5 předpovědí pro herní trh poté, co Microsoft koupil společnost Activision

Foto: Sam Pak na Unsplash

Podle zpráv se dokonce jedná o největší akvizici společnosti v historii. Jak se tahle událost projeví na herní scéně? Jedno je jisté –⁠ po největším obchodním trháku posledního desetiletí nás čeká pěkně divoká jízda. Podívejte se na předpovědi odborníků, ať máte představu, co je možné v nadcházejících měsících očekávat!

1. Celé je to o Game Passu

Microsoft byl podle všeho v oblasti konzolových her vždycky o krok pozadu za Sony. Xbox sice bojuje zuby nehty, ale nejklíčovějším aktivem společnosti na tomto trhu je služba Game Pass. Dokonce i zarytí fanoušci Sony přiznávají, že Xbox Game Pass přináší větší hodnotu než PlayStation Now.

Akvizice společnosti Activision je krokem, který má službu Game Pass posílit. Nikdo sice nic přímo nepotvrdil, ale Microsoft za tento krok zaplatil velké peníze, takže je přirozené očekávat něco na oplátku. A Game Pass je navíc pro budoucí tituly Activisionu naprosto ideální.

Není radno podceňovat například potenciál Blizzardu, zejména série World of Warcraft. Je dost dobře možné, že speciální balíček Game Passu může v budoucnu klidně zahrnovat předplatné „WoWka“. V současné době se celá série těší pozornosti více než 1,1 milionu hráčů denně a 117 milionů hráčů celkem. To je obrovský potenciál, který bude chtít Microsoft určitě vytěžit.

2. Sony upravuje svoji strategii pro PlayStation

Konkurence se bude muset velmi usilovně zamyslet nad tím, jaké udělat změny, aby nadále mohla bojovat s Microsoftem o svůj podíl na trhu. Společnost Sony se jako největší rival po téhle velké akvizici Microsoftu již k některým krokům rozhoupala.

Podle posledních zpráv se tato japonská společnost rozhodla koupit společnost Bungie. Ta původně vyvíjela hru Halo, ale v poslední době se proslavila spíš sérií Destiny. Zmíněný obchod byl doprovázen zajímavým oznámením. Partnerství prý může „sjednotit fanoušky napříč různými platformami“. Společnost Bungie potvrdila, že jejich hry nebudou exkluzivní jenom pro PlayStation. Sony totiž doufá, že s vývojáři bude spolupracovat na vývoji ještě lepších titulů a živých herních služeb.

Společnost PlayStation se bude pravděpodobně muset zamyslet i nad svojí službou PSN. Knihovna sice obsahuje spoustu titulů, ale evidentně jí chybí dostatečný počet AAA her. Pokud Sony v příštích letech svůj přístup ke službě PSN nezmění, Game Passu pro Xbox a PC bude konkurovat jen horko těžko.

3. Expanze na mobilní trh

Vzhledem k zaměření převážně na hry pro PC a konzole vám možná uniká další důležitý segment, který akvizice Microsoftu přináší. Dceřinou společností Activisionu je totiž společnost King, což znamená, že herní gigant získal i tohoto vývojáře. Nepochybně jste už někdy v životě hráli hru Candy Crush Saga nebo jiný titul z žánru tzv. „spojovaček“, kde je vaším úkolem spojit minimálně tři herní prvky. Společnost King tento žánr dostala do širokého povědomí a řada titulů zaznamenává obrovský úspěch již více než deset let.

Navíc se mobilní hry nikdy netěšily takové popularitě jako dnes. Na přenosných zařízeních si na své přijde doslova každý a k dispozici jsou tituly od žánru battle-royale až po mobilní kasina. Společnost Microsoft ale evidentně na tomto trhu dosud žádnou zásadní roli nehrála.

Akvizice společnosti King prostřednictvím Activisionu tedy představuje způsob, jak to napravit. Společnost King vydala kromě série Candy Crush Saga také RPG strategii Knighthood a arkádu Crash Bandicoot. A studio pravděpodobně v roce 2022 přijde s novými tituly.

4. Jaký bude osud Call of Duty?

Důležitou zprávou je, že série Call of Duty bude žít dál. Nejenže přežije, ale Microsoft pravděpodobně požádá Activision, aby ji povýšil na novou úroveň. V tuto chvíli studia Activisionu pracují hned na několika titulech, včetně Infinity Ward, Treyarch a Raven. Panují však názory, že cílem společnosti je na značce hlavně co nejvíc vydělat a kvalitu herního zážitku příliš neřeší.

To se sice v budoucnu nemusí změnit, ale na vývoj velkých pokračování COD by mohlo jít více prostředků. Navíc by se tím prodloužila životnost série, protože by se v ní objevily skutečné inovace.

5. Spojení více hrdinů do jedné hry

Fanoušci retro her si jistě vzpomenou, že jako první s tímto přístupem přišla série Super Mario. V hrách Mario Kart se tehdy objevili Donkey Kong, Yoshi a další postavy z nabídky společnosti Nintendo.

Společnost Microsoft svým krokem získává spoustu duševního vlastnictví, takže je přirozené, že se pokusí přijít s podobným titulem. Představte si tu jízdu v sestavě, kde bude figurovat například Master Chief z Halo, Steve z Minecraftu, Crash Bandicoota a další. Je to tedy spíš jen otázka výběru žánru.

Jak to vidíme my – jsou dvě možnosti. První je vytvoření arkádového závodníka, protože v knihovně Microsoftu možná silný titul v tomto žánru chybí. Fanoušci titulů Mario Kart a Crash Team Racing by jistě ocenili, kdyby se podobná hra objevila i v Game Passu.

Druhou cestou by mohla být nějaká bojovka. Možná by nebylo od věci postavit Crashe proti Master Chiefovi nebo Raze z Psychonauts proti Spyrovi. Licence by pro Microsoft neměly být problém, protože má všechno pod jednou střechou. S uvedenými tituly je ale potřeba nakládat velmi opatrně. Pokud by s těmito pokusy šlápli vedle, mohli by mít zaděláno na velkou polízanici.

Je totiž jen těžko představitelné, že by jim hráči i přes působivou nabídku dali druhou šanci.

Na závěr se nabízí otázka, co by mohl Microsoft koupit příště?

Activision a LinkedIn koupil Microsoft jako významné akvizice teprve nedávno. Ale pro společnost jsou to nepochybně strategické kroky, kterými tohle tažení nekončí. Stejně tak se asi nedá v dohledné době v téhle šachové partii očekávat žádný větší tah. Odborníci se nicméně shodují na tom, že další na řadě může být společnost Nintendo.

Z různých ukazatelů je evidentní, že společnosti mezi sebou pěstují dobré vztahy. Microsoft dokonce v roce 2000 o koupi společnosti Nintendo stál, ale japonská společnost to odmítla. Od té doby se ale samozřejmě situace změnila, takže je otázkou, jak by se Nintendo zachovalo teď, kdyby na stole přistála nabídka za 1,5 bilionu Kč. Tahle japonská herní korporace už není evidentně tak silná jako dřív. Jsou však připraveni vzdát se své nezávislosti ve prospěch spolupráce s Microsoftem?

Na herním trhu to vře. V příštích několika letech se pravděpodobně trh výrazně promění a uvidí se, kdo z toho celého vzejde vítězně.