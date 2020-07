RECENZE: AMD Ryzen 7 3800XT a Ryzen 5 3600XT – aneb nějaký ten MHz navíc

Rodinka Ryzenů 3000 pro desktop se nám tímto dnem rozrůstá o tři další modely, Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT a Ryzen 9 3900XT. Přídomek XT tak trochu připomíná Radeony X1800 XTX a tak podobně, ale proč ne. AMD tyto procesory pozicuje cenově na úroveň stávajích modelů s přídomkem X, přičemž cena je stejná. Liší se tak primárně ve dvou aspektech, k XT modelům AMD nepřikládá žádný chladič(výjimkou je Ryzen 5 3600XT, zde je přiložen Wraith Spire, nicméně jedná se o variantu bez měděné základny) a došlo k navýšení PPT limitu a tím pádem i zvýšení frekvence procesorů.

Jedná se o stejný 7nm křemík, nicméně AMD tvrdí, že došlo k jistým optimalizacím a zlepšením, která umožňují zvýšení frekvencí oproti předchozím modelům. Tradičně tedy platí, že čím méně jader využijeme, tím je frekvence vyšší, XT modely ale boostují poměrně slušně i s použitím více jader, přičemž se snaží maximalizovat frekvenci při využití menšího množství jader. Procesory jsou tak cílené spíše na hráče, nějaký velký nárůst výkonu ve vícevláknové zátěži nečekejte.

Do testů jsem přidal i Ryzen 5 3600, jelikož ten jsem otestovaný pořádně neměl, Ryzen 7 3800X nemám, ale pro srovnání zde slouží primárně Ryzen 7 3700X.

AMD mi na recenzi zaslalo Ryzen 7 3800XT a Ryzen 5 3600XT. Oba dva procesory dorazily ve standardním balení, nemělo by se tak jednat o nějaké ES samply, ale měly by odpovídat tomu, co si zákazník zakoupí v obchodě. Samozřejmě značný vliv na výkon má použité chlazení, základní deska, použité paměti, operační systém, nastavení napájení a tak podobně.

Tyto procesory nevyžadují žádný speciální nový BIOS, pokud deska podporuje Ryzeny 3000, budou fungovat, doporučeno je samozřejmě využití BIOS s mikrokódem AGESA 1.0.0.4b nebo novější. Zajímavé budou primárně pro uživatele, kteří plánovali nákup Ryzenů 5 3600X či R7 3800X, takoví uživatelé velmi pravděpodobně budou pořizovat výkonnější chladič separátně a nové XT modely mají k dispozici vyšší boost.

Nyní tedy k frekvencím CPU, všechny tři kousky jsem otestoval, abych zjistil jaká je frekvence při použití různého množství jader. To jsem provedl v AIDA64 testem CPU Queen, limitoval jsem množství jader a zaznamenal frekvenci, na které CPU běželo za pomoci HWiNFO, nicméně v AVX2 zátěži nebo dlouhodobé zátěži či s jiným chlazením se procesory mohou chovat jinak, je to jen tedy přibližná reference pro představu, jak procesory boostují. Do tabulky jsem také přidal PPT limity procesorů a frekvenci všech jader v AVX2 zátěži, která je vyvolaná konverzi videa ve ffmpegu a dojde tak ke 100% vytížení CPU.

Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600XT Ryzen 7 3800XT frekvence všech jader - AVX2 zátěž ve ffmpegu 3950 MHz 4217 MHz 4212 MHz PPT limit (W) 88 W 128 W 142 W frekvence - 1 jádro 4167 MHz 4541 MHz 4716 MHz frekvence - 2 jádra 4167 MHz 4516 MHz 4542 MHz frekvence - 3 jádra 4067 MHz 4466 MHz 4566 MHz frekvence - 4 jádra 4067 MHz 4417 MHz 4467 MHz frekvence - 6 jader 3967 MHz 4342 MHz 4342 MHz frekvence - 8 jader 4317 MHz

PPT limity mohou vypadat hrozivě, nicméně Ryzen 5 3600XT v zátěži využije maximálně 80% tohoto limitu, u Ryzenu 7 3800XT jsem zahlédl až 87%, takže je zde teoreticky rezerva.

AMD Ryzen 5 3600XT má jednovláknový boost navýšený o celých 300 MHz oproti Ryzenu 5 3600, zatímco Ryzen 7 3800XT dostal možnost jednovláknové boostovat až na 4,7GHz, což je více, než co nabídne Ryzen 9 3900X(3900X nabízí až 4,6GHz 1T boost) při jednom jádru.

Testy procesorů jsem prováděl na mnou oblíbené základní desce Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI s nejnovějším BIOSem F20a. Chlazení procesorů obstarala Noctua NH-U12S SE-AM4 vybavená rychlejším ventilátorem Noctua PPC-2000 PWM. Jako paměti posloužily tradičně dva 8GB DDR4-3600 moduly ADATA Spectrix D41. Grafickou kartou se stala tradičně Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME s ovladači verze 436.30. Na Samsung SSD 970 PRO 512GB jsem nainstaloval Windows 10 Pro v1909 a AMD ovladače chipsetu ve verzi 2.04.28.626. Jako zdroj posloužil tradičně Corsair HX1200.

Procesory nebyly nijak manuálně taktovány, vždy došlo k využití továrního nastavení, lišila se ale konfigurace pamětí a to sice následovně:

AMD Ryzen 5 3600 – 3600 MT/s CL-18-18-18-38 1T 1,35V, FCLK 1800 MHz

AMD Ryzen 5 3600XT – 3600 MT/s CL-16-17-17-36 1T 1,35V, FCLK 1800 MHz

AMD Ryzen 7 3800XT – 3733 MT/s CL-16-17-17-36 1T 1,39V, FCLK 1867 MHz

Procesory jsem takto odstupňoval schválně, jelikož se dá předpokládat, že s dražším kouskem si uživatel pořídí i lepší paměti, nějaké extrémní ladění jsem ale nedělal. Co se týče rychlosti paměťového řadiče, měl jsem opět smůlu a 1900 MHz nebylo na žádném z procesorů zcela stabilní. Nejlépe dopadl Ryzen 7 3800XT, zde jsem mohl provést mnoho testů i s 3800 MT/s RAM a 1900 MHz FCLK, nicméně nejednalo se o zcela stabilní nastavení a tak jsem to snížil.

AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600XT

AMD Ryzen 7 3800XT

S novými Ryzeny AMD vydala i novou verzi Ryzen Master, který nyní nabízí Basic režim pro rychlý přehled, jak to vypadá můžete vidět na screenshotech níže.

Dále AMD představila také novou verzi StoreMI, což je technologie umožňující spojit plotnové disky a SSD do nějakého společného a rychlejšího úložiště, SSD se zde používá jako cache. AMD údajně technologii přepracovala a dokonce to ani nevyžaduje reinstalaci systému. Nová verze StoreMI je zatím dostupná pouze v kombinaci s AMD X570 chipsety, podpora dalších platforem má přijít snad brzy. Nicmémě mám v plánu se na toto řešení podívat a nějak ho otestovat, jen to nebude hned.