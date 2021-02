RECENZE: Lenovo ThinkPad T14 Gen1 (AMD) - korporátní standard

Lenovo ThinkPad T14 Gen1 je takovou klasikou na poli ThinkPadů, mnoho let tato 14" varianta vypadá víceméně stejně, což není na škodu. Jelikož Lenovo došlo se značením modelů až na magické číslo Tx9x, rozhodli se změnit názvosloví podobně jako u řady Carbon. Namísto názvu ála ThinkPad T4105 nebo něčeho podobného se značí jednoduše T14 a generace. ThinkPad T14 existuje i ve verzi s procesory Intel, ale to jsem zatím neměl v rukou, jelikož tyto modely využívají starší maximálně čtyřjádrové procesory generace Comet Lake.

Dnes testovaný kus jsem objednával v září roku 2020 a dorazil koncem prosince, údajně je o notebooky s AMD Renoir APU velký zájem a špatná dostupnost prý postihla i displeje. Nicméně zájem o HW je velký tak nějak všeobecně, takže to není moc překvapující. Rovnou zmíním, že testovaný kus je vlastní konfigurace přímo od Lenova a není takto k dispozici v retailu. Změnil jsem i lehce konfiguraci paměti a SSD, protože jsem potřeboval nějaké komponenty otestovat. Dnes testovaný model je spíše levnější, jelikož má pouze šestijádrový AMD Ryzen 5 PRO 4650U, jeden paměťový modul je bohužel připájený(achjo, stejně jako u T495/T490), v tomto případě se jedná o standardní 16GB DDR4-3200 CL22 modul, naštěstí je zde volný ještě jeden slot, kam jsem osadil druhý 16GB modul. Maximálně můžeme osadit až 48GB RAM, zatímco nižší řada L s dvěma sloty zvládne až 64GB. Zároveň mohu potvrdit, že nový T14 Gen1 je víceméně stejný ThinkPad T495 s novějším procesorem, změna v šasi a dalších komponentách se nekoná, což není na škodu. Ocenil bych však dva sloty pro paměti, lepší chlazení NVMe disku a větší baterii. Pokud toužíte po kvalitnějších materiálech a lehce větší baterii, má Lenovo v nabídce ThinkPad T14s Gen1, ten má palmrest, spodní dno i víko displeje vyrobené ze slitiny magnesia, paměť je bohužel jen připájená a postrádá RJ45 konektor.

Dnes testovaná konfigurace vypadá takto:

AMD Ryzen 5 PRO 4650U – 2,1GHz, Turbo až 4GHz, 8MB L3, 25W TDP, 7nm, 6C/12T

2x16GB DDR4-3200 CL22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 6 Mobile

14“ LG LP140WFA-SPD2, 1920x1080 IPS 60Hz - 250 nitů

Samsung SSD 970 EVO 2TB PCIe NVMe Gen3 x4 SSD

Intel AX200 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

3 cell 51Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro v20H2

ThinkPad T14 Gen1 ke mně dorazil v tradiční kartonové krabici s potiskem Think, vévodí samozřejmě červená tečka symbolizující nejlepší polohovací zařízení na světě, TrackPoint. Uvnitř je notebook tradičně ochráněn v pěnových vycpávkách a plastovém pytlíku. Mimo jednoduchý manuál a 65W USB-C adaptér zde nic dalšího nenajdeme. Adaptér tradičně podporuje i nižší napětí jako například 12-9-5V a můžeme ho použít na dobíjení telefonů, tabletů, myší, hodinek a tak podobně.

Notebook samotný dosahuje hmotnosti 1,49 kilogramu, ale v závislosti na přítomnosti přídavné DDR4 paměti, NVMe SSD a WWAN karty se tento údaj může o pár desítek gramů lišit. Zadní víko má tradiční ThinkPadí pogumovaný povrch a magnesium bohužel u této řady lehce vymizelo, resp. není zde v takové míře jako kdysi nebo u více prémiových modelů, což je škoda. Horní víko displeje má na sobě tradiční logo ThinkPad, které obsahuje červenou LEDku v písmenku i. LEDka svítí, pokud je notebook zapnutý a pomalu poblikává, pokud je notebook uspaný do paměti.

Portová výbava je shodná s předchozí generací a nové modely podporují i stejné mechanické dokovací stanice. Na pravé straně notebooku najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, výfuk chlazení a jeden USB-A 5Gb/s port. Případně zde může bydlet čtečka SmartCard karet, tu však testovaná konfigurace nemá.

Na levé straně najdeme zbytek portové výbavy, najdeme zde čtečku microSD karet, která je připojena přes jednu linku PCIe 2.0 a nově jsem se rozhodl testovat i čtečky SD/microSD karet, což najdete v kapitole o úložišti. Ocenil bych více čtečku velkých SD karet, jelikož microSD snadno umístíme do SD adaptéru, ale velkou SD kartu jaksi do microSD slotu nenacpeme. Vedle čtečky bydlí standardní 3,5mm audio combo jack, HDMI 2.0 výstup(v BIOSu možno přepnout do režimu 1.4, přičemž Intel verze umí pouze v1.4), USB-A 5Gb/s port a tradiční dva USB-C porty, přičemž oba poskytují 10Gb/s USB konektivitu a DisplayPort výstup. Pouze jeden podporuje napájení. Vedle zapuštěného USB-C pak bydlí proprietární ethernet, nový ThinkPad T14 Gen1 má opět po vzoru předchůdců suše dva Realtek gigabitové čipy a dvě nezávislé gigabitové sítovky, přičemž tento proprietární konektor slouží pro protažení ethernetu do RJ45 konektoru v mechanické dokovací stanici. Je možno použít i redukci na RJ45, která se přikládá k řadě Carbon X1 a používá stejný konektor i zapojení. ThunderBolt na modelu s AMD CPU nenajdeme, jedná se o výsadu Intel platformy, ale věřím, že pro drtivou většinu případů to nebude problém.

Po otevření notebooku se naskytne klasický poohled na veselou klávesnici s TrackPointem. Lenovo tuto chiclet klávesnici s podsvícením využívá od roku 2012 a osobně mi vyhovuje více, než starší varianty, chápu však, že je to pro některé lidi subjektivní. Celoklikací obří touchpad s podporou gest je poměrně standardní polohovací zařízení na moderních noteboocích, nicméně ho lze vypnout a používat TrackPoint. Klávesnice má v sobě zabudované LEDky Caps Locku, FN Lock, ztlumení reproduktorů a mikrofonu. Ocenil bych samostatné tlačítka hlasitosti jako to má třeba ThinkPad W530. Klávesnici lze snadno demontovat a vyměnit v případě poškození, konstrukce notebooku je navíc navržena tak, aby případná kapalina klávesnicí protekla do speciálních kanálků a vše tak vyteče na spodku notebooku a nemělo by dojít k poškození základní desky. Nad klávesnici bydlí dva reproduktory a zapínací tlačítko.

ThinkPad T14 Gen1 lze nakonfigurovat s různými displeji, většina retail konfigurací bude obsahovat běžný 14" IPS 250 nitový panel, ale vídám i verze s 400 nit podsvícením. Testovaný model má levnější LG LP140WFA-SPD2 panel. Nicméně notebook nejspíše stráví mnoho času zaklapnutý v dokovací stanici a na vnitřní použití je displej naprosto OK.

Nad displejem bydlí standardní 720p webkamera, přičemž za příplatek je možné mít i infračervenou kameru podporující funkci Windows Hello. ThinkShutter, tedy integrovaná krytka webkamery, která zároveň slouží jako zapínací tlačítko je opět přítomna.

Tradičně jsem se podíval i dovnitř notebooku, rozborka je velmi jednoduchá, stačí povolit(šroubky drží ve spodním krytu malá podložka, samovolně tedy ven nevypadnou) všechny šroubky spodního víka a to pak opatrně odcvakat za pomoci nějakého plastového nástroje, zlomit zobáčky, které kryt drží jistě nechcete. Doporučuji vyndat i držák SIM karet, která je v zadní části notebooku(tento model má pouze záslepku, WWAN a WWAN antény uvntiř nejsou).

Vnitřek notebooku vypadá stejně jako u ThinkPadu T495, rozložení komponent je prakticky stejné. Bohužel zde máme jen jeden paměťový slot, do kterého jsem osadil 16GB DDR4-3200 CL22 modul od Kingstonu. SSD zde může být jen jedno a jedná se o M.2 2280 formát, přičemž pod SSD je teplovodivý polštářek, který odvádí teplo do základní desky. Nad M.2 SSD sedí další dva krátké M.2 sloty a to pro WLAN a WWAN kartu.

Chlazení je na 25W APU řekl bych zcela dostatečné a rozumně tiché, při delší zátěži se napájecí limit snižuje na nějakých 22 Wattů, výkon je poměrně slušný, všech šest jader takto zvládne boostovat na frekvenci 3GHz v maximální zátěži. Šestijádrový Ryzen 5 PRO 4650U bude v testu spíše pomalejším procesorem, ale je relevantní do srovnání a bez problémů si poradí s kde jakou prací. Integrovaná grafická karta je lehce ořezaná Vega 6, má k dispozici 6 CU a tím pádem 384 shaderů. Nicméně díky rychlejším pamětem, vylepšením v iGPU a výkonnější CPU části je často rychlejší, než starší Vega 8 či 10.

Software a BIOS

Co se týče softwaru, vlastně netuším co vše Lenovo na notebook předinstalovává, jelikož jsem nainstaloval vlastní SSD a čistý systém. Níže můžete vidět alespoň screenshoty z programu Lenovo Vantage, ve kterém můžeme zjistit stav záruky, aktualizovat ovladače, BIOS či firmware, konfigurovat hardware a tak podobně.

BIOS

ThinkPad T14 Gen1 byl ochotný povídat si s framegrabberem epiphan VGA2USB a to zapomoci HDMI>VGA redukce. Abych donutil obraz na HDMI, musel jsem ihned po zapnutí notebook zaklapnout a použít externí klávesnici. Někdo ve společnosti Lenovo dostal báječný nápad nahradit starý dobrý textový ThinkPad Setup novějším grafickým po vzoru společnosti DELL a dalších. Při prvním skoku do BIOSu/UEFI jsem tam dostal menší kulturní šok, mohu však čtenáře potěšit, že grafický BIOS lze přepnout do textového režimu, který lze hezky rychle ovládat klávesnicí a nepotřebujete myš. Pozitivní je, že grafickému jádru lze konfigurovat množství přidělené paměti, z továrny je nastavena volba Auto, která většinou přidělí 512MB nebo 1GB v závilosti na celkovém množství paměti. Protože jsem měl k dispozici 32GB RAM, nastavil jsem grafice maximální možné dva gigabajty VRAM, aby byla o něco veselejší.