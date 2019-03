RECENZE: ASRock X399 Phantom Gaming 6 - levný základ pro AMD ThreadRipper

ASRock X399 Phantom Gaming 6 je poměrně zajímavá deska disponující socketem TR4, dvěma ethernety a dalšími vychytávkami patřícími do HEDT segmentu. Nejzajímavější je však z hlediska ceny, aktuálně se totiž pohybuje okolo nějakých 7100 Kč s DPH, což je velmi dobrá cena, pokud vezmeme v potaz, že všechny ostatní X399 desky jsou typicky za více jak 8000 Kč s DPH.

Podíváme se tedy nejprve na balení a výbavu této desky, dodal bych, že ASRock mi desku poslal společně s procesorem, konkrétně byl v desce vložený AMD ThreadRipper 2920X, což je dvanáctijádrový kousek patřící do refreshnuté generace Zen+, je tedy postavený na 12nm procesu a oproti prvogeneračním TR má hlavně vyšší maximální turbo boost.

Krabice od desky není o moc větší než samotná deska, nicméně je zde potištěný obal, kde můžeme vidět mnoho detailů o výbavě desky. Vypíchnu hlavně 2,5Gb/s ethernet, sekudární gigabitový ethernet, tři sloty pro M.2 disky s jedním chladičem, Polychrome RGB, pozlacené audio jacky, Creative SoundBlaster Cinema 5 software, XXL hliníkový SuperAlloy chladič, prémiové součástky, 10Gb/s USB porty a tak podobně. Nechám samozřejmě na čtenáři, které tyto vlastnosti považuje za relevantní.

Krabice, ve které bydlí samotná deska obsahuje malé množství příslušenství, nalezneme zde I/O shiled, PCI bracket s otvory pro montáž až tří WiFi antén, High bandwith SLI můstek, tři šroubky pro M.2 disky, čtyři SATA 6Gb/s kabely, manuál, CD s ovladači, ASRock nálepku a pohlednici. Ano, ASRock přidává k deskám i pohlednice, už nějakou dobu zvažuji, že je začnu posílat příbuzným z dovolené. (:

Samotná deska je pak bezpečně uskladněna pod příslušenstvím v antistatickém pytli a sedí v pěnové podložce, ke které je připevněna čtyřmi stahovacími páskami, jak je už pár let u ASRocku zvykem. Deska je tak dobře chráněna při převozu.

Jakmile se podíváme na samotnou desku, uvidíme, že je poměrně hustě osazená nejrůznějšími komponentami. Mnoho prostoru zabírá samotný socket TR4, který je víceméně shodný se serverovým socketem SP3, ThreadRipper má ale méně PCIe linek a jen čtyřkanálový paměťový řadič.

Samotný socket a procesor zabírají na desce poměrně hodně místa, vedle pak najdeme celkem osm slotů pro DDR4 paměti, aktuálně můžeme bez problémů osadit až 8x16GB RAM, přičemž až budou k dispozici 32GB DDR4 běžné DIMMy, nebude problém osadit ještě více paměti. Deska oficiálně podporuje ECC paměti, konkrétně 8GB DDR4-2133 moduly od Samsungu, M391A1G43EB1-CPBQ (ECC). Nicméně je otazné zda ECC bude opravdu fungovat, byť procesor samotný ECC podporuje. Bohužel jsem měl desku zapůjčenou celkem krátce a nedostal jsem s k nějakému otestování, zda ECC funguje nebo ne.

Nad socketem pak najdeme dva osmipiny pro procesor a poměrně masivní chladiče napájecí kaskády, škoda, že jsou více designové a mají poměrně málo žebrování. Svou funkci ale splní poměrně dobře.

Vedle 24pin ATX konektoru nalezneme 19pin konektor, který má v sobě dva USB3.0 porty. Níže je pak přišroubovaný chladič X399 chipsetu a celkem osm SATA 6Gb/s portů. Na desce pak najdeme celkem tři PCIe x16 sloty, které mají vždy plných šestnáct linek a to i když zapojíme všechny tři NVMe disky, je to díky tomu, že AMD ThreadRipper procesory mají celkem 64 Gen3 linek. Všechny tři sloty mají kovový obal, který je připájený na desku a zvyšuje tak mechanickou odolnost PCIe x16 slotu.

