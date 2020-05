RECENZE: ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ027T Bonfire Black - Ryzen 7 4800H útočí

ASUS TUF Gaming A15 společně s dražším ASUS ROG Zephyrus G14 patří mezi první notebooky společnosti ASUS, které používají nové procesory AMD Ryzen 4000. Tyto nové procesory označované jako Renoir jsou postavené na 7nm TSMC procesu, skládají se z jednoho kusu křemíku a nabízí až osm jader se SMT, 8MB L3 cache a integrované iGPU postavené na Radeonu Vega, ale jsou zde jisté modernizace, takže se nejedná o Vegu, kterou najdeme ve starších 12nm Ryzenech generace Picasso.

Ryzeny 4000 přináší do mobilního segmentu výkon desktopových Zen2 procesorů, navíc se podařilo výrazně zefektivnit napájení, výdrž na baterii je tak výrazně lepší, než u předchozích modelů. Dokonce i výkonné modely řady H s konfigurovatelným TDP v rozpětí 35-54W mají velmi nízkou spotřebu.

Dnes se podíváme na ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ027 v černé barvě, tento notebook se prodává v ČR za 29 990 Kč s DPH a nabízí poměrně zajímavé hardwarové parametry, ty vypadají následovně:

AMD Ryzen 7 4800H – 2,9GHz, Turbo až 4,2GHz, 8MB L3, 45W TDP, 8C/16T

2x8GB DDR4-3200 CL22 RAM – dva sloty

NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 – 50W TDP

Kingston OM8PCP3512F-AB 512GB PCIe x4 NVMe SSD

Volný slot pro 2,5“ SATA disk včetně flex kabelu a šroubků

15,6“ 1920x1080 60Hz LCD – Panda LM156LF1L03

Realtek 8822CE 2x2 WiFi (802.11ac + Bluetooth 5)

Realtek Gigabit ethernet

3cell 48Wh baterie

150W napájecí adaptér

Windows 10 Home v1909

Nejprve se podíváme na balení, ASUS mi na recenzi zaslal prodejní kus od distributora, nejedná se tedy o nějaký prototyp, ale kus, který půjde normálně zakoupit počínaje dnešním dnem. Notebook je v krabici bezpečně umístěný v látkovém obalu, najdeme i zde kus látky mezi displejem a klávesnicí pro další ochranu.

Pod notebookem najdeme zkrácenou uživatelskou příručku a také několik přihrádek, ve kterých leží ASUS 150W napájecí adaptér, který mě překvapil velmi nízkou hmotností a velikostí, je jen trochu větší, než Lenovo 65W adaptéry. Můj starý 170W adaptér je oproti tomuto naprosté monstrum a to jak velikostí, tak hmotností. Toto vnímám velmi pozitivně, adaptér bude celkem snadné přenášet a není to žádná velká cihla, právě naopak.

Dále zde najdeme dva malé pytlíčky, v jednom je SATA kabel a v druhém čtyři šroubky. Notebook má totiž šachtu, kam můžeme přidat další 2,5“ SATA disk. ASUS také nabízí TUF A15 notebooky s 90Wh baterií, nicméně v takovém případě o tuto šachtu na druhý disk přijdeme. Jsem rád, že v notebooku je možnost takto osadit druhý disk, rovnou jsem toho využil a namontoval Samsung 850 Pro 1TB, kde mám připravenou Steam knihovnu.

Nyní k samotnému notebooku, rozměry jsou 359 x 24,9 x 256 milimetrů(šířka x výška x hloubka) a hmotnost činí pouhých 2143 gramů včetně přidaného Samsungu 850 Pro. Design je lehce herní, ale celkem střízlivý.

Na zadním víku notebooku najdeme logo TUF a také zde prosvítá kus palmrestu, kde jsou umístěny stavové LEDky. Toto je velmi užitečné, protože můžeme vidět stav zapnutí, baterie, disku i když je notebook zaklapnutý.

Notebook vyfukuje teplo směrem dozadu, jsou zde dva ventilátory a dva výfuky. Dražší verze s výkonnější grafickou kartou GeForce RTX 2060 mají ještě třetí výduch na pravé straně a větší chladič. Kryt displeje má pak veprostřed výřezy, takže displej takto nebrání výfuku horkého vzduchu z chladičů.

