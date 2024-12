Minirecenze: Dva Lenovo ThinkPady T14 Gen5 - Zen4 vs Zen4c

ThinkPady T14 Gen5 jsou takovou stálicí v portfoliu společnosti Lenovo, tedy ThinkPad řady T s 14" displejem. Sláva rollcage, opravdu odolného šasi, ThinkLight a dalších vychytávek je bohužel pryč, ale pořád se jedná o celkem slušné business class stroje.

V minulosti jsem měl na recenzi ThinkPad T14 Gen4, kde mi nejvíce vadila pájená RAM ve formě až 32GB LPDDR5X-6400, navíc existovaly konfigurace s bizarní kapacitou 8GB. Lenovo tento rok refreshlo právě T14 na pátou generaci, s Intel procesory generace Meteor Lake, tedy Core Ultra 100 series. AMD verze mají refreshnutý Zen4 ve formě AMD Hawk Point, od předchozích Zen4 modelů se liší prakticky jen trochu rychlejším NPU.

Nicméně mezi T14 Gen4 a T14 Gen5 jsou značné rozdíly. T14 Gen5 vrací dva SODIMM sloty s podporou DDR5-5600 pamětí, osadit lze dva 48GB moduly a docílit tak až 96 GB RAM. Lenovo hlásá, že tento krok zlepšuje opravitelnost a udržitelnost notebooků, což je do jisté míry pravdivé. Na druhou stranu je škoda, že nedošlo na použití LPCAMM2 modulů, to by bylo dle mého názoru zajímavější. I tak se jedná o pozitivní krok.

Oba dva ThinkPady T14 Gen5 pochází z české distribuce M Computers (lenovoshop.cz), byly zde zakoupeny a nejedná se tak o nějaké testovací kousky, nicméně originální konfigurace jsem velmi lehce pozměnil v rámci nějakého pokusování.

Primární rozdíl testovaných ThinkPadů tkví v použitých procesorech. Dražší kus má osmijádrový AMD Ryzen 7 PRO 8840U s osmi Zen4 jádry, SMT a Radeon 780M. Toto APU má navíc i NPU s výkonem 16 TOPS. Co se týče pamětí, pokusně jsem použil dva Krucinál 24GB DDR5-5600 CL46 moduly, které jsem nedávno pořídil pro jiný notebook, na otestování, zda fungují tyto atypické moduly. Původní jeden 32GB DDR5-5600 modul jsem tak vymontoval a nainstaloval celkem 48GB RAM ve formě dvou 24GB modulů.

Konfigurace notebooku vypadala takto:

AMD Ryzen 7 PRO 8840U 8C/16 - 3,3GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3 cache, 23~28W TDP, 4nm

2x24GB RAM DDR5-5600 CL-46-45-45-90 1T

AMD Radeon 780M

14" 1920x1200, IPS, 60 Hz, 400 nitů, 100% sRGB

WD PC SN740 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Qualcomm QCNCM825 WiFi 7 + Bluetooth 5.4

1440p webkamera

4 cell, 52,5Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 11 Pro 24H2

Oproti ThinkPadu T14 Gen4, který měl prakticky totožný Ryzen 7 PRO 7840U je u T14 Gen5 s Ryzenem 7 PRO 8840U hlavní změna ve formě pamětí, LPDDR5X-6400 vs SODIMM DDR5-5600. Napájecí limit APU u T14 Gen4 se držel na stabilních 25 Wattech, ale u nové T14 Gen5 jsem narazil na pohyblivý napájecí limit, procesor si krátkodobě může vzít 28 Wattů, po asi dvou minutách klesá na 25 Wattů a při delší zátěži se ustálí dokonce na 23 Wattech.

V delší zátěži tak může být starší ThinkPad T14 Gen4 krapet rychlejší, protože drží 25W spolehlivě. Nebo alespoň se tak choval s Windows 10, když jsem ho recenzoval.

Je možné očekávat lehce nižší výkon v některých programech, které závisí na iGPU, jelikož T14 Gen5 má lehce pomalejší paměti.

Druhý ThinkPad T14 Gen5 je na první pohled stejný, liší se však lepík na palmrestu, kde najdeme logo AMD Ryzen 5 PRO. Uvnitř druhého kusu se totiž nachází šestijádrový AMD Ryzen 5 PRO 8540U. Tento procesor mě trochu překvapil, protože jsem si myslel, že má prostě šest jader typu Zen4, ale ve skutečnosti má toto APU jen dvě Zen4 jádra a čtyři Zen4c jádra. Při normálním používání si toho nemáte šanci všimnout, já to zjistil až při ověřování specifikací APU.

Toto APU postrádá NPU a integrované grafické jádro je také slabší, máme zde jen Radeon 740M. Napájecí limity jsou stejné, jako u R7, tedy rozpětí 23~28 W podle délky zátěže. Zde může mít občas Ryzen 5 PRO 8540U lehce navrch, jelikož má méně jader a více dostupné energie pro každé jádro a teoreticky může dosáhnout vyšších taktovacích frekvencí.

