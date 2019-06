Život je hra: Jak by vypadal váš den, kdyby ho komentovali sportovní moderátoři?

Každý den na tomto světě podáváme svůj životní výkon a vychytáváme všechny penalty, které si pro nás osud připraví. Kdyby nám však někdo při řešení i banálních situací viděl do hlavy, nejspíš by nás poslal střemhlav do blázince. Sledujte seriál, které právě tyto každodenní drobnosti vyzdvihuje do absurdních výšin.