Displej lze otevřít pouze omezeně, resp. pokud použijete sílu, můžete ho rozevřít ještě více, než na fotografii, dojde však k nenávratnému poškození notebooku, takže se tato jednorázová metoda nedoporučuje. Použitý displej mnoho neoslní, jedná se o standardní FullHD panel, konkrétně Panda LM156LF1L03, tento panel má svítivost 250 lumenů, kontrast je údajně v poměru 1000:1. Výrobce uvádí, že zvládá pokrýt 45% barevného gamutu NTSC. Tedy nic pro grafiky, dražší modely nabídnou lepší IPS panel s 144Hz obnovovací frekvencí, tento nabízí pouze 60Hz.

Nad samotným displejem najdeme i poměrně běžnou 720p @ 30FPS webkameru a dva mikrofony, což je poměrně standardní vybavení.

Na palmrestu samotném se nachází klávesnice a touchpad, nechybí samozřejmě lepík, ze kterého vyčteme některé vlastnosti notebooku. Klávesnice je podsvícená a barvičky můžeme konfigurovat v ASUS Armoury Crate. Klávesy WASD jsou speciálně barevně odlišné, jsou čiré a více svítí.

Oceňuji, že touchpad má oddělená tlačítka a nejedná se o celoklikací clickpad. Klávesnice má i poměrně normální rozložení, dokonce můžeme vypnout tlačítko Start stisknutím Fn+Start. Numerický blok je lehce zmenšený, nicméně použitelný, přičemž kurzorové klávesy jsou také oddělené.

Nad klávesnicí najdeme zapínací tlačítko a v horním panelu se nachází dříve zmíněné LEDky, najdeme zde LEDku napájení, stav baterie, aktivita disku a také LEDka značící režim Letadlo.

Také musím zmínit porty, ASUS většinu umístil na levou stranu notebooku, najdeme zde napájecí konektor, RJ45, HDMI 2.0, dva USB 3.0 5Gb/s porty typu A, jeden USB-C 10Gb/s, nicméně nepodporuje Power Delivery ani DisplayPort. Vedle USB-C je pak ještě combo jack.

Na druhé straně notebooku najdeme pouze zámek typu Kensington, jeden USB 2.0 porty typu A. Dražší modely zde mají třetí výfuk chlazení. Čtečku SD karet na notebooku nenajdeme, což je podle mě škoda.

V tento moment jsem notebook otočil na záda a rozhodl jsem se podívat dovnitř. Spodní víko drží na místě celkem jedenáct šroubků. Spodek má pak tvary včelí plástve, v některých buňkách jsou navíc větrací otvory, ale mnoho jich není. Na odddělení spodního víka doporučuji použít nějaký plastový nástroj např. na otevírání mobilů, kterým opatrně odcvakáme plastové zobáčky držící kryt.

Naskytne se nám pohled na vnitřnosti notebooku. V pravém spodním rohu sedí kovový držák pro druhý SATA disk, zvládne dokonce i 9,5mm vysoké disky, nicméně zkoušel jsem pouze 7mm vysoký Samsung SSD 850 Pro 1TB. Doporučím však jistou dávku opatrnosti při manipulaci s flexi kabelem, je totiž celkem napjatý a nezkušený uživatel by ho mohl snadno poškodit.

Vedle disku je pak 3cell 48Wh baterie, lze ji nahradit 90Wh baterií, ale dostupnost v ČR je aktuálně neznámá a baterie zabere místo pro druhý disk. Zatím všechny konfigurace v ČR nabízí pouze 48Wh baterii. Vedle disku a baterie jsou pak reproduktory.

Nad baterií vlevo najdeme černý lepík. Pod lepíkem je pak podivný alobalový obal a v něm bydlí primární disk, v mém kusu bydlel Kingston OM8PCP3512F-AB 512GB, disk je připojený do CPU přes čtyři PCIe linky třetí generace, bohužel se mi nepovedlo zjistit téměř nic o jeho konfiguraci, je to zdá se velmi nový model a přímo na disku je chladící lepík, který nešel snadno sundat a tak jsem to raději nepokoušel. Disk má standardní délku 80mm, tedy M.2 2280.

Hned pod SSD se nachází M.2 2232 slot, ve kterém je umístěna WiFi karta, konkrétně se jedná o Realtek 8822CE dvouanténový WiFi chipset s podporou 802.11ac a Bluetooth 5.

