Co jsou decentralizované aplikace? Čím se vyznačují a k čemu slouží

Čím se decentralizované aplikace vyznačují?

Ethereum, TRON či EOS. Co má blockchain těchto kryptoměn společný? Orientuje se na správu a využití decentralizovaných aplikací. Významem slova jde zhruba o abstraktní pojem, jako by mohl být „počítač“. Pojďme si první projít, co mají všechny dApps společného. Třeba dostane termín přesnějších obrysů.

Nemají centrální autoritu

Jak lze odvodit z názvu, tak decentralizované aplikace postrádají centrální autoritu. Neexistuje žádná společnost, která by za nimi stála a která by mohla jejich fungování ukončit. Díky tomu jsou aplikace méně náchylné na selhání. Data se ukládají v decentralizovaných databázích a výkon vychází z hostitelských počítačů sítě.

Open-source kód

Decentralizovaná architektura umožňuje, že zdrojový kód je k dispozici každému uživateli sítě. Otevřený náhled do kódu umožňuje rychlé zachytávání chyb a potenciálních hrozeb, mezi které patří například škodlivý malware.

Mají vnitřní token

Každá decentralizovaná aplikace používá nějaký druh měny, který pomáhá kolem ní udržovat zdravý ekosystém. Čas vývojářů není zadarmo a nabídnout token jako odměnu je dobrou motivací. Kromě financování jsou směnitelné tokeny také dobrým nástrojem reklamy. K čemu by byl geniální produkt, pokud by o něm nikdo nevěděl?

Decentralizovaný mechanismus konsensu

Při práci v decentralizovaném prostředí je potřeba neustále ověřovat, zda še funguje tak, jak má. Uživatelé sítě se musí shodnout na tom, které data jsou bezpečné a jaký řetězec pro svoji stavbu zvolí. To probíhá pomocí mechanismu konsensu. Mezi dvojici těch největších patří Proof of Stake a Proof of Work.

Které projekty hostí nejvíce decentralizovaných aplikací?

V tomto odvětví dominují tři projekty. Ethereum, EOS a TRON.

Ethereum

Ethereum je prozatím průmyslovým standardem decentralizovaných aplikací a chytrých kontraktů. Respektive těch, které celý trh posouvají dopředu.

Tahákem večera jsou decentralizované finance, což jsou aplikace fungující jako decentralizované bankovní domy nebo pojišťovny. Velmi zjednodušeně jde o Zonky, ale s globální strukturou postrádající autoritu. Tu nahrazují přesná data zapsané v blockchainu.

EOS

EOS se orientuje na místa, kde Ethereum prozatím pokulhává. Snaží se decentralizované aplikace tlačit pro obchodní využití v prostoru, jež na rozdíl od výše zmíněného kandidáta nechce měnit.

K tomu je potřeba excelentní škálovatelnost, tedy rychlost transakcí.

Nevýhodou projektu je, že je malý. Jeho vývoj se tak centralizuje do společnosti Block.one, což mu neprospívá.

TRON

Síť TRON je mezi kryptoměnami černým koněm. Ač může být projekt decentralizovaný, jeho hlavní mluvčí Justin Sun je kontroverzní postava, jež mediální obraz mu škodí.

Síť TRON je známá tím, že skočila do světa decentralizovaných aplikací po hlavě. Své užití si našla v průmyslu kolem gamblingu. Vznikají na ní pokerové turnaje, herny či rovnou celé kasína.

Příklady decentralizovaných aplikací

Decentralizovaná aplikace nemusí být na první pohled vůbec rozpoznatelná od jakékoliv jiné internetové aplikace.

Blockchain Cuties

Jde o hru, která dost připomíná Tamagoči spojené s pokémony. Sběratelská hra, ve které všechny předměty na sto procent vlastníte vy.

Chováte a množíte příšerky, bojujete s nimi a chodíte na množství dobrodružství. To vše v rámci vnitřní ekonomiky, která umí dobře odvedenou práci odměnit.

IDEX

IDEX je příkladem více seriózního projektu, který se snaží o decentralizovanou směnu s pomocí chytrých kontraktů.

Nabízí veškeré možnosti klasické směnárny. Limitní i tržní příkazy, desítky tokenů a příjemnou likviditu