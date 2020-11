RECENZE: AMD Radeon RX 6800 16GB - Radeon vrací úder

Jak již bylo naznačeno začátkem týdne, Radeon RX 6800 v referenčním provedení nám dorazil s rozumným předstihem, takže jsem ho stihl v rámci možností otestovat, byť ne úplně vše, můžete se tak těšit na další články a testy.

AMD dnes vydává dvě karty, Radeon RX 6800 a RX 6800 XT, obě dvě karty spojuje 16GB GDDR6 16Gbps VRAM a RDNA2 architektura. Radeon RX 6900 XT bude vydán až osmého prosince.

Radeon RX 6800 je založený na TSMC 7nm procesu, podobně jako Radeony RX 5700 XT či Zen2/Zen3 Ryzeny. Plocha jádra údajně značně vzrostla(prý až 519 milimetrů čtverečních, 5700 XT má přibližně polovinu), hlavně díky 128MB L3 cache, které AMD říká Infinity Cache. Tato cache kompenzuje užší 256-bitovou paměťovou sběrnici, rychlé GDDR6 paměti poskytnou propustnost maximálně 512GB/s, spíše méně. IC není třeba speciálně řešit, její ovládání má v režiji samotná karta a není tak třeba speciální podpora, do cache se typicky nalévají data, se kterými se velmi akčně pracuje, ne vždy je totiž potřeba přistupovat k několika GB najednou. Cache údajně poskytuje až 1TB/s propustnost, samozřejmě limitem je PCIe Gen4 sběrnice, kde protlačíme maximálně asi 25GB/s.

Je třeba zmínit, že Radeony RX 6800 řady jsou mířené primárně na hráče, pro výrobce je tak snadnější řešit osazení a napájení GPU s 256-bit sběrnicí, než s obřím GPU a velmi širokou sběrnicí, která zvyšuje nároky na křemík, PCB a napájecí kaskádu. Elegantním řešením by mohly být HBM2 paměti, nicméně proces pouzdření je relativně drahý a navíc zde musí být potřebná sběrnice pro propojení s GPU, nejedná se tak o dobré řešení pro herní karty, které jsou relativně levné. V AMD uvažovali o různých kapacitách cache a nakonec se na základě různých simulací rozhodli použít 128 MB. Jsem zvědavý, zda se časem objeví GPU s větší cache, nebo s širší sběrnicí.

Velkou novinkou je podpora raytracingu, tedy raytracing jako takový je tu s námi více jak dvacet let. Nicméně nové RDNA2 Radeony podporují raytracing, podpora je samozřejmě v rámci Microsoftího DXR standardu, proprietární trolling se nekoná. AMD uvádí, že každý výpočetní blok, CU obsahuje jeden Ray Accelerator a prý se akčně využívá i Infinity Cache.

Mezi další podporované technologie patří například Variabilní shading, mesh shadery, Radeon Boost(víceméně se za běhu mění škálování rozlišení, aby se zajistil co nejvyšší výkon za cenu snížení obrazové kvality), Radeon Anti-Lag a také Rage mode. Některé tyto technologie jsou podporované i na stávajícíh RDNA kartách(a víceméně na všech GCN kartách s aktuálními ovladači). Karty samozřejmě podporují i starší vychytávky jako Radeon Chill, Radeon Image Sharpening(alternativa k DLSS 1), FreeSync 2.

Mezi další novinky patří FidelityFX, což je víceméně technologie ála DLSS 2.0, nicméně AMD toto nemá ještě hotové a intenzivně na tom pracují, jak to dopadne uvidíme někdy později.

Další zajímavou novinkou je SMA, tedy Smart Memory Access, pointa je, že CPU se normálně dostane jen k 128MB VRAM skrze PCIe, SMA má umožnit procesoru přístup k celé paměti grafické karty, což prý zvyšuje výkon o jednotky procent. Jsou zde jisté požadavky, aktuálně je SMA podporované pouze v kombinaci s AMD Ryzen 5000 procesory, deskami s AMD X570/B550 chipsety a novými Radeony. PCIe Gen4 je nutností, v BIOSu musíme navíc zapnout volby "Above 4G Decoding" a "Re-Size BAR Support" na Enabled. Jaký má vliv SMA na výkon, to teprve testuji v kombinaci s Ryzenem 9 5900X. Poněkud nešťastné je, že Ryzen 9 3900X je slabší, než 5900X, takže v mnoha situacích bude lepší výkon hlavně díky výkonnějšímu procesoru, než díky SMA. Další chystaný článek tak spíše bude na tém R9 3900X + RX 6800 proti R9 5900X + RX 6800 + SMA on. Karta brzy poputuje pryč a tak nestíhám otestovat i stav s vypnutým SMA. Na druhou stranu, pokud máte podporovaný HW, mělo by být výhodnější SMA zapnout, výkon "zdarma" se hodí. Myslím si, že SMA by mělo fungovat i se Zen2 procesory, ty také podporují PCIe Gen4, ale AMD to oficiálně nepodporuje, předpokládám,že chtějí primárně tlačit nová CPU, bylo by hezké, kdyby podporu SMA dostaly i Zen2 procesory.

Nové Radeony mají přepracované UVD pro enkódování a dekódování videa, nově tyto karty umí akcelerovat VP9 kodek až do 8K@24Hz a také AV1, kde podporují až 8K@30Hz, více můžeme vidět v tabulce.

