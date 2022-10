RECENZE: Intel Core i5-13600K a ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI

Je to tady. Celý IT svět dychtivě čekal na vydání třinácté generace Intel Core procesorů, které měly vrátit Intel na vrchol a rozproudit inovace a lepší konkurenční prostředí. Intel Raptor Lake procesory, podobně jako Alder Lake pasují do socketu LGA1700, bude to navíc poslední generace pro tento socket. Stejně jako Alder i Raptor má dva paměťové řadiče, pro DDR4 a DDR5 paměti, což umožňuje tyto procesory osadit do levnějších základních desek, je však potřeba počítat s nižším výkonem v závilosti na použitých pamětech a dalších detailech.

Hlavní novinkou některých Raptorů je navýšení počtu úsporných E jader a také lehké navýšení frekvencí. Zbytek je vlastně stejný jako Alder Lake, u některých modelů je stejná integrovaná grafická karta Intel UHD 770 a procesory mají nadále pouze dvacet PCIe linek, přičemž extra osm linek je DMI sloužící na komunikaci s čipsetem. Podpora PCIe páté generace je zde také, ale stejně jako u AMD AM5 i u Intelu zatím není vlastně nic PCIe 5.0 k osazení do desek.

Některé procesory třinácté generace jsou architektonicky Alder Lake, měl by to být všechny model sedící pod Core i5-13600K.

Procesory Intel Raptor Lake, stejně jako Alder Lake nepodporují AVX512 instrukce, což je taková regrese ze strany Intelu, ale drtivé většině uživatelů to vadit nebude.

Testovací komponenty poskytla společnost ASUS, konkrétně se jednalo o sadu základní desky ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, procesor Intel Core i5-13600K ES a paměťový kit Kingston Fury Renegade 2x16GB DDR5-6800. Paměti jsou poněkud humorně také inženýrský vzorek.

Jelikož je testovaný procesor inženýrský vzorek, nedorazil v prodejní krabici a nemá i logicky nějaký prodejní popis na IHS. Nedovedu však říci jak moc se tento ES kousek bude lišit od prodejních kusů, od oka mi přišlo, že parametry odpovídají prodejním kusům.

Procesor má k dispozici šest velkých jader(P-Cores) a HT, dále má ještě osm úsporných jader(E-Cores). Primární tahači výkonu jsou logicky rychlá jádra, ta mají základní takt 3,5GHz a maximální boost až 5,1GHz. Úsporná jádra začínají na 2,6GHz a boostují až na 3,9GHz.

Nutno zmínit, že pro správnou funkčnost v operačním systému je zapotřebí podpora Intel Thread Director, což je zajištěno primárně ve Windows 11. Pokud plánujete používat Windows 10, můžete se těšit na zábavné situace, kdy některé náročné procesy CPU plánovač hodí na úsporná jádra, jelikož Alder/Raptor Lake nezná a vnímá všechna jádra jako stejná. Core i5-13600K má tak k dispozici celkem čtrnáct fyzických jader a dvacet vláken.

Procesor má klasicky dva hlavní napájecí limity, TDP je nastaveno na hodnotu 125 Wattů a platí pro základní takt, druhá hodnota PL2 je pak 181 Wattů. To není úplně malá hodnota, ale podobně jako u Zen4 i zde dochází k nevyužití maximálního limitu, během testování jsem většinou neviděl vyšší odběr jak 160 Wattů na CPU package. 181 Wattů nebo více tak můžeme odebírat až s přetaktováním.

Přetaktování je značně limitované chlazením, když jsem zkusil šest velkých jader na 5,5GHz, procesor okamžitě vystřelil na 101°C a docházelo k throttlování. Přetaktování jsem musel lehce uskromnit, ale o tom si můžete přečíst více v další kapitole.

Předem upozorním, že uchladit procesor po přetaktování je poměrně obtížné, proto jsem na chlazení zvolil SilentiumPC NAVIS RGB 280 AIO, jelikož výkonnější AIO vodníka po ruce nemám. U pamětí jsem nastavil konzervativnější XMP profil DDR5-6000 CL32-38-38-80 2T.

Zbytek sestavy tvořil tradiční zdroj Corsair HX1200, grafická karta GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti eXtreme 11GB, ADATA LEGEND 840 1TB PCIe Gen4 SSD a Windows 11 Pro 22621.608. S Windows 10 nefunguje CPU plánovač korektně a střelil bych se do nohy, proto mé "oblíbené" Windows 11 Pro.

Procesor jsem testoval v továrním nastavení, takže mohl konzumovat až 181 Wattů, ale více jak 160W odběr jsem v zátěži neviděl. Tedy alespoň dle monitoringu, mám však podezření, že procesor opravdu bere 181 Wattů v zátěži a možná i více, což naznačovala spotřeba celé sestavy, ta se často blížila Ryzenu 9 7900X, který má vyšší spotřebu.

Nyní detailněji k základní desce ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI. Jedná se o hi-endovou základní desku pro Intel LGA1700 platformu. Oficiální cena této desky v ČR je 14 849Kč, což desku staví do ultra hi-endu, podobně jako drahé X670E desky. ASUS si samozřejmě připravil kupu vychytávek pro tuto platformu, která tu s námi bude do doby, než přijde Intel s novým socketem pro generace Meteor Lake.

Co se výbavy týče, v balení mimo desku najdeme maniál, lepíky ASUS ROG, klíčenku, pomocný držák grafické karty, dva SATA 6Gb/s kabely, držák pro přídavný VRM ventilátor, stahovácí pásky, WiFi antény a další drobotinu.

Z fotografií výše se může zdát, že deska má k dispozici celkem pět PCIe NVMe slotů. A opravdu tomu tak je, což je celkem zajímavá vlastnost. Aby to nebylo málo komplikované, tak nemůžeme samozřejmě jen tak použít všechny sloty. První dva M.2 sloty jsou připojeny do procesoru, jeden poskytuje čtyři PCIe Gen5 linky a druhý čtyři PCIe Gen4 linky. První slot, který podporuje PCIe páté generace sdílí linky s prvním PCIe x16 slotem, takže pokud do něj osadíme SSD, přepne se nám primární PCIe slot do režimu x8. Doporučuji tak využít druhý M.2 slot, pokud nechcete sebrat linky svému SSD.

Zbylé tři M.2 sloty jsou připojeny do Intel Z790 čipsetu, každý poskytuje čtyři PCIe Gen4 linky, třetí umí případně i SATA. Pozitivní je, že všechny M.2 sloty mají svůj vlastní chladič.

Deska má tři PCIe x16 sloty, první je připojen do procesoru a poskytuje až šestnáct PCIe Gen5 linek, pokud neosadíme do prvního M.2 slotu SSD, v takovém případě se přepne do x8 režimu. Zbylé dva x16 sloty elektricky poskytují čtyři PCIe linky čtvrté generace a oba sloty jsou připojeny do Intel Z790 čipsetu.

ASUS na desku přidal i tlačítko Q-Release, které odtáhne zámek PCIe zobáčku na primárním PCIe x16 slotu, což usnadní manipulaci s grafickými kartami, které mají backplate a v případě, že nám zde překáží velký vzduchový chladič.

Z hlediska chlazení je na tom nejhůře Intel Z790 čipset, pasivní chlazení je relativně malé a čipset topí značně více, než třeba AMD X670E/B650 čipsety. Navíc je jeho chladič ofukován grafickou kartou, což vyloženě nemusí pomoci.

V pravém spodním rohu pak najdeme pinoviště pro LEDky a tlačítka vepředu skříně, CMOS baterii, dva PWM čtyřpiny, piny pro externí teplotní senzor a pinoviště s USB 2.0.

V levé spodní části najdeme ještě jeden čtyřpinový PWM konektor pro ventilátory, dvě RGB LED pinoviště, piny pro připojení externí Thunderbolt karty a piny pro připojení 3,5mm audio jacků vepředu skříně.

Na boku desky se nachází 19-pinový USB konektor poskytující dva USB 3.0 5Gb/s porty a také zde najdeme čtyři SATA 6Gb/s porty, připojené do Intel Z790 čipsetu.

Ještě o něco výše se nachází další 19-pin s dvěma USB 3.0 5Gb/s porty a USB-C konektor pro připojení USB-C v předním panelu skříně. Nechybí 24-pin ATX konektor, zapínací tlačítko, POST displej a diagnostické LEDky.

V horní části jsou RGB LED pinoviště a dva PWM čtyřpiny pro ventilátory.

Pro přídavné napájení slouží na desce dva osmpiny, každý protlačí až 384 Wattů, což se v případě Raptor Lake procesorů hodí, hlavně pro extrémní přetaktování. Pro běžné použití stačí připojit jen jeden z nich.

Na zadním panelu najdeme hromadu portů. Máme zde DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, tlačítko pro vymazání CMOS a flashování BIOSu, čtyři USB-A 5Gb/s porty, šest USB-A 10Gb/s portů, USB-C 10Gb/s a USB-C 20Gb/s. Nechybí samozřejmě RJ45 ethernet, který zajišťuje čipset Intel I-225V, WiFi 6E čipset taktéž od Intelu a 3,5mm jacky s optikou, které jsou připojeny do Realtek ALC4080 kodeku.

Okolo LGA 1700 socketu můžeme vidět čtyři sloty pro DDR5 RAM, přičemž ASUS uvádí podporu 7800 MT/s a rychlejích modulů, což bude vyžadovat nějaké ruční ladění a přetaktování.

Napájecí kaskáda je údajně složena v konfiguraci 18+1 fází, osmnáct je pro VCore a jedna zbývá pro SA. Povšimněte si, že velká část chladiče VRM je zakrytá plastem s logem ROG, což bude mít lehce negativní dopad na teplotu VRM. Konkrétně jsou použity chytré Power Stages Renesas ISL99390, každý tento MOSFET protlačí až 90A.

ASUS k desce nabízí i tradiční software Armoury Crate, ve kterém můžeme konfigurovat kupu věcí včetně aktualizace ovladačů.

BIOS/UEFI má klasický ASUS design, detaily můžete vidět na screenshotech níže.