RECENZE – HyperX Cloud Alpha je kvalitní herní headset za pěknou pálku

Zdroj úvodní fotky: oficiální

Série výrobků HyperX míří převážně na hráče a na headsetu Cloud Alpha je to pořádně vidět. Designem se moc neliší od svého předchůdce Cloud II, pár změn však přišlo, konkrétně například jiná struktura vysouvacích konstrukcí na polohování sluchátek (dokonce vyměněná za hliník místo oceli) či matnější vzhled. Červenočerná barva je již pro sérii specifická nejen u sluchátek a jinak tomu není ani tentokrát.

Najdeme zde také koženkové náušníky s tvarovou pamětí, které objímají celé ucho a snaží se tedy neumožnit průchodu zvuků jak ven, tak dovnitř, odnímatelný mikrofon a zároveň kabel složený ze dvou částí; kromě toho, že se tento model vrátil v základní výbavě k 3,5 mm jackům, lze kabel – o celkové délce 3,3 metry - rozpojit (spodní díl slouží v zásadě jako prodlužovací a rozdvojovací kvůli jacku na mikrofon) a zapojit do mezičlánku, jako například integrované zvukovky z modelu Cloud II a tím použít USB vstup.

Kabel je kvalitně konstruován, potažený textilem, zároveň je na sluchátka nezvykle tlustý, k lámání ale díky dostatečné ohebnosti nedochází. Na první části kabelu se nachází jen kolečko pro ztlumení či zesílení zvuku, a také posuvné tlačítko pro deaktivaci či aktivaci mikrofonu.

V horní části sluchátek díky měkčímu materiálu pravděpodobně časem při používání hrozí popraskání, na druhou stranu je rozhodně vyveden kvalitněji, než je obvyklé, tudíž by mohl vydržet o nějaký ten pátek déle.

Technické specifikace

HyperX Cloud Alpha díky návratu k 3,5 mm jacku zaručují možnost připojit zařízení prakticky k čemukoli – lze je tedy zapojit jak do PC, tak i do libovolné konzole typu PS4/XONE či do smartphonu. Technicky slibují frekvenční rozsah 13 – 27 000 Hz – ještě větší rozsah, než u modelu Cloud II - a podporu pro všechny zmíněné platformy.

Mikrofon je, jak již bylo zmíněno, odnímatelný, zároveň lehce a dostatečně polohovatelný. V tomto se ovšem v zásadě jedná o standart v rámci konkurenčních společností, Cloud Alpha ovšem sázejí na něco trochu jiného.

Dnešní společnosti totiž také při výrobě herních sluchátek často sázejí na dodání co nejvíce propracovaného simulovaného prostorového zvuku, díky čemuž vznikají technologie jako je například nyní celkem populární virtuální 7.1 ozvučení (pokud je ovšem zákazník ochoten smířit se s často nekvalitní integrovanou USB zvukovou kartou) cílené na „lepší vnímání prostoru ve hrách“.

Jak hráči, tak odborníci se v tomto tématu často nemůžou shodnout, přičemž jedna strana tvrdí, že 7.1 je nesmysl a hry ho díky stereo výstupu stejně nemají šanci využít, druhá strana se například ohání názorem, že při kompetitivním hraní je prostorový virtuální zvuk nenahraditelný.

HyperX Cloud Alpha se v tomto sporu přiklání spíše na první zmíněnou stranu, jelikož u tohoto modelu 7.1 ozvučení nenajdeme. Místo toho výrobci přišli s něčím úplně novým – technologií Dual Chamber.

Technologie Dual Chamber (viz oficiální video) je v podstatě celkem velkou inovací. Jedná se v zásadě o přidání jedné komory pro zvuk navíc; výsledek potom funguje tak, že každá komora má na starosti jiný zvukový výstup (basy a nízké frekvence/středy a vyšší frekvence), ne jako u obyčejných sluchátek, kdy jde veškerý zvuk z komory jedné.

Díky tomu lze zvuky lépe izolovat a rozeznávat, výstup je tedy ve výsledku mnohem čistší než u běžných headsetů, a tak lze mnohem přesněji identifikovat například střelbu či kroky ve hrách, případně jednotlivé nástroje v hudebních nahrávkách (u čehož samozřejmě hraje roli kvalita záznamu).