Nyní k Radeonu RX 6800 16GB, AMD mi zaslalo referenční model, což v letech minulých budilo v některých lidech hrůzu. U těchto karet je však znát, že někdo přemýšlel při návrhu chladiče. Karta má výrazně lepší chladič, než reference předchozích generací, kvalita zpracování výrazně vzrostla. Radeon RX 6800 16GB zabere v počítači přesně dva sloty a má velice líbivý design, chladič je víceméně celokovový a působí velmi fortelně. Základem je velká vapor chamber, kterou ofukují tři ventilátory, AMD si zde dalo celkem záležet na materiálech a karta je opravdu tichá i v maximální zátěži, během testování jsem neviděl více jak 1700 RPM na ventilátorech, v nižší zátěži jsou ještě pomalejší. Ventilátory se navíc roztáčí až když má GPU 50°C (ne TJunction, tedy nejteplejší senzor v rámci GPU), přičemž se roztáží postupně, začínají na nějakých 500-600 RPM.

Karta samotná bydlí ve velmi kompaktním balení, které jste již viděli, takže se nebudu zdržovat detailním popisem. Nicméně kompaktní balení schvaluji, stejně tak příjemnou velikost samotné grafiky, délka karty je pouhých 267 milimetrů, vejde se tak do drtivé většiny skříní. AMD si neodpustilo menší rýpnutí do konkurence s tím, že používají standardní osmipiny, žádné proprietární konektory. Karta bude velmi dobře vypadat v různých prosklených sestavách, možná by vypadala dobře i na nějakém automobilu, jako třeba na obrázku níže.

Co se výstupů týče, karta má na sobě dva DisplayPorty a jedno HDMI 2.1 s podporou FRL, čtvrtým výstupem je pak USB-C, které má v sobě DisplayPort a poskytuje 10Gb/s konektivitu, podobně jako to mají GeForce RTX 2000. Toto může být zajímavé pro uživatele, kteří používají VR headsety, které fungují jen přes USB-C, technicky vzato lze takto použít Oculus Rift S, ale pokud máme rozumný WiFi router nebo WiFi kartu, můžeme VR řešit bezdrátově skrze Radeon Settings. Starší počítače takto mohou získat USB-C port a technicky vzato by mělo být možné pověsit více monitorů na tento výstup, což je něco co jsem nestihl vyzkoušet. AMD mi potvrdilo, že Radeon RX 6800 podporuje až šest monitorů, což je výhoda proti konkurenci, jelikož GeForce RTX 3000 včetně 3090 podporují maximálně čtyři monitory.

Co se napájení týče, dva osmipiny mohou někomu připadat jako děsivé, ale opak je pravdou. Celá karta má napájecí limit 250 Wattů, během testování jsem odpozoroval, že samotné GPU odebírá maximálně 200 Wattů, předpokládám, že zbytek limitu je zde pro GDDR6 16Gbps paměti a ztráty na VRM.

AMD se také rozhodlo nešetřit na referenční kartě z hlediska PCB a součástek(přesné detaily ohledně VRM neznám, ale AMD má dlouhou historii velmi pesíkatých a kvalitních PCB pro referenční hi-endové karty). AMD se chlubí patnáctifázovou napájecí kaskádou a také čtrnácti vrstvým PCB, což nebude vůbec levné(mnoho základní desek má třeba jen 6-8 vrstev) . Na obrázku můžeme vidět i celkem zajímavé rozmístění paměťových modulů, očekávám, že tři čipy blízko PCIe slotu budou nejvíce zahřáté. Kartu nemám dovolenou rozebrat, takže nemohu prozkoumat, jaké součástky jsou na ní přesně, uvidíme s čím se vytasí ostatní výrobci.

Co se týče taktů grafického jádra, AMD uvádí herní boost až 2105 MHz, nicméně GPU opravdu takto vysoko v hrách boostuje a pokud to napájecí limit dovolí, samovolně boostuje až na 2200MHz. RX 6800 je spíše nižší model a není zde velký prostor pro přetaktování, napájecí limit lze navýšit maximálně o 15%, paměti mi moc přetaktovat nešlo, jsou vyšponované na maximum, GPU si však dalo říct s boostem až na 2,5GHz, ale systém nebyl zcela stabilní. Z časových důvodů přetaktování nyní netestuji, počkám s tím na modely od partnerů, kde budou snad vyšší limity, také chci zkusit nějaký undervolting, ale to nebude hned.

Radeony RX 6800 XT a 6900 XT podporují funkci Rage mode, což je takové lehké přetaktování, které můžeme zapnout v ovladačích, nicméně RX 6800 Rage mode nepodporuje. V Radeon Settings můžeme konfigurovat řízení otáček ventilátorů, máme zde pět stavů, kde můžeme nakonfigurovat otáčky vzhledem k teplotě.

AMD Radeon RX 6800 se má prodávat za $579 počínaje dneškem v referenčním provedení, doufejme, že dostupnost bude dobrá a cena nebude u nás moc přestřelená.

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L a posunuté jsou pouze paměti na 3666 MT/s s časováním CL16-17-17-17-36 1T. FCLK a rychlost RAM je v poměru 1:1, FCLK běží na 1833 MHz a paměti takto jedou na 3666 MT/s. Původně to mělo být 1867MHz pro FCLK a 3733 MT/s pro paměti, jenže jsem měl potíže se stabilitou a neměl jsem čas to ladit.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 3900X

ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL17 RAM

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v2004

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible, tedy FreeSync.

Co se grafických ovladačů týče, AMD mi poskytlo beta verzi ovladače pro nové Radeony, verze 20.45.01.12 beta. Provoz byl zcela bezproblémový, nenarazil jsem během testování na žádné trable. AMD poskytlo i ovladače pro Linux, ale neměl jsem zatím čas otestovat výkon v Linuxu, předpokládám, že velmi brzy budou nové Radeony podporované otevřeným ovladačem amdgpu v kernelu. Výsledky dříve testovaných karet budu nějakou dobu využívat a ovladače budu vždy využívat v nových verzích, uvedu tedy pro jistotu seznam testovaných karet a verzi použitého ovladače: