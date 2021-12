RECENZE: ASUS ExpertBook B5 Flip B5302FEA - elegantní podnikové 2v1

Business class notebooky a zařízení všeobecně jsou mým denním chlebem a když se naskytla příležitost podívat se na podnikový notebook ASUSu, kývl jsem na to, jelikož mne zajímalo, jak si ASUS s celým zařízením poradil. Dnešní kousek je řekl bych primárně konkurencí pro různé "jógovité" otočné notebooky s dotykovým displejem ála Lenovo ThinkPad Yoga či HP x360 řada a tak podobně. Nicméně ASUS ExpertBook patří do rodiny spíše firemně zaměřených strojů, takže můžeme očekávat celkově lepší podporu a snad i životnost oproti běžným notebookům.

Na test jsem dostal poměrně rozumně vybavený model, který se prodává cca za 32 000 Kč s DPH, ASUS má v nabídce ještě levněšjí model asi za 28k Kč s DPH, ten má stejný procesor, ale méně RAM a 512GB SSD. Také si můžete připlatit asi 6000 Kč za totožný model jako dnes testuji, s tím rozdílem, že v něm najdeme procesor Intel Core i7-1165G7, troufám si tvrdit, že ten příplatek za to nestojí, ale to už je na každém co si vybere.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

Intel Core i5-1135G7 – 2,4GHz, Turbo až 4,2GHz, 8MB L3, 15W TDP, 10nm, 4C/8T

1x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 2T

Intel Iris Xe Graphics 80EU

13,3“ Innolux N133HCE-EN2, 1920x1080 multidotykový IPS

WDC PC SN530 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Intel AX201D2W (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 66Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro V21H1

Notebook ke mně dorazil ve svém prodejním balení, v kartonové krabici mimo samotný notebook najdeme i nějaké to příslušenství. Konkrétně zde je k dispozici sada manuálů, velmi kompaktní 65W USB-C adaptér(je možné jím nabíjet i telefony a tablety, mimo 20V podporuje ještě 15V, 9V a 5V výstupní napětí) a redukce z microHDMI na klasický RJ45 konektor.

Notebook samotný dosahuje hmotnosti 1,1 kilogramu a celé tělo je kovové, včetně palmrestu, kvalita zpracování se mi jevila jako velmi dobrá, vše dobře lícuje a nic nevrže. Rozměry notebooku jsou 309x210x16,9 milimetrů.

Jelikož má notebook velmi tenké tělo, nemá v sobě velké množství portů, ale i tak je výbava na takto tenký 2v1 stroj velmi slušná. Na pravé straně notebooku najdeme zdířku zámku Kensington, HDMI 2.0b, USB-A 10Gb/s port, 3,5mm audio combo jack, a zapínací tlačítko, které integruje zároveň čtečku otisků prstů, což je celkem elegantní řešení a nejedná se o první notebook společnosti ASUS nabízející tuto funkci.

Na levé straně notebooku najdeme zbytek portové výbavy, dva USB-C porty, které poskytují nabíjení, DisplayPort 1.2, 10Gb/s USB konektivitu a každý z portů je připojen do Thunderbolt 4 řadiče, přičemž každý porty je připojen čtyřmi PCIe 3.0 linkami, Vedle USB-C portů najdeme microHDMI konektor, ten je připojen do Intel I219-V gigabitového ethernetu a do portu samotného můžeme připojit redukci na velký RJ45 konektor. Dále zde najdeme regulátor hlasitosti a tři stavové LEDky, zapnutí, nabíjení a aktivita disku. ASUS má u mne malé plus za LEDku aktivity disku, jelikož je to něco, co z notebooků vytrvale mizí.

Na chvíli si odskočíme do vnitřku notebooku, kovové spodní víko drží na místě deset šroubků, ty stačí odšroubovat a pak opatrně odcvakat zobáčky držící spodní víko. Naskytne se nám pohled na útroby notebooku.

Přibližně půlku vnitřku zabírá čtyčlánková 66Wh baterie, vedle které najdeme reproduktory, v přední části pak ještě WiFi antény. Zcela veprostřed můžeme vidět páskou zakryté SSD společnosti WDC, jedná se o běžný 80mm dlouhý disk, který lze snadno nahradit. V levé části pak najdeme druhý M.2 2280 slot poskytující čtyři PCIe Gen3 linky, což upřímně u 13,3" 2v1 stroje nechápu, ale budiž, třeba to někoho potěší. Vedle chladiče pak můžeme vidět jediný DDR4 SODIMM slot, notebook má totiž připájeno 16GB DDR4-3200 CL22 RAM přímo na desce. Osazený modul na fotografii je jen ilustrační, v notebooku není, osadil jsem ho jen na chvíli pro dobrý pocit. Povšimněte si také kovových zobáčků kolem SODIMM slotu, evidentně ASUS počítá s kovovým štítem nad RAM, což je něco co dělají i jiní výrobci, velmi často Lenovo a HP.

Osobně bych ocenil spíše jeden M.2 slot a dva SODIMM sloty pro paměti, pak by šlo notebook škálovat až na 64GB RAM a v případě poruchy oba moduly snadno vyměnit. Nebo pokud už pájet, tak by stálo za to nabízet lepší LPDDR4X paměti. A když už jsme u pájení, notebook má i připájený WiFi modul Intel AX201, což je vlastně jen fyzické rozhraní s anténami, samotnou WiFi poskytuje CPU/PCH. Rozebrání notebooku pro případnou údržbu je velmi snadné, zamrzí ale připájená RAM a druhý M.2 slot je zde trochu zvláštní.