Mikrofon

Jak je u HyperX sluchátek snad již zvykem, i přes propagování mikrofonu jako „kvalitního a potlačujícího ruchy“, nejedná se o žádný výjimečný záznam. Mikrofon je sám od sebe překvapivě velmi tichý a je tedy nutné ho zesilovat softwarově, nepřináší to ovšem výrazné zhoršení kvality, jako to občas u jiných modelů může nastat.

Zarážející ovšem je, že bez zesílení je snímání natolik slabé, že při jeho testování na službách jako například TeamSpeak, kdy se přenos zvuku aktivuje při detekci hlasu, ho program často vůbec nezaregistroval a nic nepřenášel ani při nastavení 100 % tolerance, kdy by měl být aktivován i při nejtišším zvuku.

Po zesílení je přenos již naprosto v pořádku, ničím ovšem nezaujme; plní službu, ale u sluchátek této cenové relace by zákazník mohl očekávat čistší a přímější záznam hlasu. Stavbou je mikrofon příjemný a ergonomicky praktický – jednoduše řečeno, není ani dlouhý ani krátký a dobře se polohuje. Jak již bylo řečeno, je odnímatelný a dá se deaktivovat/aktivovat posuvníkem na kabelu.

Užívání

Při užívání sluchátek by posluchač mohl narazit na pár nedostatků – předně, i přesto, že výrobci prezentují, že zvuk je uzavřený díky uzavřenosti náušníků, po nutnosti zesílení mikrofonu se občas zvuk ze sluchátek dostává i do záznamu, což je opravdu silně nežádoucí. Je tedy nutné najít balanc mezi nastavením úrovně snímání mikrofonu tak, aby snímal správně hlas a nesnímal zvuk headsetu.

Sluchátka jsou velikostně tak akorát, oproti například podle některých obřím konkurenčním Razer headsetům, pro člověka s většíma ušima však může nastat problém přehřívání uší po několikahodinovém nošení, tlak při držení na hlavě je ovšem nastavený skvěle, po několikahodinovém nošení sluchátek nebolí hlava, headset zároveň na uších pevně drží.

Při hraní jsou sluchátka excelentní. Pokud vyžadujete od headsetu hlavně čistotu zvuku a přesnost ruchů, Cloud Alpha v žádném případě nezklamou a předčí jakákoli sluchátka s inzerovaným 7.1 ozvučením v této cenové relaci, pravděpodobně převážně díky již zmiňované technologii Dual Chamber.

Menší problém nastává při poslechu hudby či sledování filmů. Je pravdou, že ve zvuku jsou opravdu skvěle znatelné jednotlivé úrovně, tedy basy, středy a výšky, kde se čistotou blíží i studiovým sluchátkům, jenže na úkor toho je nutné si hodně pohrát s ekvalizérem, jelikož basy jsou sice úderné a čistě znějící, ale zároveň celkem tiché oproti například středům, které jsou nejvýraznější. U filmů je to ještě znatelnější – dynamika efektů dosti ztrácí, takže máte dojem, jako kdyby vám u domácího kina zeslabili subwooffer.

Zvuk je ovšem i tak nádherně čistý a rozlišený, kvalita je ve srovnání s konkurencí trochu někde jinde a pokud někomu chybí basy, na ekvalizéru se dají dělat divy. Headset je navíc určený pro hraní her, ne poslech hudby, takže o to víc je tato zvuková nevyrovnanost pochopitelná.

Verdikt

HyperX Cloud Alpha jsou rozhodně kvalitní výrobek. V cenové relaci kolem 2 tisíc Kč jsou jedny z těch dražších (konkrétně cca 2,500 Kč), což je zarážející hlavně vzhledem k horší kvalitě mikrofonu a konkrétnějšímu zaměření na cílovou skupinu hráčů, technologie Dual Chamber za vyšší cenu ovšem rozhodně stojí, zvuk je opravu krystalicky čistý. Pokud hledáte kvalitní herní headset, rozhodně nesáhnete vedle.