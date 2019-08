Test: Gigabyte X570 AORUS ELITE a Ryzen 7 3700X – BIOS F4j, AGESA 1.0.0.3 ABB

Testovaná deska mi nedávno prošla rukama, jelikož sloužila jako podvozek v PC pro zákazníka a tak jsem ji pře předáním otestoval. Deska se aktuálně prodává za nějakých 5500-5700 Kč s DPH v renomovaných eshopech.

Deska se chlubí hlavně napájecí kaskádou, která je poměrně robustní a obsahuje celkem 12 fází pro VCore a dvě pro VSOC. Nicméně zase tak jednoduché to není, deska používá doublery, ve skutečnosti tak získáváme konfiguraci 7+1, ale to ničemu nevadí. Šestnáctijádrový Ryzen 9 3950X si zde bude chrochtat blahem.

Chladiče VRM jsou spíše designové, ale jsou dostatečné, hlavní chladič částečně kryje plast, který pomáhá držet zabudovaný I/O shield. Tato vychytávka se rozmáhá u mnoha dalších desek a reálně tím ušetříte až několik desítek vteřin při stavbě počítače, neboť I/O shield je integrovaný a riziko jeho ztráty se zcela minimalizuje.

Jelikož jsme u chladičů, najdeme na desce i chladič M.2 disku, který je připojený přímo k procesoru, jedná se o perforovaný plech s nápisem X570 AORUS ELITE a na místě ho drží jeden šroubek. Můžeme zde osadit až 110mm dlouhé SSD.

Další chladič desky slouží pro chlazení AMD X570 chipsetu, Gigabyte zde chytře posunul ventilátor níže, takže většina grafických karet nemá šanci nafoukat horký vzduch přímo do ventilátoru. Samozřejmě pokud máte pětislotovou kartu, tak se to stát může. Ventilátor je možné řídit v BIOSu, já jsem nastavil tichý profil, aby se ventilátor roztáčel jen pokud je to třeba a tím pádem může být celé PC příjemně tiché.

Na desce dále nalezneme poměrně standardní výbavu, kterou mají i jiné X570 desky této cenové kategorie, najdeme zde přední USB-C header, pinoviště pro USB 3.0 5Gbps porty, USB 2.0 porty, šest SATA 6Gbps portů, RGB headery, TPM socket(ten považuji za redundantní, neboť Ryzeny mají fTPM), Realtek ALC 1200 audio kodek, RGB LEDky přímo na desce, gigabitový ethernet a tak podobně.

Deska nemá dva BIOSy, zato nabídne funkci Q-Flash Plus, díky čemuž můžeme flashovat BIOS v případě nějakého selhání a to i bez procesoru. Trochu však postrádám diagnostické funkce jako třeba POST displej, který zobrazí chybový kód, nebo alespoň diagnostické LEDky. U desky této cenové kategorie to víceméně vnímám jako standard, bohužel ELITE nic takového nemá.

Zadní panel má pro většinu lidí dostatečnou výbavu, najdeme zde čtyři USB 2.0 porty typu A, čtyři USB 3.0 5Gbps porty typu A a dva USB 3.1 10Gbps porty typu A. Dále je zde jeden HDMI 2.0 výstup, RJ45 a celkem pět 3,5mm audio jacků včetně optického SPDIF konektoru. Osobně musím říci, že se mi líbí osazení čtyř USB 2.0 portů, Gigabyte takto osazuje snad všechny X570 desky a je to super pro různé pomalé periferie jako klávesnice a myši, přičemž rychlé porty můžeme použít na něco jiného. K dokonalosti chybí už jen PS/2.

Co se týče sestavy, je zde použit opět AMD Ryzen 7 3700X, který chladí chladič SilentiumPC Fera 3 v2, sekundují mu paměti HyperX Predator 2x8GB DDR4-3333 CL16 a grafickou kartou se opět stala Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti XTREME 11GB. Jako systém posloužily klasické Windows 10 Pro v1903 s aktuálními patchi. Jako zdroj posloužil veselý Seasonic Focus Plus 550W Gold a celá sestava bydlí ve skříni SilentiumPC Regnum RG4.