RECENZE – Logitech K380, bezdrátová klávesnice nejen na cesty

K380 je díky svým rozměrům a bezdrátovým připojením skvělým pomocníkem na cestách. Vejde se do batohu, vejde se do kabelky, vejde se do pouzdra na tablet či dokumenty. Je skvělým doplňkem tabletu nebo mobilu, pokud na nich chcete pokračovat v psaní školní práce nebo pracovních dokumentů například v kavárně po cestě domů, byť v současné covid době to bude spíše vlastní zahrádka, terasa nebo balkón. Hodí se i na stůl k počítači, pokud máte omezený prostor nebo máte rádi minimalistický design.

Oficiální cenovka Logitechu je stanovená na 1 389 Kč včetně DPH. Běžně se prodává za cenu kolem 1 250 korun. Klávesnice se prodává od roku 2015 a těší se popularitě, i když její cena není právě nejmenší. Klávesnice je multiplatformní, lze ji používat de facto kdekoli – Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android, iOS či Apple TV. Automaticky mapuje klávesy podle hostujícího operačního systému. Má na sobě popisky kláves pro Windows a macOS. Pro mě je levnou náhradou za Apple Smart Keyboard k iPadu.

Vzhled a konstrukce

Délka 279 mm, šířka 124 mm a výška pouhých 16 mm. I když jsou rozměry minimalistické a je kompletně plastová, hmotnost dosahuje 423 gramů, ve které jsou započteny i dvě AAA baterie. Plast má na omak zdrsněný povrch jak na těle, tak samotných klávesách. Navzdory plastové konstrukci je klávesnice pevná, ani při větším tlaku se její tělo nijak neprohýbá ani nevrže.

Klávesnice se vyrábí ve více barevných variantách. Černá (spíše tmavě šedá), bílá a růžová. Na klávesnici objevíte tři klávesy, označováné jako Easy Switch, které mají odlišnou barvu. V případě mnou recenzované černé barvy jsou žluté, u bílé jsou světle šedé a u růžové jsou bílé. Osobně se mi zvýrazněné klávesy nelíbí, uvítal bych, kdyby byly ve stejné barvě jako zbytek klávesnice. Jako nejelegantnější mi připadá bílá varianta. Dříve se vyráběla i tmavě modrá varianta, ale tu už v obchodech nepotkáte.

Nevšednost této klávesnice vytváří tvar kláves, ty jsou primárně kulaté s prohlubní pro prst. Horní a dolní řada kláves je pro změnu vypouklá. Popisky jsou dostatečně čitelné, ale nepotěší, že se nevyrábí v CZ/SK verzi.

Na levé boční straně je přepínač pro zapnutí a vypnutí klávesnice. Přepínač je dostatečně vystouplý, takže je jeho ovládání snadné. Klávesnice je lehce zkosená směrem k vám. Přední část klávesnice je pouze půl centimetru vysoká, pro komfortní psaní se obejdete bez podložky zápěstí. Nehledejte nožičky na zvýšení úhlu klávesnice, žádné na ni nejsou, jsou zde jen čtyři kulaté gumové podložky, které pomáhají klávesnici držet i na hladkém povrchu. Pokud byste chtěli vyšší sklon, budete muset improvizovat. I když mám rád vyšší sklon klávesnic, tak u K380 mi sklon dostačuje a necítím potřebu ji podkládat. Na spodní straně naleznete ještě kryt, pod kterým se nacházejí dvě AAA baterie, alkalické baterie jsou součástí balení.

Klávesy

Mnou testovaná klávesnice měla označení US International, ale levý Shift je krátký a Enter dvouřádkový, což odpovídá UK rozložení. Nedávno recenzovaná Logitech G915 měla také US Intl. klávesnici, s dlouhým levým shiftem a dvouřádkovým enterem. Bohužel označování rozložení klávesnic Logitechu nerozumím, na stole mám další klávesnici, také s US International rozložením, má dlouhý levý Shift a jednořádkový Enter, a to je to, co by člověk pod pojmem US Intl. očekával. Klávesnice je nejblíže 75% velikosti, ale chybí ji navigační klávesy Home, End, PgDn a PgUp, ty jsou řešeny kombinací klávesy Fn a kurzorových šipek. Svými rozměry, rozložením a provedením kláves se podobá mnohým laptopovým klávesnicím.

Pokud znáte klávesnice Thinkpadů, budete s K380 jako doma, prohloubení tlačítek je podobné, jen dráha kláves je na K380 o něco menší. Klávesy kladou poměrně velký odpor a poskytují citelnou zpětnou vazbu. Odpor bych přirovnal k hnědým Gateron spínačům (55 gramů), jen s rozdílem, že odpor klávesy nastupuje okamžitě. Pocitově mi přijde blízká současným Magic Keyboard v Macbooku.

Psaní na klávesnici je tiché, podobně jako na laptopech. Díky prohlubni a odporu získáte rychle jistotu při psaní, zvyknout si budete muset na její celkově malé rozměry. Dlouhé klávesy včetně mezerníku fungují spolehlivě a registrují stisk i když klávesu zmáčknete na jejím okraji.

Horní řada funkčních kláves je užší a jsou místo prohloubení vypouklé. Standardně plní své multimediální funkce nebo přepínají mezi spárovanými zařízeními. Pro uživatele Windows bude bez dodatečného software nepříjemné, že klávesy F1 až F12 jsou přístupné pouze přes klávesu Fn.

Psaní na této klávesnici mě bavilo, pravděpodobně díky minimalistickému designu a rád se k ní vracím, používám ji nejvíce ve spojení s iPadem.

