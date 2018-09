RECENZE – Malá hromádka, 28 různých SSD v testu

Protože pracuji v IT a velmi často přicházím do styku s všelijakým hardwarem, rukama mi často doslova protéká kdejaké železo. A dnes se podíváme na menší a rychlý testík hromady SSD, která jsem měl relativně nedávno k dispozici. Předem bych chtěl upozornit, že se nejedná o podrobný a detailně propracovaný test na vše možné. Primárně jsem to dělal spíše pro sebe, abych měl rychlý přehled, jak si různé disky vedou, napadlo mě ale, že by to mohlo být zajímavé i pro čtenáře. Test odolnosti, který trápí SSD několik týdnů v kuse zde také nenajdete.

SSD, která mi prošla rukama, jsou různá, testoval jsem od nejlevnějších běžných Kingstonů se SATA rozhraním, přes čínské podivné kusy, až po výkonné PCI-E NVMe disky. Není to tedy vůbec fér, ale o to tady nejde. Všechna SSD jsou víceméně popsána v další kapitole, můžete ale samozřejmě přeskočit rovnou k grafům.

Jako testovací sestavu jsem použil svůj počítač, na který budu v blízké době přecházet. Znáte to, kobářova kobyla chodí bosa (v mém případě chodí v AMD FX-8350, které jede 24/7 už od roku 2012 poměrně spolehlivě) a nebyl čas. Proto se z nového pracovního stroje stal dočasně "testbench", než najdu čas se přemigrovat.

Jako OS jsem samozřejmě použil Windows 10 Pro 64-bit, build 1803, samozřejmě řádně opatchovaný. Jako druhý OS jsem použil Ubuntu 18.04 LTS, chtěl jsem totiž zkusit Phoronix-Disk-Suite, nicméně to nedopadlo vůbec dobře, a tak jsem použil pouze hdparm a dd.

Konkrétně se jedná o sestavu, která využívá následující komponenty:

AMD Ryzen ThreadRipper 1900X - 3,8GHz, Turbo až 4GHz, 8C/16T, 16MB L3, 14nm, 180W TDP

4x8GB RAM DDR4-2400 ECC

ASRock X399 Taichi

Sapphire Radeon Fury Nano 4GB HBM

Fractal Design Newton 1000W 80PLUS Platinum

A co mi vlastně vadilo na disk suite od Phoronixu? Několik "drobností", konkrétně mě štve, že nelze rozumně jednoduše vybrat disk, který chci testovat, standardně se totiž použije disk, na kterém je suite nainstalovaný. Musíte tedy používat symlinky, což je poměrně otravné, obzvlášť, pokud máte více disků ve svém systému. Další otravný aspekt je disková cache v linuxu, cache pro čtení se mi daří vypnout například v hdparmu, nebo u dd lze zvolit parametr "oflag=direct", tím pádem se obejde cachování v RAM, což je z pohledu uživatele jinak relativně žádoucí, protože to zvedne výkon, pokud máte paměti hodně a je dostatečně rychlá, je to ještě veselejší.

Bohužel bez cache se mi testy nepodařily spustit, celkem akčně se cachuje do RAM, takže i naprosto plečkoidní SSD v některých testech dosahuje často rychlostí mimo možnosti daného disku a žádný z testů pak nereflektuje reálný výkon disku, protože se cachuje do RAM a spousta disků je pak stejně rychlá.

Na závěr bych dodal, že všechna SSD byla testována jako prázdná, systém jsem měl nainstalovaný na Samsung 960 EVO 500GB PCI-E NVMe, ostatní SSD pak nebyla systémová, aby nedocházelo k nějakým propadům výkonu. Samotné Samsung 960 EVO jsem měl dokonce ve dvou kusech a tak jsem testoval to nesystémové.