Veprostřed notebooku je pak další lepík a zde jsou dva sloty pro SODIMM DDR4 paměti, ASUS zde osadil dva 8GB DDR4-3200 CL22-22-22-52 1T moduly. Oba běží na 1,2V a je hezké vidět takto rychlejší paměti, procesor to samozřejmě podporuje. Moduly můžeme samozřejmě vyměnit třeba za 2x16GB, zda jsou 32GB SODIMMy podporované netuším, aktuálně u sebe žádné nemám, abych to mohl vyzkoušet.

Oba dva SODIMMy na sobě mají jakýsi chladící lepík, výrobcem pamětí je společnost Micron.

Nad paměťmi můžeme vidět chlazení notebooku, jsou zde pouze dvě měděné heatpipes, třetí je pak k dispozici pouze pro grafickou kartu. Také můžeme vidět přípravu na mohutnější chladič, ale možná by bylo hezké, kdyby větší chlazení měl i tento model, tišší a chladnější notebook vždy potěší každého. Chladič jsem nedementoval, je zde záruční lepík a notebook putuje do dalších redakcí, jeho demontáží bych změnil nanesení teplovodivé pasty a zkazil tak zážitek ostatním.

Notebook podporuje přepínání grafický karet ála Optimus, normálně se používá integrovaná Vega v procesoru, která si ukousne 512MB VRAM napevno z paměti RAM, přičemž to nemůžeme změnit. Přídavná GTX 1650 Ti Mobile se aktivuje ve větší zátěži a při spuštění 3D programu. Samozřejmě to můžeme konfigurovat přímo ve Windows nebo v NVIDIA ovladači. Nicméně NVIDIA má nějakou vyšší prioritu, původně jsem chtěl otestovat i integrovanou Vegu, ale prakticky nikdy se mi nepovedlo ji donutit k práci v nějakých hrách a 3D programech, takže to zkusím někdy později s notebooky, které nemají přídavnou grafiku.

Procesor dodržuje napájecí limit 45 Wattů celkem konzistentně, při využití všech jader běží všech osm jader na nějakých 3,3-3,4GHz, což je doslova masakr. Takto procesor běží i v AVX2 zátěži, navíc si občas nějaké to jádro poskočí chvilkově na 3,6GHz.

Pokud nějakým testem zatížíme i integrovanou Vegu, power limit procesorové části se sníží na 35W pro všechna jádra a podtaktují se na nějakých 2,9-3,1GHz.

Software





Na notebooku byl předinstalovaný antivirus McAfee LiveSafe, který jsem promptně poslal pryč a také několik dalších programů, které můžete vidět na následujícím screenshotu.

Armoury Crate





Armoury Crate je na ASUS noteboocích poměrně užitečný nástroj, můžeme zde konfigurovat napájecí profily, ASUS zde má k dispozici rovnou tři. Při připojeném adaptéru se použije režim Performance, ve Windows se tak aktivuje napájecí profil High Performance, profil Silent pak značí úsporný režim, Turbo způsobí to, že se ventilátory roztočí na maximální otáčky, což bych spíše nedoporučoval. Nicméně nic nám nebrání používat napájecí profil přímo ve Windows, třeba i ten od AMD skrze instalaci chipset ovladačů. Klávesovou zkratkou Fn+F5 můžeme tyto režimy přepínat.

V programu je možné také monitorovat teploty a otáčky ventilátorů, dokonce zde dochází i k jistému měření hlučnosti, ale není mi jasné, zda se jedná o nějaký výpočet, nebo zda je to opravdu nějak reálně měřené.

Také zde můžeme konfigurovat podsvícení klávesnice a vytvářet profily pro konkrétní hry, které pak mění podsvícení nebo podání zvuku.

DTS Sound Unbound

V tomto nástroji můžeme konfigurovat audio, konkrétně prostorový zvuk DTS, nicméně je to zapotřebí zapnout v ovládacích panelech přímo ve Windows, poté je možné konfigurovat detaily v tomto nástroji.

DTS:X Ultra

V DTS:X Ultra můžeme opět konfigurovat audio, podobně jako v DTS Sound Unbound, přijde mi to tak jako lehce redundantní nástroj.

TUF Gamevisual

V tomto nástroji můžeme měnit teplotu barev displeje a také to má vliv na podsvícení klávesnice.

MyASUS





V tomto nástroji si můžeme zjistit záruku ASUS notebooku a nějaké další detaily. Najdeme zde také sekci pro aktualizaci ovladačů, diagnostiku a můžeme také nakonfigurovat nabíjení baterie.

Realtek Audio Console





V tomto standardním nástroji od Realteku můžeme opět konfigurovat audio.