Připojení a výdrž baterií

K380 používá bluetooth, který je také jedinou cestou, kterou klávesnici připojíte. Není zde žádný USB adaptér ani kabelové připojení. Pokud ji plánujete připojit k počítači a nemáte BT, rovnou si s klávesnicí nějaký BT adaptér přiobjednejte. Klávesnici lze spárovat až ke třem zařízením, mezi kterými můžete snadno přepínat prostým stiskem jednoho ze tří barevných Easy Switch tlačítek označených čísly 1 až 3. Přepínaní probíhá hladce, obvykle proběhne za cca 2 sekundy, čas od času se ale připojení o pár sekund protáhlo. Navazování spojení je indikováno blikáním malé bílé LED diody nad patřičným přepínacím tlačítkem. Po připojení zůstane LED pár sekund svítit a pak zhasne.

Párování probíhá delším podržením příslušného Easy Switch tlačítka, jakmile se režim párování aktivuje, začne LED dioda nad tlačítkem rychle blikat. Pro potvrzení párování vás zařízení, ve kterém ho provádíte vyzve k zadání vygenerovaného číselného kódu na klávesnici a jeho zadání potvrdíte enterem.

Udávaný dosah je pro BT deset metrů. V bytě jsem neměl problém připojit se z vedlejšího pokoje, ale skrze celý byt se už klávesnice nepřipojila. Při použití s počítačem, tabletem či mobilem bude klávesnice pravděpodobně jen několik desítek centimetrů daleko, a neměl by být problém ani s ovládáním TV či HTPC, pokud nemáte nějakou obří místnost. Spolehlivost připojení byla dobrá, nezaznamenal jsem žádné opožděné reakce nebo vypadávání spojení, mohla by tak uspokojit i nenáročného hráče.

Logitech u K380 uvádí výdrž baterií až dva roky. Klávesnici zdaleka tak dlouho nemám a ani ji nepoužívám ke každodenní práci, ale pokud jste již nějaké bezdrátové Logitech periferie používali, tak víte, že baterie v nich vydrží obvykle dost dlouho. Dva roky tak znějí docela reálně. Vždy samozřejmě záleží na tom, jak moc klávesnici používáte. Někomu mohou baterie vydržet půl roku, někteří majitelé ale hlásí, že dodané baterie měnili až po čtyřech letech. Daní za dlouhou životnost je, že si vybíjejících baterií nemusíte všimnout a zradí vás někde v terénu, kdy zrovna žádné náhradní u sebe nemáte a ani nebude poblíž žádný obchod, kde byste koupili nové. Určitě bude dobré klávesnici vypínat, pokud ji delší dobu nebudete používat nebo ji budete přenášet.

Ostatní funkce a software

Pomocí programu Logi Options, který je dostupný ke stažení ze stránek Logitechu, k dispozici je verze pro Windows a macOS, na M1 zatím jen v podobě Intel binárky, která ale běží bezchybně. Uživatelé Windows uvítají možnost přepnutí horní řady tlačítek do režimu F1 – F12 bez nutnosti držet klávesu Fn, speciální funkce tlačítek pak budou pro změnu dostupné se stisknutou klávesou Fn. Pro tlačítka F4 – F7 pak máte možnost nastavit si vlastní funkci. Lze mapovat tlačítka či klávesové zkratky, lze ovládat multimédia, spustit vyhledávání, simulovat tlačítka myši, spouštět aplikace atp. Konkrétní nabídka se liší mezi Windows a macOS.

Logi options vám zobrazí i stav baterií, ale přesnější informaci nečekejte, jsou tu jen tři tečky, v případě K380 může jedna tečka znamenat i měsíce používání. Můžete si také nastavit upozornění na vybíjející se baterie. Dále program nabízí možnost na obrazovce zobrazit po krátkou chvíli překryvnou ikonu která se objeví po stisknutí Caps Locku a indikuje jeho stav. Zapnutý Caps Lock si můžete nechat indikovat zobrazením malé ikonky v menu baru/start liště. Aplikace vám ukáže i seznam zařízení, se kterými je klávesnice spárovaná.

Pokud máte myš podporující technologii Flow, budete mít možnost klávesnicí psát na počítači, na kterém se aktuálně nachází kurzor myši.

Závěr

K380 je dobře zpracovaná klávesnice minimalistických rozměrů, s dostatečně pevnou konstrukcí a netypickým tvarem kláves, který neubírá na funkčnosti. Bezdrátová s možností spárování k více zařízením. Snadno se přenáší, psaní na ni je příjemné a přesné, slibuje dlouhou výdrž baterií a je multiplatformní. Pokud jsou vaše priority právě v těchto atributech, může být pro vás zajímavou volbou.

Logitech K380 jsem zvolil jako klávesnici k iPadu, který ještě společně s myší používám jako náhradu laptopu v situacích, kdy se mi nechce nebo nemohu s sebou vzít Macbook.

Jako nedostatek klávesnice vidím barevně odlišené Easy Switch tlačítka, absenci české lokalizace, nemožnost změnit chování F1 – F12 kláves bez nutnosti instalovat do počítače Logi Options. Zamrzí absence indikace Caps Lock na klávesnici a chybějící popisky klávesových zkratek pro klávesy Home, End, PgUp a PgDn. Někomu může chybět možnost nastavit vyšší skon. Slušelo by jí i podsvícení, to by sice snížilo výdrž na baterie, ale výrazně zlepšilo uživatelský komfort, zvláště pokud máte rádi přítmí a tu a tam potřebujete na klávesnici kouknout.