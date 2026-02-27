Minirecenze: ASUS Pro A620AT-CSM Business Motherboard a AMD Ryzen 5 7400
Společnost ASUS jistě mnozí čtenáři znají, aby také ne, pořád nám totiž něco posílají. Dnes se podíváme na méně herní a více "byznysový" produkt a to sice základní desku ASUS Pro A620AT-CSM. Deska patří do rodiny "zelených business class" desek, které typicky poznáme podle přídomku CSM. ASUS tak označuje desky, které jsou zamýšlené pro nějaké firemní a skoro až průmyslové či jinak specifické použití.
U takových desek se typicky nepočítá s extrémním ladění, jsou spíše zaměřené na stabilitu, konzervativní napájecí limity a další speciální funkce.
Cena dnes testované desky se pohybuje někde mezi 2400~3100 Kč včetně DPH, což není nijak strašlivá cena za miniITX desku pro AM5 socket. Má to však nějaká svá úskalí, která uvidíme za chvíli.
ASUS mi desku zaslal ve svém běžném prodejním balení. Uvnitř malé krabičky najdeme samotnou základní desku, jednoduchý manuál, SATA kabel pro napájení disků přímo z desky a to včetně microSATA konektoru pro optické mechaniky. Také zde nechybí rovnou dva krycí plechy na porty, najdeme zde standardní velikost pro běžné skříně, ale také poloviční verzi, což je něco, co jsem občas potkal u nějakých speciálních skříní, některé jsou dokonce rackmount.
Z vrchního pohledu můžeme vidět, že deska má slušnou hromádku pinovišť a je navíc super zelená.
Podívejme se nejprve na standardní porty vzadu. Zde najdeme DC jack pro notebookový 19/20V adaptér, DisplayPort výstup, HDMI výstup, dva USB 2.0 porty, RJ45 (připojeno do gigabitového Realtek RTL8111 čipsetu), dva USB-A 10Gb/s porty a dva 3,5mm audio jacky. Výbava zadního panelu tedy příliš neoslní, je škoda, že zde není alespoň jeden USB4 port, ten by technicky vzato mohl sloužit i jako napájecí. Dále je škoda, že zde máme pouze jeden gigabitový ethernet.
Deska má samozřejmě kupu standardních pinovišť pro zapínací tlačítka, LEDky, ventilátory, USB3.0 19pin header, USB-C header, externí TPM, sériový port, USB2.0, dva SATA porty a tak podobně.
Mezi speciality se řadí konektor s LVDS výstupem, což umožní připojit všelijaké displeje, LVDS rozhraní se hojně používalo v noteboocích, ale mohou ho klidně používat i nějaké kiosky, pokladny a další zařízení. Deska má tak na sobě nativní LCD driver a přímo v BIOSu můžeme některá rozlišení nastavit. Ve své zásobě mám několik FHD LVDS notebookových panelů, ale nemám vhodný konektor, protože jsem je používal s HDMI LCD drivery.
Deska bohužel nenabídne žádný velký PCIe x16/x8/x4/x1 slot, pouze dva M.2 sloty. Jeden je určen pro M.2 2232 WiFi karty a druhý nabídne čtyři PCIe linky pro hlavní až 80mm dlouhé PCIe NVMe SSD. Druhé NVMe SSD bohužel přímo na desku neosadíme. Já jsem osadil testovací ADATA LEGEND 840 1TB SSD.
Také zde najdeme dva SODIMM sloty, kam můžeme osadit až dva 48GB DDR5 moduly.
Socket AM5 bohužel používá montážní otvory pro Intel chladiče, konkrétně LGA1710. Bohužel takový Intel box jsem někam uklidil a nedokázal jsem ho najít, pouze různé starší varianty pro LGA1150 a podobné. Požádal jsem tedy ASUS, zda nemají nějaký entry level chladič pro LGA1700 a byl mi zaslán kanón na vrabce a to sice ASUS PRIME LC 240 ARGB vodní chladič, což je na tuto sestavu opravdu overkill.
Jako testovací procesor jsem zvolil nejlevnější Zen4 šestijádro a to sice AMD Ryzen 5 7400, který jsem zakoupil za necelé tři tisíce Kč v Mironetu.
Jedná se o starší Zen4 šestijádro s maličkým Radeonem 610, ale určitě pro něj najdu i nějaké využití v budoucnu. Za zmínku stojí fakt, že napájecí kaskáda desky postrádá chlazení a napájecí limit procesoru limitovala na 54 Wattů, musíme tak očekávat nižší výkon procesoru.
Další snížení výkonu nám přichystaly paměti, osadil jsem dva Patriot Core 24GB DDR5-5600 moduly, které mi přistály v šuplíku. Nemají EXPO/XMP profil a deska sama použila JEDEC standard a propustnost 5200 MT/s. V tomto režimu jsem také testoval, zkusil jsem nastavit manuálně 5600 MT/s propustnost a to fungovalo bez potíží. Nicméně očekávám, že cílová klientela komponenty do této desky prostě osadí a nijak je ladit nebude.
Na počítač jsem nainstoval operační systém MicroSlop Windows 11 Pro 24H2 a aktuální ovladače. ASUS nabízí instalaci utility ASUS DriverHub, která umožňuje instalovat ovladače z prostředí webového prohlížeče. Ovladače čipové sady a grafického adaptéru jsem použil přímo ze stránek AMD.
BIOS/UEFI
Deska má k dispozici poměrně mnoho nastavení ve svém UEFI rozhraní. Za vypíchnutí stojí třeba právě možnosti ladění CPU a RAM, což je dost možná lepší nechat být, nejsem si navíc jistý, zda tyto volby vyjma rychlosti pamětí něco reálně dělají vzhledem k omezením na deskách s A620 čipovou sadou.
Můžeme samozřejmě konfigurovat Realtek DASH pro vzdálenou správu, což je obdoba Broadcom TruManage či Intel vPro. Grafickému jádru můžeme přidělit až 16GB VRAM, což je u maličkého Radeonu 610 naprosto zbytečné, ale zaujala mě možnost přidělit opravdu málo paměti a to sice 64MB. Také zde najdeme profily pro onen LVDS výstup.
