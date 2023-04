10 důvodů, proč se moderní chytrá domácnost bez síťového úložiště NAS neobejde

Síťová úložiště NAS se už dávno stala samozřejmostí pro každou firmu. Stejně jako šetří čas i rozpočet v korporátním segmentu, mohou podobně efektivně fungovat i ve vaší domácnosti. Společnost Synology se v posledních letech zaměřila na maximální přiblížení této technologie širší veřejnosti, a to jak z hlediska komplexnosti, tak i cenové dostupnosti.

Nejlevnější síťová úložiště Synology NAS tak už startují na pár tisícovkách. Jejich vlastní operační systém Diskstation Manager spolehlivě provede instalací i jakkoliv nezkušeného uživatele. Pojďme se ovšem podívat na 10 důvodů, proč by měla mít každá domácnost své vlastní síťové úložiště NAS.

#1 Ušetříte za externí disky a flashdisky

Jedním z hlavních důvodů, proč je síťové úložiště NAS pro moderní chytrou domácnost výhodné, je jeho schopnost kompletně nahradit externí disky a flashdisky. Na rozdíl od externích úložišť, může zůstat vaše Synology NAS trvale zapojené doma v bezpečí, a i přesto se ke svým datům dostanete – ať už doma, v kanceláři, na dovolené nebo na návštěvě u svých blízkých.

Úspora peněz je znát už při pořízení samotného disku. Zatímco u externích úložišť si zbytečně připlácíte za jejich přenositelnost, do Synology NAS stačí pořídit klasické interní disky – které jsou zpravidla levnější. Jelikož toto zařízení nepřenášíte, neriskujete tak ani jeho fyzické či mechanické poškození.

#2 Neomezené škálování

Externí úložiště mají tu nevýhodu, že jakmile jejich kapacita přestane stačit, musíte pořídit kompletně nové zařízení. Ani se nenadějete a topíte se v záplavě disků, ve kterých se ztrácíte a každý soubor hledáte jako jehlu v kupce sena. Síťové úložiště NAS oproti tomu nabízí možnost pouze připojit nový disk, a kapacitu tak kdykoliv jednoduše rozšířit. Stále však budete pracovat v rámci stejného prostředí.

#3 Vlastní cloudové úložiště bez měsíčních poplatků

Možná si říkáte, že jste nad problémem s externími disky už vyzráli využitím cloudových služeb jako OneDrive, DropBox či Google Drive. Bohužel u těchto služeb vyhazujete peníze z okna za měsíční poplatky. Vlastní síťové úložiště je výhodnější z hlediska ceny, rychlosti, flexibility i zabezpečení.

Ukládání souborů na cloudové služby třetích stran bývá navíc velmi pomalé, jelikož jste omezeni rychlostí internetového připojení. U síťového úložiště obvykle přesouváte data po lokální síti, která nabízí nesrovnatelně vyšší rychlosti. Cloudové služby třetích stran si navíc musí platit každý člen vaší rodiny individuálně, zatímco jedno síťové úložiště můžete sdílet s celou rodinou.

#4 Přehlednost správy dat

Díky centrálnímu umístění dat a možnosti přistupovat ke svým složkám a souborům z jakéhokoliv zařízení, si výrazně usnadníte i manipulaci se svými daty. Nikdy se vám nestane, že prezentaci do práce či do školy zapomenete doma, protože jste nevyndali flashku z počítače, neboť se ke svým souborům dostanete odkudkoliv, kde máte přístup k internetu.

Synology NAS můžete sdílet s rodinou i kamarády, a to prakticky neomezeně. Každému členovi nastavíte individuální přístupová práva, aby do daných složek měli přístup pouze oni. Některé složky naopak můžete mít společné, například pro sbírku filmů a seriálů či rodinné fotografie a videa. Se síťovým úložištěm mohou navíc komunikovat všichni současně, což by u externího disku nebylo možné.

#5 Snadné sdílení souborů přes generování přímých linků

Jakýkoliv soubor, který máte uložený na svém síťovém úložišti, můžete někomu nasdílet, aniž byste museli využívat filesharingové služby třetích stran. V operačním systému DSM, ke kterému se dostanete přímo ze svého prohlížeče, a s využitím aplikace File Station stačí kliknout pravým na konkrétní soubor a vygenerovat dočasný link nebo QR kód, který zašlete příjemci.

