Minirecenze: GPD Pocket, nejmenší z nejmenších

Návod: Upgradujeme displej na Lenovo ThinkPadu T430 Zaatharen 06/05/2018 14:00:00 Uživatelé ThinkPadu T430 jistě velmi dobře znají jeho hlavní slabinu. Tou je právě jeho displej, typicky nepříliš dobrý TN panel. My se podíváme na to, jak ho nahradit kvalitnějším FullHD IPS panelem, což je něco co Lenovo nikdy nenabízelo. https://diit.cz/sites/default/files/t430_vedlesebe7.jpg

