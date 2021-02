RECENZE: ASUS ROG Strix SCAR 17 G733Q - AMD Cezanne a NVIDIA Ampere v notebooku

Jak všichni víme, situace na trhu komponent je aktuálně nedobrá, spíše zlá, vlastně zcela špat-zlá. Dnešní testovaný kousek bude dost možná trpět problémy jako ostatní mnohý hardware, nebude snadno dostupný. Testovaný ASUS ROG Strix SCAR 17 G733Q mi zapůjčila společnost ASUS a jedná se vzorek pro média, tedy měl by odpovídat tomu, co si koupíte v obchodě a nejedná se tak o interní inžernýrský vzorek. Testovaná konfigurace je i tou nejdražší, jakou lze v ČR zakoupit, ostatní konfigurace včetně doporučených koncových cen můžete vidět níže.

G733QR-HG018T 17.3/300Hz/R7-5800H/8G*2/1T PCIE/RTX3070/Black 63,990 Kč

G733QR-HG017T 17.3/300Hz/R9-5900H/16G*2/1T PCIE/RTX3070/Black 66,990 Kč

G733QS-HG034T 17.3/300Hz/R7-5800H/16G*2/1T PCIE/RTX3080/Black 82,990 Kč

G733QS-HG120T 17.3/300Hz/R9-5900H/16G*2/1T+1T SSD/RTX3080/Black 88,990 Kč

Dnes testovaná konfigurace vypadá takto:

AMD Ryzen 9 5900HX – 3,3GHz, Turbo až 4,6GHz, 16MB L3, 65W TDP, 7nm, 8C/16T

2x16GB DDR4-3200 CL22-22-22-52 1T

NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16GB - 115~135W TGP

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile - iGPU

17,3“ Sharp SHP14E1 LQ173M1JW04, 1920x1080 IPS 300Hz

2x Samsung PM981 1TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD - 2TB RAID0

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

4 cell 90Wh baterie

240W napájecí adaptér

100W USB-C adaptér

USB externí webkamera - ASUS ROG Eye

Windows 10 Home v20H2

Jak můžeme vidět, oproti levnějším konfiguracím, které jdou do prodeje zde máme výkonnější procesor a také 2TB RAID0 složený z dvou Samsungů PM981 1TB. Zajímavé je, že oba dva disky jsou připojeny přímo do procesoru, zatímco loňský SCAR 17 je má připojené do čipsetu, očekávejte tak vyšší výkon u tohoto modelu. Velmi často budu srovnávat s loňským SCAR 17, jelikož dnes testovaný model je přímý nástupce, doporučuji se tedy případně podívat na úvodní kapitolu loňského SCARu 17, přičemž výkon je samozřejmě naměřený už nějakou dobu a výsledky uvidíte v grafech v této recenzi.

Opět jsem si připravil video představující notebook, tentokrát jsem se ho snažil značně zkrátit.

Předně musím říci, že ASUS ROG Strix SCAR 17 G733Q je hlavně herní notebook, nejedná se o ultrabook, mobilní pracovní stanici, mašinu na facebook či něco podivného. Samozřejmě na takové účely notebook lze použít, ale primárně bude zajímat spíše hráče, proto mu nebudu vyčítat třeba chybějící TrackPoint či absenci pětileté NBD on-site záruky, je to zcela jiná třída. Oproti loňskému SCARu 17 tento model pro rok 2021 lehce zhubnul, hmotnost klesla z 2,9 kilogramu na 2,7 kg. To není na notebook s 17,3" displejem vůbec špatné. Rozměry jsou pak 395 x 282 x 23 milimetrů, loňský model je opět o něco tlustší s rozměry 399 x 293 x 27 milimetrů.

Notebook bydlí v honosné krabici s logem ASUS ROG a tentokrát zde najdeme překvapivě hodně příslušenství, takže se nejdříve podíváme na to. Mimo manuálů zde najdeme ASUS ROG KeyStone II (jedná se o NFC tag, stejný jako u loňského SCARU 17, dle mého názoru toho moc nepřináší, funkcionalita je poměrně omezená), náhradní plastové krytky jednoho rohu notebooku s magnetkou, externí USB webkameru, 240W adaptér s DC jackem a 100W USB-C adaptér.

Nyní detailněji, začnu třeba webkamerou. Častou výčitkou některých ASUS herních notebooků bývá absence webkamery, většina těchto notebooků se pyšní tenkými rámečky a místo na webku zde není. ASUS tento problém u tohoto modelu vyřešil velmi elegantně, prostě přiložili do balení webku vlastní výroby a nejedná se o nějaký nejlevnější 720p bazmek, ale o celkem slušnou kameru ASUS ROG Eye, která podporuje 1920x1080 rozlišení a 60 FPS! Ke kameře mimo microUSB kabelu dostaneme ještě malý stojánek, který má závit na staviv. Kamera samotná se chlubí i dvěma mikrofony, což by mělo značně pomoci. Pokud nechceme použít přídavný držák na stavit, můžeme kameru nacvaknout na monitor nebo notebookový panel. Samotná ROG Eye se samostatně prodává za nějakých 2990 Kč s DPH.

