RECENZE: MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC - střídmá RTX 3070 bez pozlátka

Po nedávné recenzi poměrně extrémní verze RTX 3070 jsem měl možnost otestovat něco normálního a to sice dostupnou(tedy z hlediska cen, za předpokladu, že ty jsou normální a karta je skladem) RTX 3070 společnosti MSI. Karta se aktuálně prodává za poněkud nesmyslnou cenu a není dostupná, podobně jako jiné grafické karty, což poněkud zhoršuje hodnocení výhodnosti.

Řada Ventus je více méně kousek na referencemi, většinou se jedná o levnější karty, často ani nezastavují ventilátory v klidu. Dnes testovaná karta trochu dospěla, oproti dřívějším modelům ventilátory zastavuje a dokonce má i rozumné chlazení. Kartu jsem montoval do počítače zákazníka, jedná se tak o normálně zakoupený kus, MSI do testu poskytlo ze svých zásob alespoň RTX 2070 SUPER, kterou jsem chtěl přidat do srovnávacích testů.

Poněkud mrzuté je, že jsem kartu zapomněl pořádně nafotit, tak nějak jsem držel v hlavě informaci, že bych to měl před předáním PC udělat, pak jsem předal PC a vzpomněl jsem si, že bych kartu měl nafotit. Předem jsem rád, že v MSI se rozhodli řadu VENTUS vylepšit, oproti předchozím generacím jsou nové modely tišší a zastavují ventilátory, teploty šly také dolů.

Karta samotná bydlí v jednoduché kartonové krabici, samozřejmě je ochráněna pěnovou vycpávkou a antistatickým obalem. Karta je i překvapivě lehká, hmotnost je nějakých 850 gramů. V počítači pak zabere dva sloty, ale nechal bych určitě třetí volný, jelikož do něj lehce zasahuje plastový držák ventilátorů. Na délku karta měří pouhých 232 milimetrů, takže se vleze pohodlně do mnoha skříní, které by nemusely dlouhou kartu přijmout.

V MSI se rozhodli použít plastový backplate, což je skvělý izolant, ale nejedná se o dobrý rozvaděč tepla, kovový nebo žádný backplate by byl dle mého názoru lepší. Karta neobsahuje žádné specialitky ála RGB LED, přídavné displeje, čtyřpiny pro ventilátory, držáky na kávu a tak podobně, což vlastně také vítám, ne vše musí být cirkus.

Podobně jako ostatní GeForce RTX 3070 i tato karta nabídne čtyři výstupy na monitor, najdeme zde tři DisplayPorty 1.4a a jeden HDMI 2.1 výstup, více monitorů stejně GPU nepodporuje. Přídavné napájení obstarávají dva osmipiny, napájecí limit je pak nastaven na zdravých 220 Wattů, tedy žádný šílený limit. Na kartě nenajdeme ani dva BIOSy či další speciální vychytávky, přetaktování jsem nezkoušel, jelikož karta na to dle mého názoru není stavěná.

Nyní k testovací sestavě, využil jsem víceméně takový "běžný" hi-endový počítač založený na AMD AM4 platformě s AMD X570 chipsetem. Procesor není nijak přetaktovaný, je chlazený levným vodníkem CoolerMaster MasterLiquid ML240L, paměti jsou nastaveny na 3600 MT/s s časováním CL14-14-14-32 1T.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 5900X

G.Skill TridentZ NEO 2x8GB DDR4-3800 CL16 - nastaveno na 3600 MT/s CL14

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v2004

Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C. Jako testovací monitor posloužil Samsung U32H850, který má nativní 3840x2160 rozlišení a podporuje FreeSync, s NVIDIA kartami navíc funguje i jako G-Sync Compatible.