#6 Díky RAID zálohování o svá data nikdy nepřijdete

Každý disk má jen omezenou životnost a může se kdykoliv pokazit. Aby se při takové situaci předešlo ztrátě dat, disponují všechna síťová úložiště Synology technologií RAID, která zrcadlí vaše data napříč zapojenými disky (s výjimkou modelů DS118 a DS120j, které mají pouze jednu šachtu pro pevný disk). V případě poškození dat na některém z nich jsou tak data stále dostupná na ostatních discích.

Když dojde k poškození, Synology ihned upozorní uživatele, že je nutné vyměnit vadný disk, což lze provést dokonce za chodu. Po výměně disku se záloha automaticky vytvoří, takže jsou data vždy uchována ve více kopiích.

Existuje několik různých typů RAID, například RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 6, z nichž každý nabízí jinou úroveň zabezpečení a zálohování dat. Pro více informací o jednotlivých typech a jejich uspořádání navštivte RAID kalkulačku na oficiálních stránkách Synology.

#7 Automatické zálohování všech zařízení vám ušetří starosti

Prostřednictvím aplikace Synology Active Backup si můžete nastavit automatické zálohování všech svých počítačů, tabletů a mobilních telefonů. V aplikaci si snadno vytvoříte zálohovací plán a vyberete konkrétní složky na svých zařízeních. Jakékoliv změny nebo nové soubory v těchto složkách budou okamžitě (či při nejbližší příležitosti) nahrány na síťové úložiště, což ochrání vaše data a zajistí, že zůstanou v bezpečí.

#8 Osobní filmotéka, ať už jste kdekoliv na světě

Jedním z nejčastějších využití domácího síťového úložiště je přeměna v mediální server. Synology Media Server je aplikace, která umožňuje připojení vašeho síťového úložiště k vašemu domácímu počítači, pracovnímu notebooku, televizi nebo mobilnímu telefonu z práce nebo na dovolené.

Síťové úložiště Synology NAS je v podstatě samostatný počítač s vlastním výpočetním výkonem, takže dokáže pracovat s odesílanými daty v reálném čase. Procesor překodovává videosoubory do kompatibilního formátu pro vaši televizi, takže se nemusíte obávat, že by si televizor s nějakým filmem nerozuměl.

Synology Media Server je kompatibilní s televizory Apple TV, Android TV, Samsung TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV a s zařízeními DLNA. Na televizorech s operačním systémem Android TV můžete k disku přistupovat například pomocí přehrávače VLC Media Player. Na Samsung TV si můžete stáhnout aplikaci DS Video v centru aplikací. Na LG TV se mediální server zobrazí v záložce Fotky a videa, kde ho televizor sám namapuje.

#9 Síťové úložiště vám uhlídá i dům a pozemek

Synology NAS není jenom pro ukládání souborů, fotek a videí. Je to také dobrý způsob, jak ochránit váš dům před nezvanými návštěvníky. Stačí propojit jednu nebo dvě IP kamery se zařízením a sledovat svůj pozemek pomocí aplikace Surveillance Station. Licencovaný počet až dvou kamer je dostatečný pro soukromé účely, jako například sledování vstupních dveří, garáže nebo parkovacího stání.

Systém je vybaven technologií rozpoznávání obličejů. Můžete si tak vytvořit profil pro každého rodinného příslušníka, souseda, pošťáka (a zkontrolovat, zda opravdu zvonil) nebo jiné známé tváře. Mějte přehled o každém, kdo se pohybuje okolo vašeho domu! Aplikace umí i průběžně promazávat záznamy po vámi určené době, abyste je nemuseli promazávat čas od času manuálně.

#10 Doplňkové aplikace popuzdí uzdu vaší fantazii

Mediální server a dohledové systémy jsou jen špičkou ledovce. Kompletní přehled doplňkových balíčků naleznete v centru aplikací na oficiálních stránkách Synology.

Namátkou můžeme poukázat například na Synology Photos, které vám usnadní práci s tříděním fotek. Umělá inteligence se naučí rozpoznávat jednotlivé tváře na fotografiích, zkontroluje datum pořízení, místo i zařízení. Každý člen vaší rodiny může nahrát své fotografie do stejné složky a aplikace se už postará o to, aby dle času a rozpoznaných tváří sestavila přehledné časové osy, mezi kterými můžete dle vybraných parametrů pohodlně přepínat.

Máte problém s výběrem vhodného zařízení a potřebujete pomoc? Vyzkoušejte konfigurátor NAS, který vám doporučí optimální řešení pro Vaše potřeby.