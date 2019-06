Proč migrovat na verzi Drupal 8? A co na to D7?

Málo toho rozhodně není. Inovace a vychytané utilitky dostanou do kolen nejednoho Drupal nadšence, který se rozhodne migrovat na vyšší verzi. Má to ale jeden háček – migrace z verze 7 na novější osmičkovou už není otázkou klasického upgradovacího postupu.

Pozice sedmičky v ohrožení

Na Drupalu 7 v současné chvíli „běží“ více než 820 000 webů, které hlídá na 7 699 stabilních bezpečných modulů. A to je jedna z mála věcí, kterou oblíbená „sedmička“ svého následníka převyšuje. Nejnovější verze totiž nabízí „jen“ 2 070 stabilních bezpečných modulů, zato ale disponuje obří velikostí, podporuje HTML 5 a nabízí několik API pro napojení webových aplikací. Navíc se může pochlubit největším množstvím vylepšení ve všech oblastech – od funkcionalit, zvyšování rychlosti, přes bezpečnost, až po usnadnění při samotném používání. Samozřejmostí je také řada nových funkcí, o které si mohla nechat „sedmička“ jenom zdát.

Maximální uživatelská přívětivost

Pokud bychom o nějakém Drupalu mohli říct, že je maximálně uživatelsky přívětivý, pak to jistě bude současná „osmička“. Cokoli se totiž programátoři nepolíbení tímto CMS naučí, to jim otevře dveře do světa PHP. Nebudou tak již tolik vázání jen na drupalovský ekosystém. S těmito novými znalostmi se také stanou všestrannějšími. Další výhodu lze spatřovat v tom, že „osmička“ sdílí více prvků s ostatními systémy (například Symfony) a je tak pro uživatele, ale i vývojáře mnohem dostupnější a přívětivější. Další povedenou funkcí nejnovější verze jsou nepochybně registrační formuláře. V „osmičce“ jsou mnohem více přizpůsobitelné správcem webu, zatímco v Drupalu 7 se jejich úprava většinou prováděla z backendu, což se neobešlo bez asistence vývojáře.

Neporovnávejme nesrovnatelné

Asi žádná nová verze Drupalu se neobejde bez kritiky výkonu a rychlosti. Ani u osmičky tomu samozřejmě není jinak. Je ale potřeba si uvědomit, že bez uvážení jistých souvislostí porovnáváme naprosto nesrovnatelné. Drupal 8 má mnoho funkcionalit zahrnutých již v samotném jádru. To ale neznamená, že je jeho jádro těžkopádnější, ale že 96 % stránek na starší „sedmičce“ bylo vytvořeno pomocí dodatečných modulů, které jsou již nyní součástí Drupalu 8. Velkou výhodu spatřujeme také v úpravách layoutu, který je robustnější a výkonnější, navíc je také snadnější sestavování oblíbených landing pages.

Podpora Drupalu 7 zanedlouho skončí

Konec podpory Drupalu 7 se neúprosně blíží. Prognózy říkají, že by se tak mělo stát v listopadu roku 2021. Co to pro uživatele starší verze znamená? Především to, že komunita po tomto datu už nebude opravovat chyby, psát dokumentaci a připravovat nové projekty kolem této verze. Jisté také je, že po tomto datu už do repozitáře pro Drupal 7 nepřibydou další commity, bezpečnostní tým nebude vydávat žádné opravy ani vydávat varování týkající se modulů, témat a dalších součástí. Po datu ukončení podpory je používání nepodporované verze software obecně považováno za špatný nápad, proto je nejvyšší čas přemýšlet nad migrací na Drupal 8.

Sami to nezvládnete? Nebojte se požádat o pomoc

Už výše jsme zmínili, že migrace na nejnovější verzi Drupalu nebude tak jednoduchá, jako u starších verzí. Na druhou stranu není potřeba panikařit. Náš tým drupalistů je na migraci spolehlivě připraven. Nejsme žádnými nováčky, ale odborníky stojícími za velkými projekty (mimo jiné třeba za správou webu TV Prima nebo webu Českého rozhlasu), které otestovaly kvalitu našich řešení. Migraci obsahu mezi redakčními systémy zvládáme rychle, precizně a především bezpečně. Nevěříte? Kontaktujte nás a dozvíte se více.