Další zajímavostí jsou pak dva napájecí adaptéry, oproti loňskému adaptéru s DC jackem zde máme ještě cestovní 100W USB-C adaptér. Primární 240W adaptér je poměrně malý a snadno přenositelný, s tímto adaptér poběží notebook na plný výkon, pokud ale spíše na notebooku nehrajete a přesouváte lokace, vystačíte si se 100W USB-C adaptérem, při tomto použití se může vyplatit vypnout přídavnou RTX 3080, notebook je totiž ochotný běžet na téměř plný výkon i s USB-C adaptérem, ale sto Wattů nestačí pokud je odběr notebooku třeba 150 Wattů, tímto stylem užívání si velmi rychle vybijete baterie. Při provozu na 100W adaptér běží procesor v 45W režimu, přičemž krátkodobý boost se drží na vyšších 65W.

A nyní samotný notebook, ten jako by z oka vypadl loňskému SCAR 17, opět má kovové zadní víko s podsvíceným logem ASUS ROG, opět zde mohou prosvítat tři LEDky signalizující napájení, baterie a aktivitu disku a opět máme RGB pásek kolem dokola notebooku, protože proč ne? Novinkou je pak odnímatelný roh, kde si můžeme nacvaknout jiný kus s logem ROG v jiné barvě, celkem jsou na výběr tři varianty. Prostor pro schování nějakého USB donglu zde není, jedná se čistě o designovou věc.

Portová výbava kopíruje loňský SCAR 17, na pravé straně nenajdeme bohužel nic kromě výfuku chlazení a zdířky pro NFC tag jménem ASUS ROG KeyStone II, který nepovažuji za velmi užitečný, funkcionalita je totiž velmi omezená.

Na levé straně notebooku najdeme dva USB-A 5Gb/s porty, výfuk chlazení a 3,5mm audio combo jack.

Zbytek portů bydlí vzadu, napájecí DC jack pro 240W adaptér, gigabitový ethernet, HDMI 2.0b a USB-C konektor s podporou DisplayPortu 1.4, PD a 10Gb/s USB. Výbavu zakončuje třetí USB-A 5Gb/s port.

Jistých změn doznala klávesnice, palmrest je z jedné třetiny částečně průhledný, což dává notebooku poměrnně zajímavý vzhled, bylo by zajímavé mít takto celý průhledný notebook. Ve spodní části bydlí klasicky celoklikací touchpad s podporou gest.

Klávesnice byla zmodernizována, nově používá opto-mechanické spínače, ASUS se zde chlubí 1,9mm zdvihem, odevzou 0,2 milisekundy a spínače prý vydrží sto milionů stisknutí, Každá klávesa má pak své vlastní podsvícení za pomoci RGB LED, můžeme to konfigurovat za pomoci Armoury Crate. Nejsem však nadšený z kreativního numerického bloku, ten je poměrně bizarní a dost často jsem sahal do prázdného místa pod tečkou hledajíce klávesu Enter. Toto je snad jediná věc, kterou má loňský SCAR 17 lépe vyřešenou. Ale pokud nepotřebujete numerický blok a primárně na notebooku hrajete, nebude to ničemu vadit.

Testovaná konfigurace v sobě měla displej Sharp SHP14E1, stejně jako loňský model. Jedná se o velmi slušný FullHD panel s obnovovací frekvencí 300Hz, barevné pokrytí 100% sRGB a 300 nitů svítivost. Pro tento model ASUS uvádí i 360Hz FullHD panely a snad by měly být i 2560x1440 165Hz, ale ty nejspíše nebudou pro český trh, nebo ne hned.

I u tohoto stroje mě zajímalo, jak vlastně vypadá uvnitř a co se změnilo. První velkou změnou je přítomnost tekutého kovu mezi procesorem a chladičem, ASUS si vyvinul zařízení, které nanese vrstvu izolace na SMD součástky kolem jádra a poté automatizovaně roznese tekutý kov. Není tak doporučeno chladič demontovat, můžete si notebook snadno poškodit.

Dovnitř se dostaneme velmi snadno, stačí odšroubovat celkem jedenáct šroubků, přičemž čtyři jsou krátké ve spodní části, zbytek má větší délku. Jeden rohový je fixovaný na místě podložkou, po jejich demontáži doporučím opatrně plastovým trsátkem odcvakat spodní vanu notebooku. Je třeba opatrnost, neboť do spodní vany vedou dva flex kabely, které krmí RGB LEDky vespod.

