonové krabici. Mimo samotného počítače, který dosahuje rozměrů 199,7 x 119,7 x 33,9 milimetrů, hmotnosti 1,07 kg zde najdeme i nějaké příslušenství. Mimo několika užitečných manuálů jsou v krabici WiFi antény, sady šroubků a různých držáků, miniPC je totiž možné namontovat třeba i na VESA držák monitoru.

ASUS MiniPC PL64 je celokovové, vše je pasivně chlazeno a tak obal slouží zároveň jako chladič. Nejvíce takto slouží horní část s perforacemi. ASUS se navíc chlubí, že počítač přežije i provozní teplotu vzduchu 50°C, což nemohu potvrdit ani vyvrátit, počítač jsem nakonec do horkovzdušné trouby dávat nezkoušel. Osobně si myslím, že problém budou mít NVMe SSD při takové teplotě vzduchu bez chlazení, ale je možné, že při bootování ze sítě to bude OK.

Portová výbava je také poměrně slušná, vše je osazeno na celkem třech stranách počítače. Na přední straně můžeme vidět podsvícené zapínací tlačítko a dva RJ50 konektory. Tyto konektory poskytují sériové linky, konkrétně podporují RS-232, RS-422 a RS-485, což je užitečné na různé výrobní linky, pro automatizaci a další zařízení. Pokud potřebujete připojit nějaké sériové zařízení skrze klasický 9-pin D-Sub konektor, budete potřebovat redukci. Dále vepředu najdeme celkem tři USB-A 10Gb/s porty, 3,5mm audio combo jack a LEDku aktivity disků.

Na kratší boční straně najdeme zdířku pro zámek typu Kensington a dva USB-A 5Gb/s porty.

Zadní strana počítače obsahuje zbylou portovou výbavu. Najdeme zde dva RJ45 konektory, jeden obsluhuje Intel i219-V gigabitový čipset a druhý obsluhuje nechvalně proslulý Intel i225-V čipset, který podporuje až 2,5 GbE. Nechybí zde ani dva RSMA konektory, do kterých můžeme našroubovat přiložené antény.

V mém případě tyto antény krmil WiFi čipset Intel AX201, tedy starý známý WiFi 6 čipset, ASUS nabízí i možnost WiFi 6E čipsetu, tedy s Intel AX211, ale to je předpokládám za příplatek, nebo s lepším procesorem. Dále na zadní straně najdeme celkem tři HDMI 2.0 výstupy, krabička tak dovede obsluhovat až tři UHD zobrazovadla najednou, což je zajímavé pro signage/video segment.

Velmi zajímavá je i funkce, kdy i odpojený port fyzicky může emulovat panel skrze EDID, což se může hodit v situaci, kdy krabička krmí několik monitorů a jeden z nich odpadne. Nedojde tak k přeházení monitorů v OS. Za zmínku stojí i podpora HDMI CEC. Výbavu zakončuje DC jack konektor, který krmí klasický ASUSí 65W adaptér.

Osobně bych uvítal, kdyby krabička měla alespoň jeden USB-C port s podporou PD a DisplayPortu. Samotný DisplayPort by také nemusel uškodit, jelikož DP podporuje řetězení více monitorů po jednom kabelu. Nicméně jsem si vědom, že HDMI je ve video segmentu více "prolezlé". USB-C port by tak mohl být zajímavý spíše pro situace, kdy krabička slouží jako nějaká stanice, zároveň si dovedu představit, že by někteří uživatelé mohli toužit po analogovém VGA výstupu, ale to jde typicky řešit redukcí.

Samozřejmě jsem se musel do krabičky podívat, na spodní straně najdeme celkem šest šroubků, které drží spodní víko. To slouží zároveň jako chladič dvou M.2 2280 NVMe SSD.

Jak můžeme vidět, uživatelsky lze snadno vyměnit operační paměti, obě dvě SSD a WiFi kartu. Zapínací tlačítko je k mému překvapení šroubovací a snadno vyměnitelné.

Přístup do krabičky je tak velmi snadný, což je u zařízení tohoto typu očekávané.

Co se týče softwaru, za zmínku stojí asi jen program MyASUS, který umožňuje zjistit stav záruky, stáhnout ovladače/BIOS a měnit některá nastavení krabičky.

BIOS má pak klasické ASUSí rozložení, jako na desktopových deskách. Testoval jsem s verzí 1.08.00, kde ASUS velmi čerstvě přidal podporu pro VMD pseudo-hardwarový RAID, který jsem chtěl vyzkoušet.