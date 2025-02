Vyzkoušejte 53 let starou verzi Unixu

Sdružení The Unix Heritage Society (TUHS) začalo svoji činnost v roce 1994 pod názvem PDP-11 Unix Preservation Society a jak obě označení napovídají, jeho cílem bylo od tehdy ještě aktivních vývojářů prvních verzí Unixu získat pásky s funkčními ranými verzemi tohoto systému, udělat jejich obrazy a umožnit jejich běh v simulátorech na moderních počítačích.

V roce 1997 se podařilo získat sadu pásek přímo od jednoho z otců Unixu, Denise Ritchieho. Jedna z nich, označená jako „s1“, obsahovala verzi určenou pro boot systému na počítači PDP-11 někdy kolem roku 1972, tedy ještě před přepsáním do jazyka C. Byla bohužel zapsána nástroji, které nebyly dobře zdokumentovány a tudíž byly problémy s jejím zpracováním.

Jeden z členů mailové konference TUHS, Yufeng Gao, se začal páskami v loňském roce zabývat poněkud detailněji a nakonec se mu podařilo z oné s1 vypreparovat funkční systém, který se dá časově i funkcionalitou umístit mezi Unix V1 a V2. Nazval jej „V2 beta“ a jde o asi nejstarší funkční verzi Unixu, která byla nalezena v binární podobě (existuje funkční Unix V1, ovšem ten byl sestaven z papírových listingů zdrojového kódu).

Bohužel páska neobsahuje soubor s uživatelskými účty ( /etc/passwd ), takže nelze nabootovat přímo z jejího ní, ale Yufeng z ní přenesl jádro systému do diskového obrazu, do nějž vše chybějící doplnil z jiných zdrojů a tento obraz už například v simulátoru SIMH nastartovat a používat lze.

Zdroj: DIIT

Systém je velmi spartánský, ostatně musel vystačit s hardwarovými prostředky již zmíněného PDP-11, což byl šetnáctibitový počítač, který se v předmětné době dodával s maximálně desítkami či nižšími stovkami kilobajtů operační paměti. Některé koncepty, které jsou dnes samozřejmé - například adresář /home pro uživatelské složky, ještě neexistovaly a uživatele najdete v adresáři /usr , kde je dnes něco jiného. Systém dokonce striktně trvá na odeslání řádku pomocí kódu LF, takže Enter odesílající CR v lepším případě nedělá nic, v horším vykonání příkazu znemožní - v simulátoru SIMH nutno odesílat kombinací CTRL-J.

Sečteme-li servery, desktopy, tablety a mobily, pak dnes operační systémy založené na unixových principech jednoznačně dominují. Tyto principy jsou již takřka šedesát let staré. Unix V2 beta je starý sice „jen“ 53 let, ale i tak je zajímavé se na něj podívat. V době, kdy vyšel, Bill Gates experimentoval se zpracováním dat ze silničních čítačů a do založení Microsoftu ještě několik let chybělo. Steve Jobs se chystal do Indie na cestu za osvícením a Apple byl také ještě otázkou budoucnosti. Dnes ale obě společnosti do značné míry těží z toho, co tady už lze v zárodcích vidět.