Vnitřek notebooku se do velké míry podobá loňskému modelu, notebook přišel o třetí M.2 slot, což je dáno tím, že mobilní Ryzeny 5000 mají málo PCIe linek. Máme zde dva M.2 sloty, ve kterých bydlí dva Samsungy PM981 1TB, přičemž je nakonfigurován RAID0, celková kapacita tak činí 2TB a máme i lepší výkon. Bohužel opět chybí pořádné chlazení, je zde jen malý kus teplovodivého materiálu, který odvede teplo do PCB. Jaké jsou teploty disků v zátěži netuším, nepovedlo se mi je ničím změřit, resp. žádný software je aktuálně nedetekuje.

Pozitivní změnou je vyšší kapacita baterie, ta je sice jen čtyřčlánková, ale nabízí kapacitu 90Wh, což zní celkem zajímavě, jelikož Ryzeny jsou celkem úsporné a přídavnou RTX 3080 je možné zcela vypnout.

Chladič je pak částečně sdílený pro CPU i GPU, při zátěži procesoru se teplo rozvádí do mnoha míst. ASUS se navíc nebál a navýšil napájecí limit při dlouhodobé zátěži na vysokých 65 Wattů(loňský model s Intelem měl 70W) a krátkodobě může CPU odebírat až 80W, ale to je možná příliš mnoho. Už v 65W režimu tiká všech osm jader na nějakých 4067-4167 MHz, což je masakr. Grafická karta je v tomto modelu mobilní NVIDIA GeForce RTX 3080 a jedná se o verzi s 16GB GDDR6 VRAM, což je opět posun. Loňský model obsahoval až RTX 2080 SUPER s 8GB VRAM a 150W TGP. Zde je však změna, testovaná RTX 3080 má dynamické TGP v rozpětí 115-135W, záleží na využití procesoru, pokud je v příliš velké zátěži CPU, limit se automaticky sníží na 115W, což místy vede k nižšímu výkonu v některých hrách oproti 150W RTX 2080 SUPER, ale zase máme tišší notebook s nižší spotřebou.

Paměti bydlí ve dvou SODIMM slotech a jedná se o standardní DDR4-3200 CL22 moduly od Samsungu, každý v kapacitě 16GB, celkem máme k dispozici 32GB RAM a je možné oba moduly vyměnit za kombinaci 2x32GB.

Pod dvěma NVMe disky bydlí opět podivná soustava antén a WiFi/BT karta Intel AX200. Notebook má k dispozici celkem čtyři antény, které bydlí v plastovém palmrestu, takže zisk signálu by měl být bezproblémový.

To je tak trochu v kostce celý notebook, oproti loňskému modelu nabízí extra příslušenství a mnoho vylepšení. Testoval jsem ve standardním Performance nastavení, Turbo režim navyšuje napájecí limit procesoru na 80 Wattů, ale pak je notebook zbytečně hlučný a nárůst výkonu za to nestojí. Další problém vidím v pamětech, DDR4-3200 CL22 dle mého názoru procesor trochu brzdí, nějaké rychlejší SODIMMy s nižším časováním by zde bodly. Během testování jsem měl iniciálně trable s NVIDIA ovladači, RTX 3080 se dostávala do podivného stavu, kdy se podtaktovala na 500MHz v zátěži, ale to zdá se vyřešily ovladače, které byly vydány po skončení NDA, takže jsem testoval na standardních ovladačích verze 461.40 a ne na nějaké beta verzi. Chybí také kapitola s Linuxem, mému ubuntu 20.10 se notebook nelíbil, nabootuje, ale instantně mi spadne X server, nemám dostatečně nový kernel, co by podporoval AMD Cezanne procesory a RTX 3080 zatím nemá podporu v nouveau.

Software

Co se týče softwaru, najdeme zde mimo ovladače a ASUS utility staré známé ve formě McAffee a Microsoft Office 365, prostě klasika, která pohladí. Nechybí i standardní program MyASUS, kde můžeme zjistit stav záruky, konfigurovat baterii, pouštět diagnostiku, stahovat BIOS/ovladače a tak podobně.

ASUS Armoury Crate

Pro tento model je relevantní i tradiční nástroj Armoury Crate, kde můžeme měnit mnohá nastavení notebooku a máme zde k dispozici i základní monitoring. Hlavní výhodou je možnost konfigurovat chování ventilátorů a napájecí limity procesoru dle chuti. Notebook tak můžeme ztišit a ručně optimalizovat křivky ventilátorů. Grafickou kartu pak můžeme přetaktovat, nebo podtaktovat, ale užitečnější mi přijde ladit ventilátory. Novinkou je také možnost vypnout přídavnou RTX 3080 a používat jen iGPU, automatika toto provede při přechodu na baterie a zlepší se tím výdrž, jelikož RTX 3080 nepůjde probudit standardní cestou, musíme ji ručně zapnout v Armoury Crate.