Nadšence do změny paradigmatu zklamu, CPU-Z nedetekuje Zen4 a Zen4c jádra a nemohu tak porovnat jejich výkon. Konfiguraci tohoto kusu jsem upravil tak, že jsem přidal druhý 16GB DDR5-5600 modul, který mi zbyl z ThinkPadu E16 Gen2.

Konfigurace druhého ThinkPadu T14 Gen5 vypadala takto:

AMD Ryzen 5 PRO 8540U 6C/12T - 3,2GHz, Turbo až 4,9GHz, 16MB L3 cache, 23~28W TDP, 4nm

2x16GB RAM DDR5-5600 CL-46-45-45-90 1T

AMD Radeon 740M

14" 1920x1200, IPS, 60 Hz, 400 nitů, 100% sRGB

WD PC SN740 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Qualcomm QCNCM825 WiFi 7 + Bluetooth 5.4

1440p webkamera

4 cell, 52,5Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 11 Pro 24H2

Rozměry ThinkPadu T14 Gen5 jsou 315.9 x 223.7 x 17.7 milimetrů a hmotnost je příjemných 1,39kg. Existuje možnost objednat si variantu s kovovým horním víkem v šedivé barvě, hmotnost notebooku takto vzroste na 1,43 kg.

Portová výbava je podobná předchozí generaci, na levé straně notebooku najdeme dva USB4 porty ve formě dvou USB-C konektorů, přičemž oba dva porty podporují 40Gb/s USB, DisplayPort 2.1 a nabíjení. Dále zde najdeme HDMI 2.1 výstup, USB-A 5Gb/s port a 3,5mm combo audio jack.

Zbytek portové výbavy najdeme na druhé straně. Nachází se zde zdířka pro zámek typu Kensington, RJ45 připojený do gigabitového Realtek čipsetu, USB-A 5Gb/s a šuplík na SIM karty. Jakákoliv čtečka SD karet zde bohužel chybí.

Po otevření víka displeje, které má mimochodem menší výkus s webkamerou nás přivítá standardní ThinkPadí klávesnice posledních let. Osobně vnímám negativně zplacatění tlačítek TrackPointu, ergonomie tak bohužel trpí oproti předchozím generacím. V klávesnici nechybí klávesa CoPilot a samostatné zapínací tlačítko obsahuje čtečku otisků prstů.

Klávesnice je bíle podsvícená a nabízí dvě úrovně podsvícení, to je u Lenova vlastně tradice od roku 2012.

ThinkPady T14 Gen5 mají na výběr několik různých displejů, testovaný kus obsahuje matný 14" IPS panel s rozlišením 1920x1200 pixelů, 100% sRGB pokrytím a jasem až 400 nitů. Tento displej existuje i v dotykové variantě a také jsou k dispozici levnější varianty s méně kvalitním panelem, který nabídne barevné pokrytí 45% NTSC. Vrcholovým displejem je pak OLED s rozlišením 2880x1800 pixelů.

Nad displejem najdeme IR kameru a 5 MP webkameru s fyzickou krytkou ThinkShutter.

Spodní víko notebooku drží na místě celkem sedm šroubků. Spodní víko je plastové, což je trochu mrzuté, hliníkové by mohlo sloužit i jako chladič M.2 SSD.

Nyní můžeme vidět vnitřnosti notebooku, Lenovo u páté generace T14 trochu přeorganizovalo vnitřní uspořádání komponent. Zajímavé je, že předchozí T14 Gen4 měla měděný chladič pro M.2 2280 PCIe NVMe SSD, ale Gen5 chladič postrádá a teplo se posílá skrze teplovodivý polštářek do základní desky, což není optimální pro výkonnější SSD. Horký vzduch notebook vyfukuje pro změnu do prostoru mezi tělem a displejem.

WiFi modul je bohužel připájený a není tak jednoduše vyměnitelný, ale je to asi něco co nebude vadit velkému množství uživatelů.

Hlavní M.2 2280 slot poskytuje čtyři PCIe Gen4 linky, osazeno bylo SSD WD PC SN740 1TB, což je taková OEM klasika bez DRAM cache. Vyzkoušel jsem i to, jak si notebook poradí s 2TB Samsungem 990 PRO, moc veselé to dle očekávání nebylo.

Velkou změnou oproti T14 Gen4 jsou dva DDR5 SODIMM sloty, můžeme tak osadit až 96GB RAM. ThinkPad s Ryzenem 7 PRO 8840U dostal dva 24GB moduly a model s Ryzenem 5 PRO 8540U dostal druhý 16GB modul. Je škoda, že Lenovo nepoužilo nové LPCAMM2 paměti, v některých situacích budou totiž DDR5-5600 pomalejší, než pájené LPDDR5X-6400 u předchozí generace.

Na obou ThinkPadech T14 Gen5 jsem použil předinstalované Windows 11 Pro 24H2, přičemž v rámci časové úspory jsem mnohé testy vynechal.