RECENZE: Lenovo ThinkPad P14s Gen2 (AMD)

Tuto recenzi nezačnu příběhem, jelikož by byl mastný a neslaný. Pro nějakou osobu, co možná dělá i nějaké to programování jsem potřeboval pořídit výkonnější notebook, než ThinkPad Carbon X1 Gen6, který má dnes už línější procesore Intel Core i5-7300U a připájeno 16GB RAM. Chtěl jsem tedy pořídit něco jako ThinkPad T14 Gen2, ale na lenovoshopu jsem zahlédl ThinkPad P14s Gen2 s Ryzenem 7 PRO 5850U a to navíc i skladem za zajímavou cenu. Pořizovací cena tohoto notebooku je nějakých 39 000 Kč s DPH (+/- nějaké stovky až tisíce Kč v závislosti kde to kupujete, zda tam je UHD displej, LTE modem, atd.). Na základě zkušeností s ThinkPady T14 Gen1 s Ryzeny 7 PRO 4750U jsem neměl nějaká zlá očekávání, je to vlastně stejné šasi, jen zde máme novější procesor Zen3 generace a ISV certifikace pro různé CAD programy. Tento model jsem testoval krátce po Intel variantě a i tento model si dle mého názoru nezaslouží označení pracovní stanice, jelikož i tento kus má částečně pájenou RAM a má jen iGPU. Na druhou stranu nedochází k podivným propadům výkonu, máme zde lepší displej, vyměnitelnou WiFi, konzistentní a dobrý výkon CPU i iGPU a navíc je tento model asi o 10k Kč levnější, než Intel verze s polovičním počtem jader.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware(do notebooku jsem přidal jeden dual-rank 16GB DDR4-3200 CL22 modul, aby měl notebook více RAM a dvoukanálové zapojení paměti):

AMD Ryzen 7 PRO 5850U - 1,9GHz, Turbo až 4,4GHz, 16MB L3, 24W TDP, 7nm, 8C/16T

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon PRO RX Vega 8 Mobile

14“ AU Optronics B140HAN05.7, 1920x1080 IPS 60Hz 400nit

Samsung SSD 970 EVO 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen3 x4

2x Realtek RTL8111/8168/8411 PCIe Gigabit Ethernet

Realtek RTL8852AE WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 51Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro V21H2

Notebook dorazil ve své standarndí krabici, jelikož je zakoupený v normálním eshopu. Uvnitř krabice tak mimo notebook, USB-C 65W adaptér a jednoduchý manuál nic dalšího nenajdeme, což ničemu nevadí.

Stejně jako ostatní ThinkPady P14s Gen1/2, T14 Gen1/2, i tento model má šasi vyrobeno z následujících materiálů, cituji: PPS / 50% GF (Nahoře), PC + ABS / Talc15 + Magnesium Alloy (Krytí klávesnice), PA / 50% GF (Dole).

Portová výbava je téměř totožná, jako na Intel verzi, vzadu najdeme slot pro SIM kartu, což lze použít v kombinaci s LTE/GPS modemem uvnitř notebooku(testovaný model ho nemá, je možno dokoupit samostatně, typicky je to nějaký Fibocom řady 850).

Na pravé straně notebooku najdeme zdířku zámku typu Kensington, RJ45 konektor připojený do Realtek RTL8111/8168/8411 PCIe gigabitové síťové karty(notebook má rovnou dva tyto ethernety, jeden pro RJ45 a jeden pro dokování), výfuk chlazení, USB-A 5Gb/s port a slot pro čtečku SmartCard karet.

Na levé straně najdeme zbytek portové výbavy, je zde microSD čtečka karet(ocenil bych více velkou SD čtečku, jako to měly ThinkPady T480/A485), 3,5mm audio combo jack, HDMI 2.0 výstup, USB-A 5Gb/s port a dva USB-C, kde každý z nich nabídne DisplayPort 1.2, 10Gb/s USB konektivitu a napájení, vedle druhého USB-C portu je ještě proprietární ethernet určený pro mechanické dokovací stanice. AMD verze má rovnou dva gigabity, každý připojený na vlastní port, jeden obsluhuje RJ45 a druhý tento konektor pro dok. Jeden notebook tak sežere dvě IP adresy, ale jedná se o zajímavou výhodu, kdy máme k dispozici dva nativní PCIe gigabity.

Po otevření notebooku nás přivítá klasická chiclet klávesnice, kterou Lenovo používá někdy od roku 2012 a to včetně nejlepšího polohovacího zařízení na světě, které se jmenuje TrackPoint. Vedle velkého celoklikacího touchpadu pak najdeme čtečku otisků prstů. Klávesnice samotná je podsvícená a má v sobě LEDky pro indikaci Caps Locku, Fn Locku, ztlumení reproduktorů a mikrofonu. Nad klávesnicí jsou už jen reproduktory a zapínací tlačítko. Klasický indikační panel s LEDkama jako na starších ThinkPadech zde nenajdeme.

