Unihertz zahájil dodávky QWERTY telefonu Titan 2

I když s tím zjevně naprostá většina majitelů mobilních telefonů nemá potíž, v době po příchodu prvního iPhone zavládl v této kategorii zařízení takřka jednotný form-factor: obdélníková placka s displejem nejdříve přes většinu, později prakticky přes celou přední stranu. Nad horním okrajem displeje, v displeji či pod displejem kamera, na zadní straně telefonu další, či další tři, pět, sedm... Kdo dělal telefony jinak (Blackberry, Nokia, Palm/HP), ten brzy zmizel v propadlišti dějin. Přístroje, které se i po tomto nastolení jednotného standardu pokoušely (povětšinou ne úplně úspěšně) či pokouší z mainstreamu vybočit, bychom zvládli vyjmenovat z paměti a nepotřebovali bychom k tomu ani nijak dlouhý časový limit.
Nevelký výrobce z čínské Šanghaje, jehož historie se datuje až od roku 2016, se nicméně o odlišující se telefony pokouší od samého počátku, vlastně se dá říct, že v jeho katalogu nic „normálního“ není. Prvním modelem, jímž se firma uvedla na trh, byl Unihertz Jelly, údajně nejmenší 4G smartphone na světě. V době kulminujícího trendu zvětšování displejů měl Jelly úhlopříčku o délce necelého dva a půl palce a vážil šedesát gramů. Na Kickstarteru, kde Unihertz své modely často uvádí v crowdfundingových kampaních, se podařilo vybrat požadovanou sumu za 57 minut, takže bylo evidentní, že přeci jen někdo tu a tam po odlišnosti touží.
Srovnání Unihertz Titan a iPhone 12 mini. Zdroj: DIIT.
Jeden z dalších přístrojů, nazvaný Titan, byl přesným opakem modelu Jelly. Masivní odolný mobil s čtvercovým displejem a fyzickou QWERTY klávesnicí pod ním, s baterií o kapacitě 6000 mAh. I zde dopadl crowdfunding dobře a Titan se prodával až do letošního roku, kdy měl přijít jeho nástupce Titan 2. Přesto, že v mnoha ohledech je to typický čínský produkt - oficiálně například vyšel pouze jeden velký update operačního systému, další verze už pak byly na uživatelích, kterým byl poskytnut postup, jak si pro telefon sestavit Lineage OS - jiné stránky výrobce nepodcenil. Například tradičně problematický servis značek, které si nemohou dovolit mít pobočku v každé Horní Dolní, jako třeba v České republice, vyřešil možností objednat si libovolný náhradní díl a sadou oficiální videonávodů, jak tyto díly vyměnit. Díly bylo možné objednat opět až do letoška, kdy prostě došly.
Nástupce Titanu s dvojkou v názvu přichází poté, co ve stejné řadě vyšly modely Pocket a Slim, jejichž názvy samy napovídají, že jde o menší a kapesnější verze téhož. I Titan 2 je menší, ale to je dáno pouze tím, že již není konstruován jako odolný outdoorový telefon. Zbytek fyzických parametrů je totiž naprosto stejný - čtvercový displej s úhlopříčkou 4.5" a rozlišením 1440x1440 a pod ním velká QWERTY klávesnice.
Pokud by se vám třeba na první pohled zdálo, že to celé nějak podezřele připomíná Blackberry Passport, tak byste měli pravdu. Když z horní části Titanu ale i Titanu 2 sloupnete logo Unihertz, objevíte pod ním vyfrézované logo Blackberry. Stejně jako v osmdesátých letech muselo italské studio Bertone do návrhu Škody Favorit zakomponovat standardní socialistický reflektor, který se nacházel ve všech autech od Škody 105 po Avii, protože tu prostě nikdo jiný nevyrobil, tak i Unihertz narazil na to, že takovýhle displej mu nikdo dneska za přijatelnou cenu od nuly nenavrhne a nedodá. Našli proto nějaký sklad nepoužitých náhradních dílů k Passportu, koupili všechny displeje (Blackberry tenkrát mělo velké oči a myslelo, že Passportů prodá o dost více, než reálně kdy prodalo) a postavili kolem nich nový telefon s parametry, které sice nemohou soupeřit s vlajkovými loděmi konkurence, ale k původnímu Passportu mají daleko:
- CPU: osmijádro Dimensity 7300, max. 2.6 GHz
- RAM: 12 GB LPDDR5
- Flash: 512 GB UFS 3.1 bez možnosti rozšíření kartou
- Displej: 4.5" 1440x1440 + 2" 410x502 (zadní strana)
- Baterie: 5050 mAh, podpora rychlého nabíjení až 33 W
- Komunikace: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 5.4, NFC, 2G/3G/4G/5G
- Kamera: 50 MPx + 8 MPx telefoto na zadní, 32 MPx na přední straně
- SIM: dual nano
Předprodejní cena byla stanovena na 379 USD, za něž kromě samotného telefonu dostane zákazník i fólie na displej, adaptér pro připojení sluchátek s 3.5mm jackem do USB-C konektoru a polyuretanový obal. Kickstarterová cena pro první podporovatele byla ještě zhruba o 150 USD nižší, navíc ti již si přístroj mohou několik týdnů užívat. Pro běžné nakupující, kteří přijdou na řadu až budou uspokojeny předobjednávky, však povyskočí cena ještě o dvacet dolarů výše.
Jelikož se sešlo rozesílání předobjednávek a doba předvánočních slev, výrobce zlevnil původní model na 279 USD a bude ho za tuto cenu prodávat, dokud bude mít nějaký skladem. Vzhledem k tomu, že ho už není možné prakticky nijak servisovat je to ale nabídka zejména pro již stávající majitele, kteří si nemají k variantě bez pořádného opancéřování důvěru.