Po otevření notebooku nás přivítá látková ochrana klávesnice. Po jejím odejmutí můžeme vidět klávesnici, která má překvapivě normální rozložení. Lehce překvapivé jsou dedikované klávesy pro ztlumení mikrofonu a zapnutí/vypnutí AI odebírání šumu z mikrofonu. Pod klávesnicí se nachází multidotykový touchpad, který umí být i numerickým blokem, pokud stiskneme ikonu kalkulačky na touchpadu. Předem varuji, že nereaguje stejně jako klasický klávesnicový numpad, na čísla musíme tapat zlehka, jinak začne reagovat opět jako touchpad. Jedná se o zajímavou funkci, pokud nechcete držet Shift či přepínat na US klávesnici. Klávesnice je bíle podsvícená, jak to je standardem u business zařízení.

Displej vyrobila společnost Innolux a je celkem rozumný, rozlišení 1920x1080 je na 13,3" úhlopříčku tak akorát, přičemž panel je i dotykový, ale má kupodivu matnou povrchovou úpravu, což schvaluji. Displej dosahuje jasu až 300 nitů, což je OK, pokud toužíte po lepším panelu, je údajně možné připlatit si za FullHD OLED panel s jasem 400 nitů.

Nad displejem najdeme ještě webkameru, jedná se o klasiku ve formě 720p webkamery, která je připojená přes USB 2.0. ASUS zde integroval krytku webkamery, což chválím, nicméně jedná se jen o mechanickou krytku, takže po jejím zavření se kamera společně s mikrofony nevypne.

Notebook samozřejmě můžeme různě vtipně otáčet a používat jako tablet, nebo jako normální notebook. Narazil jsem však na menší problém, při přetočení do tablet režimu nadále reagovala hlavní klávesnice notebooku, což není zrovna optimální. Možná se jednalo o nějaký jednorázový bug a třeba bude brzy opravený.

Krátce ještě k vnitřnostem notebooku, testoval jsem v konfiguraci, jakou dodal ASUS, tedy nepřidával jsem žádný další paměťový modul abych získal dvoukanálové zapojení pamětí a také jsem nijak neladil napájecí limity a profily, snažil jsem se mít "Out of the Box Experience". Čtyřjádrové procesory Intel Tiger Lake mají typicky limit 28 Wattů, v tomto notebooku je toto velmi krátkodobé a dlouhodbě CPU běží na 15 Wattů, proto uvádím v grafech 15W namísto 28W. Dále musím zmínit, že jsem trochu vykuchal otestované stroje v grafech, není zcela fér stavět proti sobě tenké žiletky a náhrady desktopů. Navíc to trochu zkrátí grafy(aspoň na pár týdnů).

Na závěr ještě dodám, že mnohé firmy bude zajímat, jaké extra služby ASUS k notebooku nabízí. Tento model nabízí vzdálenou správu ve formě ASUS Control Center Express, tedy pokud máte licenci. ASUS tedy sází na vlastní řešení namísto Intel vPro, Realtek DASH či Broadcom TruManage. Záruka notebooku lze rozšířit z dvou let na 3-4-5 let, což je pozivitní. ASUS i za příplatek nabízí on-site NBD podobně jako ostatní výrobci, dále je možné přiobjednat záruky jako Accidental Damage Protection a Defective Media Retention.

BIOS

BIOS zmíním velmi krátce, opět jsem zapomněl využít nějaký video grabber a tak jsem jen něco málo nafotil telefonem. BIOS má standardní ASUSí ovládání a mnoho možností tu nenajdeme, což je víceméně očekávané, ale i tak mám pocit, že konkurence ála Lenovo/DELL má těch možností o něco více, i když ne o moc. Nepotěší nastavení Thunderboltu v režimu No Security, což je dle Intelu v pořádku, tedy alespoň dle jejich materiálů. Spoléhá se totiž na ochranu skrze Windows 10, Kernel Based Security a tím pádem prý není třeba TB zařízení autentifikovat. Thunderbolt 4 je údajně odolný vůči ThunderSpy bezpečnostím dírám, které Intel zalepil na úrovni hardwaru, softwaru a došlo k posílení na straně OS. Netuším, zda tyto díry nelze nadále zneužívat skrze TB3 zařízení a aktuálně to nemám otestovat, i tak bych ocenil i další TB volby ne jen "No Security".

Software

Na notebooku toho mnoho nenajdeme, což je vlastně příjemné překvapení, asi nejvíce překvapí absence McAfee či Norton antiviru, víceméně jsou na notebooku jen ovladače a k tomu nějaká omáčka od Microsoftu.

Thunderbolt Control Center

Tato utilitka nám víceméně jen ukazuje připojená zařízení a TB porty. Zkusil jsem připojit svůj Sonnet eGFX Breakaway box, do kterého jsem umístil AMD Radeon R9 290 s nasazeným Arctic Accelero Xtreme IV chladičem, vyzkoušel jsem si alespoň to, že se tam opravdu vejde.

ASUS Business Manager

Tento program toho zatím mnoho neumí, můžeme zde nastavovat práva pro USB zařízení, optická média, zakázat změnu času, registrů a také zde máme GUI k obnovení bodů systému.

MyASUS

Program MyASUS jistě mnozí uživatelů ASUS notebooků znají, je zde možné nastavit hromadu věcí, audio, chování napájení a ventilátorů, nabíjení baterie, barvičky displeje, stáhnout ovladače, BIOS a tak podobně.