Displeje jsou u business class notebooků tak trochu loterie, dnes testovaný kus dopadl o něco lépe, než P14s Gen2 s Intelem, tento kus má v sobě displej od AU Optronics, který se překresluje značně rychleji, než BOE v předchozím modelu. Displej má svítivost až 400 nitů a jedná se o IPS panel, podporuje dokonce i FreeSync v rozsahu 40 až 60 Hertzů.

Nad displejem je tradiční 720p webkamera s ThinkShutter krytkou, která kameru zároveň vypne. Dále zde jsou dva mikrofony a IR kamera, kterou lze použít s Windows Hello.

I u tohoto modelu jsem se rozhodl podívat dovnitř, jelikož jsem plánoval nějaké hardwarové změny, žádná očekávání v nějakých změnách jsem neměl. Spodní víko drží na místě šest šroubků, poté je zapotřebí opatrně víko odcvakat nějakým nástrojem.

Vnitřní rozložení komponent je identické, jako na starších ThinkPadech T495 a T14 Gen1, což není nijak překvapivé. Oproti Intel variantě je zde malá výhoda ve formě vyměnitelné WiFi karty. Údajně jsou špatně dostupné Intel AX200 čipsety a tak Lenovo osazuje co se zrovna podaří sehnat. Narazit tak můžete na Intel AX200, MediaTek MT7921 nebo jako v dnešním kusu, na Realtek RTL8852AE. Vše to jsou WiFi 6 čipsety a přijde mi, že spolehlivě fungují ve Windows i v Linuxu. Vedle WiFi slotu je pak ještě WWAN slot pro LTE/GPS kartu.

Nechybí zde jediný M.2 2280 slot, který je připojen čtyřmi Gen3 PCIe linkami přímo do procesoru. Od Lenova zde bylo osazené SSD Micron 2300 512GB, což jsem také viděl mnohokrát. Aby byla nějaká legrace, osadil jsem jiné MLC SSD, konkrétně Samsung 970 PRO 512GB.

Jako ostatní 14" ThinkPady řady T a P i tento model má částečně pájenou RAM, na výběr je 8GB nebo 16GB pájené RAM DDR4-3200 CL22, ale přesnou konfiguraci čipů neznám, nevím zda je osazen single rank 1Rx8 modul nebo 1Rx16 či dokonce dual-rank modul. Aby notebook nebyl smutný s jedním paměťovým kanálem, přidal jsem jeden Kingston 16GB DDR4-3200 CL22 dual rank modul. Máme tak celkem 32GB paměti a značně lepší výkon. Bohužel více jak 48GB RAM do notebooku nedostaneme.

Spodní části vévodí relativně malá čtyřčlánková baterie s kapacitou 51Wh, opět si posteskávám nad možností uživatelsky vyměnitelných baterií, kdy bylo možné osadit 24Wh interní a až 72Wh vyměnitelnou baterii.

Osmijádrový Ryzen 7 PRO 5850U chladí pasivní chladič s ventilátorem a dvěma heatpipes, procesor udrží dlouhodobě napájecí limit cca 24 Wattů(dle HwiNFO CPU Package odebírala něco v rozpětí 23,9-24,2W, proto uvádím 24W ve všech grafech a ne 25W, PPT typicky bydlelo také na 24W hodnotě). Tento model nevykazuje podivné chování a masivní podtaktovávání jako Intel + NVIDIA verze a můžeme se tak těšit minimálně na konzistentní výkon. Procesory AMD Ryzen 4000U a 5000U mají typicky velmi dobré provozní vlastnosti, takže očekávám velmi slušný výkon, který jen tak něco nepřekoná.

V procesoru je i integrována grafická karta, máme zde celkem osm CU bloků a tak iGPU značím v grafech jako AMD Radeon PRO RX Vega 8 Mobile, jelikož samotné AMD toto iGPU značí jen jako AMD Radeon Graphics, což je dle mého názoru matoucí. S tímto iGPU lze použít i PRO ovladače, které by měly zajistit lepší výkon v profesionálních aplikacích, na což se podíváme v samostatné kapitole. Protože se jedná o iGPU, přidělil jsem mu v BIOSu rovnou 4GB VRAM, zajímavé je, že můžeme přidělit až 8GB VRAM. U standardních AMD ThinkPadů jsou 2GB typické maximum paměti co můžeme alokovat, zbytek si iGPU vezme dynamicky z RAM. Ovladače jsem použil ze stránek Lenova, jelikož samotné AMD profi variantu nenabízelo, jen běžný ne-profi ovladač.

Lenovo Commercial Vantage

Lenovo Commercial Vantage je tak trochu odlehčený program Lenovo Vantage, odlehčení spočívá v absenci reklamních sdělení, což schvaluji. Jinak zde můžeme tradičně konfigurovat baterii a její stav, klávesnici, webkameru a tak podobně. Konfigurační utilita TrackPointu je separátní.

AMD Radeon PRO Settings

Jak jsem zmínil dříve, s notebookem je možno použít PRO variantu ovladačů, ThinkPad P14s Gen2 má totiž ISV certifikaci pro různé CAD programy a více profi ovladače, kde najdeme vlastnosti jako podporu 10-bitových barev a jinak víceméně standardní funkce jako v běžných AMD ovladačích.