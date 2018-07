RECENZE: Lenovo IdeaPad 720S-13ARR – Ryzen 2700U v hliníku

Představení IdeaPadu 720S-13ARR

IdeaPad 720S je hliníkový ultrabook s příjemnou úhlopříčkou 13,3“. Existuje samozřejmě ve varinatě s Intel Core procesory, dokonce lze najít varianty s poněkud obstarožní GeForce 940MX. Já jsem testoval poněkud jiný model a to sice kousek s procesorem AMD Ryzen 7 2700U. Můj konkrétní kus je dovoz z Řecka, proto má řecké popisky.

IdeaPad 720S v sobě obsahuje čtyřjádrový AMD Ryzen 7 2700U, který samozřejmě podporuje SMT a obsahuje integrovanou grafickou kartu AMD Vega 10, která má 640 shaderů a velmi slušný výkon vzhledem k tomu, že se jedná o iGPU. Dále zde najdeme 8GB RAM DDR4, 256GB PCI-E NVMe SSD, Realtek AC Wi-Fi, Bluetooth, podsvícenou klávesnici, čtečku otisků prstů, 720p webkameru a matný 13,3“ FullHD panel od firmy LG. Jako operační systém zde slouží Windows 10 Home, build 1803, originálně ale byla použita starší verze 1709, po připojení k internetu se samozřejmě verze Home upgraduje na nejaktuálnější verzi, zde není útěku.

V Řecku tento notebook vyšel na 999 EUR včetně daně, u nás se bohužel neprodává, pouze varianty s Intel procesory, případně starší modely z generace Kaby Lake, které mají dedikovaný Radeon RX 560M, ty jsou však patnáctipalcové.

V balení pak najdeme v látkovém obalu samotný notebook, krátký manuál a malý 45W USB-C adaptér.

Porty

Tato část bude velmi krátká. IdeaPad 720S mnoho portů nemá. Na levé straně najdeme dva USB-C porty a jeden USB-A. Na pravé straně najdeme druhé USB-A a combo jack. Také je zde tlačítko, které vyvolá boot menu. Bohužel zde nenajdeme ethernet, DisplayPort, HDMI či čtečku SD karet, což je poměrně mrzuté. Přes USB-C lze dokovat za pomoci USB-C dokovacích stanic.

Klávesnice a okolí

Dále se podíváme na klávesnici a okolí. Říká se, že obrázek řekne více, než tisíc slov.

Vytvořil jsem tedy poměrně nekvalitní obrázek, který vyjadřuje mé pocity z použité klávesnice.

Nyní seriózně, rozložení je inspirované nejspíše Asus Zenbooky nebo Apple Macbooky. Klávesnice je neergonomicky placatá, power button je umístěn namísto klávesy Delete a kurzorové klávesy jsou zcuclé do jednoho bloku. Klávesa s pajpou a backslashem má z nějakého důvodu prodloužení a slévá se tak s klávesou Enter. Velmi často jsem tak poslepu stisknul obojí najednou, proč tomu tak je absolutně nerozumím. Jako pozitivum hodnotím Caps Lock LEDku a power LEDku. Klávesnice je jinak podsvícená a podsvícení je zde vyrobeno dobře, nikde nic neprosvítá špatně a to ani při pohledu z boku, což bývá nešvarem u některých jiných notebooků. Dalším nešvarem je pak fakt, že klávesy F1 až F12 se defaultně chovají jako multimediální klávesy, naštěstí to lze změnit v BIOSu. Jako uživatel ThinkPadu si samozřejmě musím rýpnout, že Ctrl a Fn mají špatné pořadí a chybí tu TrackPoint.

Co se týče TouchPadu, jedná se opět o celoklikací clickpad, je použitelný, pokud zrovna nemůžete použít myš. Clickpad samozřejmě podporuje gesta a je poměrně přesný.

Displej a okolí

IdeaPad 720S se chlubí poměrně dnes již standardním 1920x1080 panelem, který je navíc matný, což hodnotím jako pozitivum. Jedná se o IPS panel, konkrétně LG LP133WF4-SPB1, tento konkrétní kus byl vyroben v roce 2015 a údajně poskytuje kontrast 700:1, svítivost panelu je pak udávána na 300 Nitů. Toto však nemohu ověřit, neboť nevlastním žádnou sondu. Během krátkého používání jsem však nenarazil na nerovnoměrnosti v podsvícení, vadné pixely a další neduhy.

Za zmínku ještě stojí fakt, že displej je možné zcela zhasnout snižováním úrovně podsvícení.

Vnitřnosti notebooku

Samozřejmě jsem neodolal a podíval jsem se dovniř notebooku. Demontáž je poměrně jednoduchá, potřebujeme však torx šroubovák a ideálně kus plastu, kterým odcvakneme dva zobáčky, které finálně spodní kryt drží.

Po odklopení krytu získáme pohled na vnitřnosti a je tu hned jeden zajímavý aspekt. A to sice chlazení, toto Lenovo totiž chladí Ryzen 7 2700U chladičem s dvěma ventilátory, což vypadá poměrně slibně. Ventilátory mají navíc kovové lopatky. Tovární hromadu teplovodivé pasty jsem však nahradil pastou Noctua NT-H1.

Pod kovovým krytem vpravo najdeme PCI-E NVMe SSD od Hynixu a konektor do LCD. Na levé straně pak vidíme Wi-Fi chipset od Realteku. Zkoušel jsem ho vyměnit za Intel AC-8265, nicméně po výměně se notebook náhodně restartoval, Wi-Fi chipset pořádně nefungoval a tak jsem to prohodil nazpět. Baterie je snadno vyměnitelná, měnit klávesnici pak bude peklo, protože vše je vlastně našroubováno na ní, jak je u těchto notebooků zvykem.

Za zmínku stojí také samotný Ryzen 7 2700U, na rozdíl od Intel Coffee Lake procesorů se jedná o jeden kus křemíku, který nemá externí FCH, nejspíše má i více PCI-Express linek, protože M.2 SSD je připojeno čtyřmi linkami třetí generace.

Velmi nepříjemné překvapení nás čeká pod kovovým krytem nad procesorem, zde je připájená RAM, celých 8GB od Micronu. Další šok přijde ve formě zjišťení, že RAM je zapojena pouze jednokanálově, navíc se jedná o běžný DDR4-2133 modul s hrozným časováním CL18-18-18-39 CR1, což tvrdí minimálně AIDA64.

Původně jsem čekal LPDDR4-2133 v dual-channelu, nicméně koná se zde spíše nepříjemné překvapení. Další nepříjemné překvapení je pak alokovaná VRAM pro Vegu 10. Z RAM je alokováno pouze 256MB VRAM, zbytek si iGPU bere dynamicky z RAM, což může způsobovat problémy v některých hrách. V BIOSu toto nastavení navíc nemůžeme změnit. Mé pocity vyjadřuje opět obrázek.

Testovací IdeaPad 720S-13ARR má následující konfiguraci: