RECENZE: ADATA LEGEND 840 1TB PCIe NVMe Gen4 SSD - aneb Innogrit bez DRAM cache

ADATA LEGEND 840 1TB je víceméně standardní PCIe NVMe SSD v M.2 2280 formátu a do systému ho lze připojit přes čtyři PCIe linky čtvrté generace. Takových SSD je na trhu celá hromada, nicméně dnes testovaný kus patří do kategorie spíše dostupnějších SSD s lehce ořezaným řadičem, který postrádá DRAM cache. Namísto vlastní DRAM cache toto SSD přes PCIe kešuje přímo v systémové RAM. To může docela slušně fungovat, jelikož propustnost čtyř PCIe Gen4 linek je celkem slušná.

ADATA LEGEND 840 1TB se cenově pohybuje okolo částky 3500 Kč s DPH, ale může být i dražší. To je velmi nebezpečně blízko výbornému Kingstonu KC3000 1TB, který má DRAM cache a vydrží více přepisů.

Co se parametrů týče, ADATA uvádí použití řadiče Innogrit IG5220. Záruka je pětiletá, nesmíte však zapsat více jak 650 TB dat. Hodnota TBW je tak nižší, než u některých konkurenčních produktů, které nabídnou 800 TBW nebo více. Pro většinu uživatelů toto problém nebude.

ADATA v minimalistické krabičce přidává i jednoduchý pasivní chladič. Ten zvýší hmotnost šestigramového SSD o celé tři gramy. Tento plíšek se hodí spíše jako rozvaděč tepla, než jako chladič, při intenzivní zátěži bude SSD throttlovat i s plechem, pokud nemáme k dispozici extra pasiv nebo nějaký ofuk. Určitě bych tento plech doporučil osadit třeba do notebooku, ale i desktopu, pokud s něčím nekoliduje.

ADATA se dále chlubí kompatibilitou s herní konzolí SONY PlayStation 5. Papírový výkon je takový, že SSD umí údajně číst sekvenčně rychlostí až 5000 MB/s, zápis může dosahovat rychlosti až 4500 MB/s sekvenčně.

Co se týče použitých NAND pamětí, ADATA uvádí jen informaci, že SSD má nějaké 3D TLC, ale nic konkrétního, například o jaké čipy se jedná a kdo je vyrábí.

ADATA SSD ToolBox

K SSD lze použít nástroj ADATA SSD ToolBox, ve kterém můžeme zjistit stav SSD, aktualizovat mu firmware a tak podobně. Nástroj tohoto typu poskytují většinou i ostatní výrobci a je typicky relevantní alespoň k aktualizování firmwaru SSD.





Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.

Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.