Mezi PCIe sloty najdeme tři M.2 sloty, každý je vybavený čtyřmi PCIe Gen3 linkami, ale pouze jeden má chladič. M.2 slot s chladičem podporuje maximálně 110 mm dlouhé SSD disky, tj. M.2 22110. Druhé dva sloty podporují maximálně standard M.2 2280. Pod 3,5mm audio jacky je pak ještě čtvrtý M.2 slot, nicméně jedná se o krátký slot určený pro WiFi chipsety a má tak k dispozici jednu PCIe Gen2 linku. Také zde najdeme audio chipset Realtek ALC1220, je to spíše kodek než opravdová zvuková karta, tak je to v dnešní době běžné.

Pod nejspodnějším PCIe x16 slotem pak najdeme standardní výbavu, kterou má téměř každá deska, jsou zde celkem čtyři USB2.0 porty ve dvou headerech, HD audio header, druhé dva USB3.0 porty ve formě 19pin headeru, 4pin konektory pro ventilátory a také tlačítka na zapnutí a restart desky.

Na zadní straně desky najdeme ještě dva speciální čipy, Realtek RTL8125AG a Nuvoton NCT6779D-R. Čip od Realteku je ethernetový chipset, podporuje 2,5Gbit/s a gigabit. 2,5Gbit a 5Gbit standardy využívající CAT 5e a CAT 6 kabeláž existujíc víceméně 4 roky, ale zatím nedošlo k velkému rozšíření na trhu. Osobně tedy vítám, že se častěji objevují desky s těmito chipsety a můžu jedině doufat ke zlevnění 2,5/5 Gbit switchů. Deska má ještě druhý ethernetový chipset, gigabitový Intel I211AT.

Následně se podíváme desce pod chladiče, zajímalo mě jak je to s napájecí kaskádou a chladičem X399 chipsetu. Chladič chipsetu drží na místě dva šroubky a přenos tepla obstarává teplovodivá podložka.

ASRock tvrdí, že deska má celkem osm fází pro procesor, když jsem sundal chladiče, tak mi přišlo, že to víceméně odpovídá. Hlavní kontrolér VRM je ISL69147, který umí pracovat v konfiguracích 6+1, 5+2, 4+2, 3+3, 3+2 a také 7+0. Předpokládám, že pracuje v režimu 4+2 nebo 6+1, sekundární kontrolér ISL69144 pak podporuje režimy 3+1, 2+2 a 4+0, předpokládám, že pracuje v režimu 4+0 nebo 2+2. V manuálu to bohužel popsané není. VRM je připraveno primárně pro 180W TDP procesory a nějaké přetaktování, deska navíc nepodporuje procesory s více jádry než 16, s RT 2970WX a 2990WX tedy spíše nepočítejte, na to je vhodnější dražší board se složitější napájecí kaskádou.

Než se pustíme do testování výkonu a dalších drobností, musím ještě upozornit, že jsem měl poměrně málo času na test, proto jsem nestihl nějaké větší testy přetaktování, NVMe RAID, ECC, Linux a tak podobně. Jako chladič jsem použil Artic Cooling Freezer 33 TR, jedná se o nejlevnější TR4 kompatibilní chladič, který navíc nepokrývá celou plochu procesoru, jiný jsem bohužel v daném časovém okně nesehnal.

Jsem však rád, že mi byly zapůjčeny dva kity HyperX 4x8GB DDR4-2933 RGB RAM. Mohl jsem tak vyzkoušet, zda TR 2920X a deska zvládnou 8x8GB při frekvenci 2933 MHz.

Co se týče testované konfigurace, vše jsem namontoval do skříně NZXT H500i, snažil jsem se simulovat nějaké normální použití a vyzkoušet si montáž. Všechny výkonnostní testy a přetaktování jsem tedy prováděl v uzavřené skříni.

Konfigurace tedy vypadá následovně: