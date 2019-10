Zaatharen RECENZE: ASUS ROG Crosshair VIII IMPACT - návrat mini-DTX formátu https://diit.cz/sites/default/files/impact52.jpg 10/29/2019 14:00:00 https://diit.cz/clanek/recenze-asus-rog-crosshair-viii-impact-navrat-mini-dtx-formatu/diskuse Hardware Recenze Desky ASUS ROG ASUS ASUS TUF ASRock Gigabyte GAMING Gigabyte B350 B450 X370 X570 Ryzen 7 3700X Ryzen 7 2700X Ryzen 7 1800X AMD Matisse Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti DDR4 Infinity Fabric Blender Cinebench ffmpeg CPU-Z Unigine Heaven Unigine Valley Unigine Superposition 3D Mark Civilization Ashes of the Singularity World of Tanks