RECENZE: HyperX Fury RGB 2x8GB DDR4-3200 – KHX432C16FB3AK2/16

Testování pamětí je relativně přímočaré. Záleží co testujete, já jsem se rozhodl tentokráte pro jednodušší variantu bez hromádky grafů a přílišných detailů. Je zde mnoho faktorů od podpory na straně základní desky, paměťového řadiče v CPU, chlazení až po kvalitu samotných paměťových čipů.

Nicméně, v dnešní době v drtivé většině případů DDR4 paměti fungují s XMP profilem bez nějakého speciálního nastavování. Občas lze narazit na výjimky, kdy je nedoladěný BIOS nebo provozujeme méně obvyklý systém třeba s 4x16GB DIMMy, kde může být zapotřebí nějaké ruční ladění. To se však netýká testovaného kitu, který nabídne poměrně běžných 16GB paměti RAM.

Samotné paměti jsou zabalené v plastovém obalu, kde mimo samotných modulů leží ještě nálepka HyperX a manuál. Testovaný kit má oficiální název KHX432C16FB3AK2/16, existuje také varianta bez RGB LEDek nazvaná HX432C16FB3K2/16 s cenovkou okolo 2150 Kč s DPH. Testovaný kit s RGB LED je asi o 300 Kč dražší, pokud nechcete RGB LEDky, je možné vzít verzi i bez nich.

Jak název napovídá, jedná se o dva 8GB moduly s XMP profily, přičemž ten rychlejší nabídne efektivní frekvenci 3200 MHz, byť správně by se měla uvádět 3200 MT/s propustnost namísto „efektivní“ frekvence. XMP profily má tento kit rovnou dva, jeden pro 3200 MT/s a druhý nabídne nižší propustnost 3000 MT/s, ale také nižší latence.

Konkrétně mají profily následující časování:

frekvence CAS RCD RP RAS RC FAW 3200 MHz 16 18 18 36 74 34 3000 MHz 15 17 17 36 69 32

Pokud žádný XMP profil nepoužijeme, nastaví něco poměrně náhodně základní deska, nejčastěji to bude něco jako DDR4-2400 CL17-18 či DDR4-2133. Při použití XMP profilu dojde k navýšení napětí na 1,35V, což není nic nestandardního u rychlejších modulů, pokud chceme ještě vyšší rychlost, je velmi často zapotřebí napětí ještě o něco více navýšit.

Testovaný kit má dle všeho čipy od Hynixu, mělo by se jednat o C-die, někdy označované jako CJR. Tyto paměti jde relativně snadno o něco málo přetaktovat, ale nějaké trhání rekordů nečekejte. Já jsem tento kit v posledních několika měsících používal v recenzích základních desek a s různými procesory. Vytáhnout z těchto pamětí 3600 MT/s není složité, je však zapotřebí trochu zvolnit časování, což může nějaký výkon technicky vzato ubrat. Hodně ale záleží na tom, jakou máte desku a procesor.

Protože jsem občas poněkud líný, využil jsem pro přetaktování na AMD platformě „DRAM Calculator for Ryzen“, což je poměrně užitečný nástroj, kterým si můžeme nechat vypsat vhodné parametry pamětí, které pak můžeme posléze ladit k dokonalosti. Testovaný kit bohužel nezvládl jen tak přepnutí z 3200 MHz na 3600 MHz bez změn v časování, což je škoda, nicméně nejedná se o výrobcem garantovaný styl provozu. Zajímavé je, že ve své zásobě mám HyperX Predator kit, také 2x8GB kit DDR4-3200 CL16, který oněch 3600 zvládá i bez nějakých dalších extra změn. Využívá také paměti od Hynixu, ale je možné, že Predatory oproti Fury dostávají lepší čipy, nemám ale dostatek důkazů pro takové tvrzení.

Paměti jsem zkoušel na základních deskách ASRock X570M Pro4, Gigabyte X570 AORUS PRO, GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI, GIGABYTE Z390 AORUS PRO a několika dalších, na které si z hlavy nevzpomenu. Použité procesory byly typicky AMD Ryzen 7 3700X, AMD Ryzen 7 2700X, AMD Ryzen 9 3900X a Intel Core i9-9900K.

Na všech těchto systémech paměti chodily bez problémů, přetaktování se u některých desek občas lišilo, může dost záviset na konkrétním CPU, desce, BIOSu a tak podobně.

Co se týče podpory RGB, paměti lze konfigurovat typicky v nástrojích třetích stran, jako například ASRock Polychrome RGB, ASUS AURA či Gigabyte RGB Fusion. Zde záleží spíše na tom, co za efekty podporuje daný software, paměti pak mohou blikat dle libosti. Některé desky dokonce podporují ovládání RGB přímo v BIOSu, ale není to zcela standardní.

Finálně hodnotím tyto paměti vesměs pozitivně, víceméně ve všech sestavách fungovaly jak měly, minimálně tedy XMP profil a RGB. HyperX poskytuje na paměti dokonce rovnou desetiletou záruku, což se pomalu stává standardem, byť většina výrobců nabízí 5 let nebo dokonce dva roky. Také jsem narazil i na doživotní záruku, tam ale může dost záležet na tom, co je tím myšleno, zda životnost produktu dokud se vyrábí, nebo něco jiného. Také bych si troufal tvrdit, že HyperX a potažmo Kingston má velmi dobrou reputaci v této oblasti a velmi pravděpodobně nenastane situace, kdy paměti budou DOA, což se mi stalo několikrát u jiných výrobců.

Osobně si myslím, že drtivá většina uživatelů tyto paměti jednoduše nainstaluje do svého Personálního poČítače, maximálně nastaví XMP profil a dále je ladit nebude. Pokud tedy plánujete nějaké extrémní ladění, jsou zde lepší kity. Tento kit je pro některé jistě líbivý díky RGB LEDkám.

Pokud tedy sháníte nějaké funkční DDR4 paměti s RGB LEDkama, KHX432C16FB3AK2/16 poslouží skvěle a navíc je možné i nějaké menší přetaktování. Paměti si tak odnáší stříbrné hodnocení.

Hodnocení tedy vidím následovně:

klady + Plug & Play na AMD a Intel platformách + Funkční XMP out-of-the-box + 10 let záruka + Možnost přetaktování zápory - Nevhodné na nějaké extrémní OC pohlídejte si ? HX432C16FB3K2/16 varianta bez RGB LED je levnější a může být pro některé uživatele vhodnější

Poděkování

Za zapůjčení kitu HyperX Fury 2x8GB DDR4-3200 KHX432C16FB3AK2/16 děkuji společnosti HyperX.